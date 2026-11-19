Samsung puso en marcha la beta de One UI 9.5, la nueva versión de su capa de personalización para celulares y tabletas Galaxy. La actualización incorpora cambios en la cámara, nuevas herramientas de salud, funciones de accesibilidad y opciones adicionales para proteger la privacidad de los usuarios.
Por ahora, el programa de pruebas está disponible únicamente para los Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra, y en un número limitado de mercados. La compañía surcoreana todavía no confirma una fecha de lanzamiento general ni la lista completa de dispositivos que recibirán la versión estable.
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Qué celulares pueden instalar la beta de One UI 9.5
El acceso anticipado a One UI 9.5 está habilitado para los usuarios de la serie Galaxy S26 en Alemania, Corea del Sur, Estados Unidos, India, Polonia y Reino Unido. México no figura entre los países incluidos en el anuncio inicial, por lo que los usuarios de ese mercado deberán esperar una ampliación de la beta o el lanzamiento de la versión estable.
Para sumarse al programa, los propietarios de uno de estos modelos deben abrir la aplicación Samsung Members, ubicar el apartado del programa beta y registrarse en la convocatoria correspondiente. Si la inscripción es aceptada, la descarga queda disponible desde el apartado de actualizaciones del sistema.
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Qué celulares podrían recibir la versión estable
Samsung no publicó todavía una lista definitiva de los teléfonos que recibirán la actualización estable. Un listado preliminar elaborado por SamMobile, basado en los ciclos de soporte previos de la marca, contempla modelos de distintas gamas. Ese listado no representa una confirmación oficial y la disponibilidad puede variar según el país y la variante del dispositivo.
Galaxy S:
- Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra
- Galaxy S26 FE
- Galaxy S25, S25+ y S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge y S25 FE
- Galaxy S24, S24+ y S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
Galaxy Z:
- Galaxy Z Fold 8 Ultra y Z Fold 8
- Galaxy Z Flip 8
- Galaxy Z TriFold
- Galaxy Z Fold 7 y Z Flip 7
- Galaxy Z Flip 7 FE
- Galaxy Z Fold Edición Especial
- Galaxy Z Fold 6 y Z Flip 6
Galaxy A:
- Galaxy A57, A56 y A55
- Galaxy A54
- Galaxy A37, A36 y A35
- Galaxy A27 y A26
- Galaxy A25
- Galaxy A18
- Galaxy A17, A16 y A15 (versiones LTE y 5G)
- Galaxy A08 y A07 (versiones LTE y 5G)
Galaxy M:
- Galaxy M56 y M55
- Galaxy M54 5G
- Galaxy M16, M15 y M06
Galaxy F:
- Galaxy F56 y F55
- Galaxy F36
- Galaxy F16 y F15
- Galaxy F07 y F06
Galaxy XCover:
- Galaxy XCover 7
- Galaxy XCover 7 Pro
La previsión también contempla doce tabletas de las familias Galaxy Tab S y Galaxy Tab Active:
- Galaxy Tab S12 Ultra y Tab S12+
- Galaxy Tab S11 Ultra y Tab S11
- Galaxy Tab S10 Ultra y Tab S10+
- Galaxy Tab S10 FE+ y Tab S10 FE
- Galaxy Tab S9 FE+ y Tab S9 FE
- Galaxy Tab Active 5 y Tab Active 5 Pro
El calendario de actualización de las tabletas podría diferir del de los teléfonos, por lo que no debe asumirse una llegada simultánea a todos los equipos.
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Cuáles son las novedades de esta nueva versión
One UI 9.5 mejora los modos Pro y Pro Video con controles personalizables y ajustes preestablecidos, además de una barra de zoom en la cámara estándar que agrupa parámetros en una sola pantalla. Estas funciones excluyen a las versiones Pro Lite y Pro Video Lite.
En salud, Samsung Health suma Nota consciente, para registrar pensamientos mediante escritura libre o guiada, y Medicamentos, que permite programar recordatorios y dar seguimiento al consumo de recetas, vitaminas y suplementos. Samsung aclara que esta herramienta no reemplaza la orientación médica profesional y que su disponibilidad varía según el mercado.
La actualización también añade un atajo flotante para acceder rápido a controles frecuentes y mejora la administración de auxiliares auditivos compatibles desde el panel de notificaciones, donde se puede ajustar el volumen y elegir qué sonidos se reproducen.
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En privacidad, la función Bloqueo de aplicaciones protege apps individuales con autenticación biométrica o el bloqueo de pantalla del equipo, y oculta el contenido de notificaciones y widgets cuando una app está protegida.
El paquete llega primero a la serie Galaxy S26 antes de extenderse a otros modelos Galaxy.
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