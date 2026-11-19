Argentina con todo listo para enfrentar a Francia (REUTERS/Christian Hartmann)

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Los Pumas confirmaron la formación para visitar a Francia el próximo sábado, con siete modificaciones respecto del equipo que enfrentó a Italia, por la quinta jornada del Nations Championship. El partido se jugará desde las 16:30 en el Stade de France y será transmitido en vivo por Disney+ Plan Premium y ESPN 2.

El entrenador Felipe Contepomi introdujo variantes tanto en los forwards como entre los backs para el compromiso ante el seleccionado francés. La principal novedad estará en la primera línea: Julián Montoya volverá a ocupar el puesto de hooker, llevará la cinta de capitán y reemplazará a Bautista Bernasconi, quien dejó la concentración por una lesión muscular.

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Montoya, que suma 121 partidos con la camiseta argentina, encabezará un equipo que tendrá cambios en su segunda y tercera línea. Tomás Lavanini ingresará como titular en lugar de Pedro Rubiolo, mientras que Juan Martín González ocupará el puesto que dejó Pablo Matera en la alineación inicial. Ambos estarán entre los relevos.

Mateo Carreras no irá desde la partida (REUTERS/Christian Hartmann)

La ausencia de Bernasconi obligó a una modificación en la convocatoria y abrió la puerta para el regreso de Montoya desde el comienzo. El hooker será uno de los referentes de un pack que tendrá a Guido Petti y Lavanini en la segunda línea.

En la tercera línea, González actuará como ala y compartirá esa función con Juan Martín Scelzo, quien usará la camiseta número siete. Facundo Isa completará el trío de forwards como octavo, tras ingresar en el plantel en reemplazo de Joaquín Moro.

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Isa volverá a ser titular con Los Pumas tras su ingreso en la lista, en una formación que busca llegar con alternativas a un partido exigente ante Francia. El número ocho acumula 54 presencias internacionales y aportará experiencia junto a Montoya, Petti, Lavanini, González y Pablo Matera, quien aguardará su oportunidad desde el banco.

La primera línea estará integrada por Boris Wenger, Montoya y Francisco Moreno. Wenger cuenta con 13 partidos internacionales, mientras que Moreno suma cinco caps. En los relevos, Contepomi tendrá como opciones a Facundo Bosch, Mayco Vivas y Joel Sclavi para renovar el frente de ataque.

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Tomás Albornoz será el conductor del equipo (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

El entrenador argentino modificó tres nombres en la línea de tres cuartos. Lucio Cinti volverá al centro de la cancha en lugar de Justo Piccardo, mientras que Ignacio Mendy ocupará una de las puntas en reemplazo de Mateo Carreras.

Gerónimo Prisciantelli también se ganó un lugar desde el inicio y jugará como fullback, en lugar de Delguy quien será corrido a la punta derecha, con la camiseta número 14. Mendy se ubicará en el otro extremo de la cancha.

La conducción estará a cargo de Simón Benítez Cruz y Tomás Albornoz. El medio scrum suma 17 caps, mientras que el apertura llega a este encuentro con 26 participaciones en el seleccionado. Santiago Chocobares completará la pareja de centros junto a Cinti.

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La formación titular contará con seis jugadores que superan los 50 partidos internacionales, un dato que refleja la experiencia disponible para la visita al Stade de France. Montoya, Petti, Lavanini, González, Isa y Albornoz integran ese grupo, al que se sumará Matera desde el banco con 129 caps.

Entre los suplentes también estarán Efraín Elías, Rubiolo, Matera, Agustín Moyano e Isgró. Contepomi dispondrá así de opciones para modificar la estructura de los forwards y de los backs durante el encuentro.

La formación de Los Pumas para visitar a Francia

Boris Wenger – 13 caps Julián Montoya – 121 caps – Capitán Francisco Moreno – 5 caps Guido Petti – 106 caps Tomás Lavanini – 94 caps Juan Martín González – 53 caps – Vicecapitán Juan Martín Scelzo – 4 caps Facundo Isa – 54 caps Simón Benítez Cruz – 17 caps Tomás Albornoz – 26 caps Ignacio Mendy – 8 caps Santiago Chocobares – 37 caps Lucio Cinti – 46 caps Bautista Delguy – 44 caps Gerónimo Prisciantelli – 7 caps

Suplentes: Facundo Bosch, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Efraín Elías, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Agustín Moyano y Rodrigo Isgró.