El precio de la nafta súper se ubica cerca de un 37% por debajo del valor que marcaría el mercado internacional si no existiera el mecanismo de amortiguación se YPF (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El conflicto en Medio Oriente, que ya lleva casi nueve meses de extensión, llevó el precio internacional del petróleo a niveles que no se veían desde hace años. En un año que arrancó con el barril de Brent en torno a USD 60, el crudo cotiza este jueves cerca de USD 94. El impacto en los combustibles fue global, pero en la Argentina operó un mecanismo de amortiguación que evitó que cada movimiento del mercado internacional se trasladara de forma directa al precio en los surtidores.

Un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) calculó que el precio de la nafta súper se ubica hoy cerca de un 37% por debajo de lo que marcaría el mercado internacional: con el barril de petróleo Brent cotizando en torno a USD 92,94, el precio de referencia sin amortiguación rondaría los $2.967 por litro, frente a los $2.090 que el consumidor paga efectivamente en los surtidores.

PUBLICIDAD

La diferencia es producto del esquema de buffer que YPF implementó el 2 de abril, cuando el conflicto en Medio Oriente empujó el crudo a niveles que el mercado local no estaba en condiciones de absorber.

El buffer evitó subas de hasta el 57% en el peor momento de la crisis

El mecanismo funciona en dos tiempos. Cuando el precio internacional del crudo sube, las petroleras no lo trasladan al surtidor: financian la diferencia. Cuando baja, mantienen el precio local y recuperan lo que adelantaron. Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, se lo explicó en detalle a inversores de Wall Street durante la conferencia de resultados del tercer trimestre: “Cuando vimos que la demanda de nafta y gasoil —que es totalmente inelástica— empezó a ser muy elástica en Argentina después de algunos incrementos, entendimos que no podíamos aumentar más”, afirmó.

PUBLICIDAD

Vale contemplar que el barril arrancó el año en USD 61,35, llegó a su pico de USD 138,21 el 7 de abril —la semana en que arrancó el buffer— y cayó a un mínimo de USD 68,53 en julio, antes de retomar una tendencia alcista que lo llevó a superar los USD 117 a fines de octubre. En ese pico, según el IARAF, la brecha entre el precio efectivo y el contrafáctico (el valor hipotético que habría alcanzado si no se hubiera aplicado la medida) llegó al 57,1 por ciento.

El informe comparó la evolución del precio real de la nafta con la que hubiera tenido si hubiese seguido al Brent desde el inicio del esquema, tomando USD 88 como precio de referencia del primer día. El resultado: el precio contrafáctico superó al efectivo en 171 de los 214 días analizados. Solo en junio, julio y algunos días de agosto —cuando el Brent cayó por debajo de los USD 88— el surtidor argentino resultó más caro que lo que hubiera marcado el mercado internacional.

PUBLICIDAD

Si se toma en pesos corrientes, la diferencia es aún más visible. En abril, el promedio mensual del precio efectivo fue de $1.999 por litro, frente a $2.662 del contrafáctico. En octubre, el precio real promedió $2.090, mientras el de referencia llegó a $2.967. La brecha acumulada a lo largo de siete meses representa una diferencia de facturación que YPF deberá recuperar antes de que cualquier baja en los surtidores sea viable.

La nafta argentina subió 16% en dólares desde febrero, frente al 51% de Estados Unidos

El buffer no impidió que los combustibles en la Argentina acumularan subas, pero sí las moderó frente a otros mercados, que resultaron mucho más afectados por este conflicto internacional. Entre febrero y septiembre, el precio de la nafta en el país aumentó un 16% en dólares, casi al ritmo de Europa —que registró un alza del 21%— y más de cinco veces por encima de Brasil, donde los precios subieron apenas 3%, según un informe de la consultora Economía & Energía (E&E). El promedio de América Latina se ubicó en 9%. En Estados Unidos, en cambio, la nafta trepó un 51% en ese período: el mercado norteamericano traslada de forma casi inmediata cualquier cambio de costos al precio final, sin mecanismos de amortiguación.

PUBLICIDAD

Sin el mecanismo de amortiguación, el precio de referencia según el Brent rondaría los $2.967 REUTERS/Agustín Marcarian

Pese a esa contención relativa, la demanda de nafta en la Argentina viene a la baja desde principios de año. La venta de combustibles creció 1,96% interanual en septiembre —el primer resultado positivo desde enero—, pero la recuperación fue impulsada casi en exclusiva por el gasoil. La nafta súper, que representa alrededor del 41% del total comercializado en el país, retrocedió 2,17% respecto al mismo mes de 2025, según el portal especializado Surtidores.

Qué tendría que pasar para que la nafta baje 20%

El interrogante que concentra la atención del sector es cuándo y bajo qué condiciones el esquema podría derivar en una baja del precio local. La respuesta del IARAF es condicional y depende de la trayectoria del crudo en los próximos meses: si el Brent se estabiliza en torno a USD 88-90 —el precio de referencia con que arrancó el buffer—, dejarían de acumularse diferencias entre el precio efectivo y el contrafáctico, pero restaría definir qué hacer con la brecha ya acumulada.

PUBLICIDAD

Si, en cambio, cae a USD 70, valores cercanos a los de principios de año, el mecanismo debería sostenerse primero para compensar esa diferencia y, recién entonces, el precio local podría bajar hasta un 20%, según el informe.

"Cuando el precio baje, vamos a mantener el precio de la nafta, y ahí vamos a cobrar lo que financiamos", dijo Marín ante inversores REUTERS/Agustín Marcarian/Foto de archivo

“Cuando el precio baje, vamos a mantener el precio de la nafta, y ahí vamos a cobrar lo que financiamos”, dijo Marín ante los inversores de Wall Street. La frase resume la lógica del esquema: la baja no es automática ni inmediata, sino que depende de que YPF -y el resto de la industria que se sumó al mecanismo- recupere primero lo que resignó durante los meses de crudo alto.

PUBLICIDAD

Las proyecciones de los principales bancos y consultoras son variadas: mientras la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA) proyecta un barril a USD 105 para el cuarto trimestre de 2026 y una caída a USD 74 en 2027, Citi es más bajista y anticipa USD 65 ante una eventual reapertura del Estrecho de Ormuz, y HSBC se ubica en un punto intermedio con USD 90 para este año y USD 85 para el próximo. A esa incertidumbre se suma un factor local: el Gobierno postergó dos veces la suba del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC), con la última prórroga corriendo los aumentos al 1° de diciembre, una actualización que deberá aplicarse antes de que cualquier rebaja en los surtidores sea posible.