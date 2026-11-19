La crecida del río Paraná obligó a trasladar miles de cabezas de ganado desde las islas hacia campos en tierra firme.

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Los productores ganaderos del litoral llevan sus rodeos a las islas para mejorar el engorde. Allí encuentran amplia disponibilidad de pasto y agua que, de forma rápida, impactan en el peso de las vacas. La crecida del río Paraná obligó al retiro del ganado.

“De la zona de Entre Ríos han salido 140 mil animales de las islas y cien mil más han sido trasladados de campos en tierras bajas”, comentó a Infobae Martín Sieber, Director de Producción Animal de la provincial. El funcionario citó que esos datos son los que asentó el RENSPA (Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios) el organismo de SENASA que asocia a cada productor agropecuario con su predio y actividad productiva.

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Además, indicó que según el mismo registro en las islas entrerrianas hay todavía unos 162 mil cabezas más sin retirar. Sin embargo, matizó esa información asegurando que es probable que algunos productores no hayan registrado el movimiento de su hacienda de las islas a campos en tierra firme.

En la vecina Santa Fe se manejan otros números. El secretario de Agricultura de la provincia, Ignacio Mántaras, aseguró que de 700 mil cabezas registradas en las islas que están en su jurisdicción, el 90% (es decir unas 600 mil) ya fue retirada del área de riesgo.

Quedarían entre 80 y 90 mil en el área insular aunque resguardadas en zonas elevadas. El funcionario destacó que el Gobierno santafesino realiza un seguimiento de esos rodeos. Además, consignó que el proceso de reubicación está bajo control. Ahora, señaló, la preocupación es el seguimiento sanitario de los animales.

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El desafío, subrayó, es prevenir enfermedades. Estas están vinculadas con la humedad, los anegamientos y el movimiento de rodeos hacia establecimientos continentales.

Según datos del Senasa, en Corrientes se trasladaron unas 13 mil cabezas de zonas anegables a terrenos seguros hasta fines de octubre. En Chaco, en tanto, el número de animales rescatados a esa fecha estaría en el rango de los 8 mil.

Los gobiernos de las provincias del Litoral implementaron operativos especiales para ordenar los traslados. Hubo colaboración de Fuerzas Federales y también de las Fuerzas Armadas en los procedimientos.

Economías regionales en riesgo

La ganadería no es la única producción afectada por el fenómeno de El Niño. En Misiones, la Cámara empresarial clúster de la mandioca misionera informó una reducción de la cosecha 2026 de entre el 40 y el 50% con respecto al año anterior.

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Del arbusto de la mandioca se aprovechan las raíces, ricas en almidón y libres de gluten. Esto lo transforma en un insumo básico en la producción de alimentos sin TACC, indispensables para personas celíacas.

Ahora el signo de pregunta se abre sobre lo que podría ocurrir en 2027. “La preocupación que tienen todos los industriales es la situación de las nuevas plantaciones. Por el exceso de lluvia no se están desarrollando como debía ser. Eso nos traerá muchas dificultades el año que viene. Se estima otra reducción de ingresos de raíces para elaborar”, detalló el presidente de la entidad, Fernando Witzke, a El Territorio.

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Los operativos de rescate también alcanzan a animales domésticos y caballos afectados por las inundaciones en el Litoral.

Mascotas en riesgo

Los perros son víctimas silenciosas de las inundaciones en el Litoral. Quedan atrás cuando se evacúan las familias y suelen perecer por ahogamiento, falta de alimentación o ataques de animales salvajes que aparecen con la crecida de las aguas.

En las últimas horas, Prefectura Naval rescató a dos canes en el barrio Bajada Grande de Paraná. Uno de ellos estaba en el agua. Lo encontraron asustado y temblando. Fue puesto a salvo y trasladado en una embarcación. Un buzo de Prefectura halló al otro sobre unas bolsas de arena, en el único sector seco que tenía para refugiarse.

En Chaco, en tanto, el rescate de una tropilla de caballos se complicó cuando un potrillo se separó y las aguas lo arrastraron. Gracias a un procedimiento especial, pudieron sacarlo y cargarlo a una embarcación para llevarlo a tierra firme.

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