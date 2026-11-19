Legit.Health logró la homologación MDR de la Unión Europea para su plataforma de diagnóstico cutáneo, que analiza fotografías de lesiones para asistir a médicos en la identificación de más de 300 enfermedades de la piel (Crédito: Legit.Health)

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La startup española Legit.Health, especializada en inteligencia artificial aplicada a la dermatología, logró la certificación europea de productos sanitarios (MDR) para su herramienta de diagnóstico cutáneo basado en IA. La compañía busca extender la tecnología a más centros sanitarios en España y Europa para reducir las demoras en dermatología, la especialidad con mayor tiempo de espera para una primera consulta en España.

Según informó Euronews, en España los pacientes aguardan un promedio de 127 días para acceder a una primera consulta dermatológica, de acuerdo con datos del Ministerio de Sanidad citados por la propia empresa. Esa cifra supera la media general de 102 días del conjunto de especialidades médicas y posiciona a dermatología como la especialidad con mayor demora para una primera consulta, por delante de neurología y traumatología. Para la compañía, esos números ilustran la urgencia de incorporar herramientas tecnológicas que agilicen la detección y derivación de pacientes.

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La herramienta analiza lesiones cutáneas a partir de una fotografía

La empresa Legit.Health aplica una herramienta médica ante los 127 días de espera dermatológica registrados por el Ministerio de Sanidad en España (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionamiento del sistema es directo: el médico toma una fotografía de la zona de piel afectada y la carga en la plataforma. A partir de esa imagen, el algoritmo evalúa la lesión y asiste al profesional en la identificación de posibles patologías. Según la compañía, la herramienta puede reconocer indicios de más de 300 enfermedades de la piel, desde afecciones frecuentes como el acné hasta cuadros de mayor gravedad, como el melanoma, un tipo de cáncer cutáneo que requiere diagnóstico temprano.

La plataforma no se limita al diagnóstico inicial. También permite evaluar la gravedad del cuadro clínico y monitorear la evolución del paciente a lo largo del tratamiento, para determinar si la enfermedad responde o se agrava con el tiempo. Ante una lesión sospechosa, el sistema puede orientar al médico sobre si el caso requiere derivación urgente al especialista o si admite un seguimiento sin intervención inmediata.

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La decisión clínica final recae siempre en el profesional sanitario. La inteligencia artificial cumple una función de apoyo y no reemplaza al médico. El propósito es que los casos más graves accedan antes a la atención especializada y que los dermatólogos concentren su tiempo en quienes más lo necesitan.

La certificación MDR acredita seguridad clínica y respaldo científico

La herramienta de Legit.Health, certificada bajo el estándar europeo MDR, asiste a los profesionales sanitarios en el análisis de lesiones, aunque la decisión clínica final recae siempre en el médico (Crédito: Legit.Health)

La homologación obtenida por la firma tecnológica certifica que su tecnología cumple con el Reglamento Europeo de Productos Sanitarios (MDR), uno de los estándares más exigentes de la Unión Europea (UE) para dispositivos de uso médico. El proceso evalúa la seguridad, el rendimiento clínico y las pruebas científicas que respaldan el dispositivo antes de autorizar su aplicación en entornos reales.

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Superar ese proceso otorga a la empresa respaldo regulatorio para operar en los mercados del bloque europeo y ofrecer su solución tanto a instituciones públicas como privadas. Para una startup del sector salud, la certificación MDR es un requisito indispensable para escalar el despliegue de la herramienta dentro del sistema sanitario europeo y acceder a nuevos contratos institucionales.

La certificación también implica auditorías continuas. Los dispositivos médicos que operan bajo este estándar deben mantener su cumplimiento a lo largo del tiempo, lo que obliga a las empresas a sostener niveles constantes de seguridad y eficacia clínica.

La startup ya opera con servicios de salud de Asturias y Aragón

La startup obtuvo la certificación europea de productos sanitarios para su sistema de diagnóstico cutáneo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la certificación MDR, la startup obtuvo en 2026 el aval del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), que establece los requisitos de ciberseguridad para sistemas que gestionan datos públicos en España. Ambas certificaciones en el mismo año consolidan el posicionamiento de la compañía dentro del sector de la salud digital.

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La empresa ya colabora con los servicios públicos de salud de Asturias y Aragón, y mantiene acuerdos con aseguradoras en España y Polonia. Esa presencia en dos países distintos muestra una proyección internacional que la certificación europea busca ampliar hacia otros mercados del bloque.

Su objetivo declarado es agilizar los diagnósticos y contribuir a acortar las listas de espera en dermatología. Sin embargo, la empresa todavía no presentó datos que permitan medir el impacto concreto de la tecnología en los tiempos de atención. La expansión hacia nuevos centros sanitarios, habilitada por la certificación MDR, será determinante para evaluar esos resultados en los próximos meses.

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