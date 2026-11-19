El Día de la Soberanía Nacional se conmemora el 20 de noviembre, aunque el feriado nacional se trasladará al lunes 23 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Día de la Soberanía Nacional se conmemora cada 20 de noviembre, pero en 2026 el descanso obligatorio será el lunes 23. La fecha recuerda la batalla de la Vuelta de Obligado, librada en 1845, y de acuerdo con el calendario de feriados se conformará un fin de semana largo de tres días en todo el país.

El viernes 20 de noviembre será una jornada laboral habitual. Esto se debe a que el feriado nacional trasladable cae viernes y la legislación vigente establece que, en esos casos, el asueto debe pasar al lunes siguiente.

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La modificación no altera el sentido histórico de la conmemoración del 20 de noviembre, en que se recuerda uno de los episodios más importantes vinculados con la defensa de la autonomía política y económica de la Argentina durante el siglo XIX.

Qué se celebra el 20 de noviembre

El 20 de noviembre de 1845 ocurrió la batalla de la Vuelta de Obligado, en un recodo del río Paraná, al norte de la provincia de Buenos Aires y cerca de San Pedro. Allí, fuerzas de la Confederación Argentina resistieron el avance de una flota anglo-francesa que pretendía navegar los ríos interiores sin autorización de las autoridades nacionales.

La disputa se produjo en un contexto de tensiones comerciales y políticas. Francia y Gran Bretaña buscaban establecer vínculos directos con provincias del Litoral y comerciar a través de la navegación del Paraná, mientras que la Confederación sostenía la potestad sobre esos cursos de agua.

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El gobernador de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores de la Confederación, Juan Manuel de Rosas, ordenó organizar la defensa. El general Lucio Norberto Mansilla quedó al frente de las tropas en la Vuelta de Obligado, un lugar elegido por las condiciones geográficas que dificultaban el paso de las embarcaciones.

Las fuerzas argentinas instalaron baterías y tendieron cadenas de costa a costa, sostenidas por embarcaciones, para bloquear la navegación. La superioridad material de la escuadra europea era amplia y los buques consiguieron atravesar la barrera después de varias horas de combate.

Sin embargo, la resistencia tuvo consecuencias que excedieron el resultado militar inmediato. Los enfrentamientos posteriores y el escaso rendimiento comercial de la expedición influyeron en las negociaciones que terminaron con el reconocimiento de la soberanía argentina sobre los ríos interiores.

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Por ese motivo, el episodio quedó asociado a la defensa de la soberanía nacional. En 1974, la Ley 20.770 instauró el 20 de noviembre como fecha conmemorativa. Más tarde, en 2010, la jornada fue incorporada al calendario de feriados nacionales. El sitio oficial del Estado lo define como un hito de la defensa del territorio y de la autodeterminación del país.

Durante la Batalla de la Vuelta de Obligado, las cadenas tendidas de costa a costa sobre el río Paraná fueron parte de la estrategia para bloquear el paso de los buques extranjeros (Wikimedia Commons)

Cuándo es feriado por el Día de la Soberanía Nacional

Este año, el feriado por el Día de la Soberanía Nacional será el lunes 23 de noviembre. Para quienes no trabajan los sábados ni los domingos, el descanso extendido abarcará desde el sábado 21 hasta el lunes inclusive.

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La Ley 27.399 incluye al 20 de noviembre dentro de los feriados nacionales trasladables. El artículo 6 dispone que aquellos que coincidan con martes o miércoles se pasen al lunes anterior, mientras que los que caigan jueves o viernes se trasladen al lunes posterior.

Por esa regla, el viernes 20 no tendrá el régimen de feriado. Los trabajadores deberán cumplir sus tareas con normalidad y cobrarán la remuneración ordinaria correspondiente a la jornada.

El lunes 23, en cambio, será feriado nacional en toda Argentina. Alcanzará a empleados públicos y privados, sin distinción de provincia o actividad, salvo los servicios que deban mantenerse por razones operativas o esenciales.

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Quienes sean convocados a trabajar ese día tendrán derecho a percibir la remuneración correspondiente a un feriado trabajado, de acuerdo con las reglas aplicables al descanso dominical. La Ley 27.399 establece además que los días trasladados conservan los mismos derechos remunerativos que los demás feriados nacionales.

Frases para enviar por WhatsApp en el Día de la Soberanía Nacional

La efeméride puede ser una oportunidad para compartir mensajes sobre la historia y la soberanía nacional. Estas son algunas frases para WhatsApp vinculadas con el 20 de noviembre:

“ Este 20 de noviembre recordamos la defensa de nuestra soberanía nacional”.

“La Vuelta de Obligado forma parte de la memoria histórica argentina”.

“La soberanía se construye con memoria, independencia y compromiso colectivo”.

“Que el Día de la Soberanía Nacional nos invite a conocer y valorar nuestra historia”.

“Recordar la Vuelta de Obligado es reconocer a quienes defendieron la autonomía del país”.

“Feliz Día de la Soberanía Nacional para todos”.

“El 20 de noviembre es una fecha para pensar el valor de decidir nuestro propio destino”.