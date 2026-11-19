Mariana Fabbiani y Mariano Chihade se conocieron en los pasillos de América. Hoy tienen dos hijos: Matilda y Máximo (Instagram)

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Mariano Chihade, productor y esposo de Mariana Fabbiani, fue operado con éxito el miércoles 18 de noviembre en la sede de Belgrano de Fleni luego de que le detectaran una imagen nodular en una resonancia cerebral. La cirugía duró varias horas y no tuvo complicaciones, según el director médico de la fundación, Hernán Cohen Arazi.

Chihade se recupera favorablemente con su familia, y la conductora faltó toda la semana a DDM (América TV) para estar junto a él, un acompañamiento que lleva dos décadas.

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Es que la historia de amor del productor y la animadora tiene larga data. Una excusa laboral, siete años de televisión compartida y dos hijos sellaron el vínculo de una de las parejas más duraderas del espectáculo argentino. Se conocieron en 2006, cuando ella conducía RSM (El Resumen de los Medios) en América TV y él se desempeñaba en el área de gerencia de programación del canal. Lo que comenzó como una coincidencia cotidiana en los pasillos de la emisora terminó convirtiéndose en un vínculo y posteriormente en una familia.

El primer acercamiento fue estrictamente profesional, aunque no tardó en revelar otra intención. Tiempo después de que Chihade dejara su puesto en América, volvió a convocar a Fabbiani con la excusa de un proyecto de radio. La conductora confesó años más tarde que aquella propuesta había sido, en realidad, una maniobra para encontrarse y conocerse mejor. La conversación se extendió durante aproximadamente dos horas y dejó en evidencia las verdaderas motivaciones del productor.

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En el año 2010 nació Matilda, la primera hija de la pareja y, en 2014 recibieron a Máximo

Al inicio, ambos optaron por mantener la relación lejos de la exposición mediática. Chihade, que siempre tuvo un perfil reservado, no se sentía cómodo con la atención que podía generar su vínculo con una figura pública. Ese comienzo discreto contrastó con la vida que construyeron juntos con el paso del tiempo: en 2010 nació Matilda, su primera hija, y cuatro años después llegó Máximo.

La relación también creció en el plano profesional. A través de Mandarina Contenidos, la productora que encabeza Chihade, la pareja gestó varios de los formatos más importantes de la carrera televisiva de Fabbiani, entre ellos El Diario de Mariana y Mamushka. La conductora describió en más de una oportunidad cómo funciona esa dinámica: “Me encanta trabajar con Mariano. Es un gran productor, un gran socio, una persona que siempre va para adelante, súper trabajador; tenemos una energía muy parecida, disfrutamos el trabajo de la misma manera. Los dos somos apasionados de lo que hacemos”.

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Para que la convivencia laboral no afectara el vínculo personal, establecieron límites claros. “Eso hace que nos respetemos mucho en nuestros roles, sin invadir el espacio del otro. En lo que es producción no me meto, pero opino desde el rol de conductora. Y Mariano también respeta mi rol. Elegimos trabajar juntos, teniendo la posibilidad de no hacerlo”, señaló Fabbiani. También precisó que las discusiones relacionadas con el trabajo quedan fuera de la mesa familiar: “Nuestros hijos tienen una edad en la que demandan muchísima atención, sería imposible imaginar tener una charla de laburo con mi hija al lado que quiere jugar a las princesas”.

A pesar de que los dos son figuras conocidas, decidieron mantener alejada la relación del foco público y en pocas ocasiones abren la puerta a su privacidad (Instagram)

Con un perfil mediático habitualmente reservado, Chihade hizo una excepción a finales de 2019, al concluir una temporada de El Diario de Mariana. En ese momento decidió dirigirle unas palabras al aire: “Sos una enorme profesional. Tenés esa capacidad de expresión tremenda y, para mí, sos la mejor conductora de este país”, afirmó. Y cerró con una frase que sintetizó su mirada sobre la relación: “La mejor versión tuya la tengo en casa. Sin dudas, sos una madre impresionante. Tus hijos te aman, yo te amo con el alma”.

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Del lado de Fabbiani, las expresiones públicas de afecto suelen quedar reservadas para momentos puntuales. En 2021, al celebrar un nuevo aniversario, le escribió a Chihade: “¡Felices 15 años, Pipón! No sé cómo hicimos, pero acá estamos. ¡Mi gran cómplice en todo este maravilloso lío! Me hacés muy feliz. Te amo infinito”.

Ahora, con Chihade internado en la clínica Fleni tras ser sometido a una cirugía para extirpar un nódulo cerebral, Fabbiani se ausentó durante toda la semana de DDM (América TV) para acompañarlo. La preocupación pública por su estado de salud volvió a poner en primer plano una historia que, construida lejos de los reflectores, resistió el paso del tiempo y los vaivenes propios de compartir vida, trabajo y familia.

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