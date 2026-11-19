Las acciones de Nvidia registraron una caída del 37 por ciento respecto de su valor máximo de las últimas 52 semanas (Europa Press)

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La directora ejecutiva interina de Nvidia, Colette Kress, anunció a los empleados que los aumentos de sueldo y las nuevas acciones llegarán en diciembre, y no en marzo. Lo dijo el 18 de noviembre, en la primera reunión general de la empresa desde la renuncia de Jensen Huang.

Kress, que sigue como directora financiera, hizo el anuncio a los pocos minutos de abrir el encuentro, según Wired, que citó sus palabras. “No se preocupen por su compensación”, les dijo, según la revista. CNBC confirmó el cambio de fecha con un asistente que pidió no ser identificado: la evaluación anual, en la que se otorgan aumentos y acciones, pasa de marzo a diciembre.

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Las dudas sobre el salario fueron las más frecuentes entre las 700 preguntas que el personal envió antes de la reunión, dijo Kress. La segunda petición más repetida fue más transparencia de la junta directiva, según Wired.

La junta directiva descarta que Huang vuelva

El presidente de la junta Harvey Jones dijo en la conferencia con inversores del 17 de noviembre que el directorio aceptó por unanimidad la renuncia y no piensa reincorporar a Huang. En la reunión interna, según Wired, atribuyó la salida a su conducta personal y a su “falta de franqueza”.

Huang renunció el 12 de noviembre en medio de denuncias de infidelidad, que incluirían un vínculo con alguien ligado a la inteligencia china, según Wired. La empresa busca reemplazante dentro y fuera de la compañía. Jones dijo que no habrá un “clon de Jensen”, pero sí líderes con experiencia técnica y trayectoria probada.

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Una petición pública reunió doscientos mil apoyos en reclamo del retorno de Jensen Huang a la conducción de la compañía (REUTERS/Manami Yamada/Foto de archivo)

El ambiente interno no es uniforme. Un día antes, Huang había dicho que estaba dispuesto a volver si la junta lo quería, y varios empleados contaron a CNBC que su carta “entusiasmó” al personal. Según Wired, miles de trabajadores pidieron su regreso y una petición pública reunió unos 200.000 apoyos, de acuerdo con lo que sus impulsores declaran.

Un asistente dijo a CNBC que el sentimiento general en la sala era a favor del regreso de Huang. Otra persona consultada por esa cadena lo negó: afirmó que los empleados valoraron la información de los directivos. Un empleado cuestionó a Jones: “¿Por qué hacer una declaración tan definitiva cuando la investigación sigue en curso?”.

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El temor a una fuga de talento

Los inversores se preguntan si Nvidia perderá a sus mejores ingenieros, según Wired. Muchos empleados se quedaron por Huang y su visión, y la incertidumbre en la dirección podría restarle atractivo ante nuevos candidatos en un momento de mayor competencia en chips de IA.

Colette Kress adelantó a diciembre las evaluaciones salariales y la entrega de acciones para los empleados de Nvidia (Nvidia/Handout vía REUTERS)

Un analista de Bank of America Securities le preguntó a Kress en la conferencia con inversores cómo pensaba retener a los trabajadores. Respondió que estabilizar al personal es “probablemente lo más importante” y que la empresa los cuidará durante la transición. Nvidia tiene casi 42.000 empleados, según los reportes financieros.

Las acciones de la empresa están un 37% por debajo de su máximo de las últimas 52 semanas, según CNBC. El 17 de noviembre, Nvidia presentó resultados trimestrales que superaron lo esperado por Wall Street, según esa cadena, y no anticipó un freno de su crecimiento.

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Business Insider, que obtuvo una grabación de la reunión, informó que los directivos insistieron en que la hoja de ruta de productos, la relación con los clientes y la estrategia siguen intactas. El cofundador Chris Malachowsky respondió sobre cómo conservar la cultura de la empresa. Dijo que los fundadores consideraban una “tontería” colgar los valores en carteles y que deben notarse en la forma de trabajar. “Vamos a estar bien”, afirmó.

Kress cerró la reunión con una frase que, según Wired, repitió tres veces en 24 horas, incluida la conferencia con inversores: “Lo tenemos controlado”. Los aumentos y las nuevas acciones llegarán en diciembre, según anunció, mientras la junta continúa la búsqueda del próximo director ejecutivo.

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