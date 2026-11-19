Los dos gigantes salen a competir con las apps de entregas (EFE)

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La posibilidad de hacer las compras del supermercado sin salir de casa y recibir los productos en menos de una hora suma una nueva alternativa en el mercado argentino.

Mercado Libre y Carrefour Argentina decidieron responder al avance de las apps de entregas en el mundo de las compras cotidiana ampliando su alianza comercial para ofrecer entregas de alimentos y otros artículos de consumo frecuente en hasta 45 minutos, a través de la plataforma de comercio electrónico. La modalidad ya está disponible en determinadas zonas de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, con planes de expansión durante los próximos meses.

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La iniciativa permite comprar desde frutas, verduras y carnes hasta productos congelados, bebidas y artículos de limpieza. La propuesta apunta a resolver necesidades cotidianas mediante entregas en minutos, sin necesidad de programar la recepción de los productos para otro momento.

El nuevo servicio se incorpora a la categoría Supermercado de Mercado Libre, tanto en su aplicación móvil como en su versión web. Desde allí, los usuarios pueden acceder a la oferta de Carrefour y consultar el tiempo estimado de entrega según la ubicación de su domicilio.

La preparación de los pedidos y la distribución hasta el hogar del comprador quedan a cargo de Mercado Libre, que gestiona directamente ambas etapas de la operación.

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Mercado Libre amplía su presencia en el negocio de las compras cotidianas con una nueva modalidad de entregas rápidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona el nuevo servicio de supermercado

Para utilizar esta modalidad, los consumidores deben ingresar a la aplicación o al sitio web de Mercado Libre y seleccionar la categoría Supermercado. Una vez dentro, pueden acceder directamente a la tienda de Carrefour más cercana a su domicilio.

El sistema permite visualizar los productos disponibles y conocer el tiempo estimado de entrega antes de concretar la operación. De esta manera, el plazo de recepción se informa según la dirección del comprador, dentro de las zonas donde se encuentra habilitada la nueva modalidad.

El catálogo incluye una amplia variedad de artículos de consumo frecuente, entre ellos:

Alimentos secos: productos habituales de las compras de supermercado.

Productos frescos: frutas, verduras y carnes.

Alimentos congelados: artículos que requieren conservación a bajas temperaturas.

Bebidas: distintas opciones disponibles dentro del surtido de Carrefour.

Artículos de limpieza: productos destinados al mantenimiento y la higiene del hogar.

La posibilidad de incorporar diferentes categorías en una misma operación permite que los consumidores realicen compras que incluyen tanto alimentos como otros artículos de uso diario.

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Uno de los aspectos centrales de la propuesta es que los productos se seleccionan directamente desde la oferta de Carrefour, mientras que Mercado Libre se ocupa de preparar el pedido en la tienda y organizar su entrega al domicilio indicado.

Así, la operación combina el surtido de productos de la cadena de supermercados con la infraestructura de gestión y distribución de la plataforma de comercio electrónico.

La modalidad contempla entregas en hasta 45 minutos, aunque el usuario puede consultar el tiempo estimado correspondiente a su ubicación antes de finalizar la compra.

El sistema se empezará a aplicar en ciertas zonas de CABA y el Gran Buenos Aires

Cuánto cuesta el envío y qué beneficios ofrece Meli+

El nuevo esquema también incorpora un beneficio específico para quienes cuentan con una suscripción a Meli+, el programa de beneficios de Mercado Libre.

Según informó la compañía, los suscriptores de Meli+ tienen envío gratis en compras superiores a $39.990 realizadas mediante esta modalidad.

Ese monto funciona como el umbral establecido para acceder a la bonificación del costo de entrega dentro del nuevo servicio.

La información difundida por las empresas no detalló una tarifa general de envío para quienes no están suscriptos al programa ni para las operaciones que no alcanzan el importe requerido.

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La incorporación de esta ventaja para los suscriptores también integra la propuesta de entregas rápidas con el programa de fidelización de Mercado Libre.

En la práctica, los usuarios pueden ingresar a la categoría Supermercado, seleccionar la tienda Carrefour correspondiente, consultar el catálogo y verificar el tiempo de entrega. En caso de contar con Meli+ y superar el monto establecido, acceden al envío gratuito.

La estrategia de Mercado Libre para las entregas rápidas

Adrián Ecker, Country Manager de Mercado Libre Argentina, explicó que la iniciativa busca ampliar las alternativas disponibles para los consumidores y facilitar las compras de todos los días.

“Queremos ofrecer a todos los compradores de Mercado Libre la experiencia más completa y eficaz para simplificar su día a día. Las entregas en minutos nos permiten dar un nuevo paso en esa dirección y sumar una solución para sus necesidades diarias”, señaló el ejecutivo.

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Ecker también destacó la participación de Carrefour en la nueva modalidad y la combinación entre la oferta de la cadena y los servicios de Mercado Libre.

“Junto a Carrefour, ofrecemos ahora la posibilidad de que nuestros usuarios puedan hacer sus compras de supermercado y recibirlas en minutos, con la variedad de productos de la cadena y la experiencia de nuestra plataforma”, afirmó.

La iniciativa incorpora así una alternativa para adquirir alimentos y artículos del hogar sin recurrir a los esquemas tradicionales de entrega programada.

Entre los productos disponibles figuran categorías que forman parte de las compras habituales de los hogares, como carnes, frutas, verduras, bebidas y alimentos congelados.

La integración de estos artículos dentro de Mercado Libre permite que el consumidor consulte la oferta del supermercado directamente desde la plataforma de comercio electrónico.

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Carrefour amplía sus canales de venta digital

Para Carrefour Argentina, la nueva modalidad representa una ampliación de sus canales de comercialización digital.

La cadena ya dispone de un servicio de entregas en menos de una hora a través de su propia aplicación y de su página web. Con la expansión de la alianza con Mercado Libre, incorpora esa alternativa a otro canal de ventas.

Leonardo Arcas, director de Ventas, Marketing y Transformación Digital de Carrefour Argentina, señaló que la iniciativa responde a la evolución de los hábitos de compra de los consumidores.

“En Carrefour, buscamos acompañar la evolución de los hábitos de compra de nuestros clientes con soluciones innovadoras. A través de nuestra app y en la web de Carrefour Argentina ya contamos con una experiencia con entregas en menos de una hora, y la expansión de la alianza con Mercado Libre nos permite llevarla a un nuevo canal”, explicó.

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El ejecutivo también destacó la combinación de las capacidades comerciales de ambas empresas para desarrollar la propuesta.

“Así, combinamos la potencia de dos compañías líderes para ofrecer productos de la mejor calidad al mejor precio y una solución de compra conveniente para los clientes”, sostuvo.