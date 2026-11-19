Samsung inició el despliegue del programa beta de One UI 9.5 para celulares y tabletas Galaxy. (Samsung Mexico)

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Samsung puso en marcha la beta de One UI 9.5, la nueva versión de su capa de personalización para celulares y tabletas Galaxy. La actualización incorpora cambios en la cámara, nuevas herramientas de salud, funciones de accesibilidad y opciones adicionales para proteger la privacidad de los usuarios.

Por ahora, el programa de pruebas está disponible únicamente para los Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra, y en un número limitado de mercados. La compañía surcoreana todavía no confirma una fecha de lanzamiento general ni la lista completa de dispositivos que recibirán la versión estable.

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Qué celulares pueden instalar la beta de One UI 9.5

El acceso anticipado a One UI 9.5 está habilitado para los usuarios de la serie Galaxy S26 en Alemania, Corea del Sur, Estados Unidos, India, Polonia y Reino Unido. México no figura entre los países incluidos en el anuncio inicial, por lo que los usuarios de ese mercado deberán esperar una ampliación de la beta o el lanzamiento de la versión estable.

Para sumarse al programa, los propietarios de uno de estos modelos deben abrir la aplicación Samsung Members, ubicar el apartado del programa beta y registrarse en la convocatoria correspondiente. Si la inscripción es aceptada, la descarga queda disponible desde el apartado de actualizaciones del sistema.

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Los usuarios deben registrarse mediante la aplicación Samsung Members para obtener la descarga de la beta.

Qué celulares podrían recibir la versión estable

Samsung no publicó todavía una lista definitiva de los teléfonos que recibirán la actualización estable. Un listado preliminar elaborado por SamMobile, basado en los ciclos de soporte previos de la marca, contempla modelos de distintas gamas. Ese listado no representa una confirmación oficial y la disponibilidad puede variar según el país y la variante del dispositivo.

Galaxy S:

Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra

Galaxy S26 FE

Galaxy S25, S25+ y S25 Ultra

Galaxy S25 Edge y S25 FE

Galaxy S24, S24+ y S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy Z:

Galaxy Z Fold 8 Ultra y Z Fold 8

Galaxy Z Flip 8

Galaxy Z TriFold

Galaxy Z Fold 7 y Z Flip 7

Galaxy Z Flip 7 FE

Galaxy Z Fold Edición Especial

Galaxy Z Fold 6 y Z Flip 6

Galaxy A:

Galaxy A57, A56 y A55

Galaxy A54

Galaxy A37, A36 y A35

Galaxy A27 y A26

Galaxy A25

Galaxy A18

Galaxy A17, A16 y A15 (versiones LTE y 5G)

Galaxy A08 y A07 (versiones LTE y 5G)

Galaxy M:

Galaxy M56 y M55

Galaxy M54 5G

Galaxy M16, M15 y M06

Doce modelos de las familias Galaxy Tab S y Tab Active recibirán la actualización estable bajo su propio calendario.

Galaxy F:

Galaxy F56 y F55

Galaxy F36

Galaxy F16 y F15

Galaxy F07 y F06

Galaxy XCover:

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 7 Pro

La previsión también contempla doce tabletas de las familias Galaxy Tab S y Galaxy Tab Active:

Galaxy Tab S12 Ultra y Tab S12+

Galaxy Tab S11 Ultra y Tab S11

Galaxy Tab S10 Ultra y Tab S10+

Galaxy Tab S10 FE+ y Tab S10 FE

Galaxy Tab S9 FE+ y Tab S9 FE

Galaxy Tab Active 5 y Tab Active 5 Pro

El calendario de actualización de las tabletas podría diferir del de los teléfonos, por lo que no debe asumirse una llegada simultánea a todos los equipos.

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Cuáles son las novedades de esta nueva versión

One UI 9.5 mejora los modos Pro y Pro Video con controles personalizables y ajustes preestablecidos, además de una barra de zoom en la cámara estándar que agrupa parámetros en una sola pantalla. Estas funciones excluyen a las versiones Pro Lite y Pro Video Lite.

La plataforma Samsung Health integra las herramientas Nota consciente y Medicamentos para el control de hábitos. (REUTERS/Jeenah Moon/File Photo)

En salud, Samsung Health suma Nota consciente, para registrar pensamientos mediante escritura libre o guiada, y Medicamentos, que permite programar recordatorios y dar seguimiento al consumo de recetas, vitaminas y suplementos. Samsung aclara que esta herramienta no reemplaza la orientación médica profesional y que su disponibilidad varía según el mercado.

La actualización también añade un atajo flotante para acceder rápido a controles frecuentes y mejora la administración de auxiliares auditivos compatibles desde el panel de notificaciones, donde se puede ajustar el volumen y elegir qué sonidos se reproducen.

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En privacidad, la función Bloqueo de aplicaciones protege apps individuales con autenticación biométrica o el bloqueo de pantalla del equipo, y oculta el contenido de notificaciones y widgets cuando una app está protegida.

El paquete llega primero a la serie Galaxy S26 antes de extenderse a otros modelos Galaxy.