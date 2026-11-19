Nico Paz viene de tener una gran actuación ante Costa Rica (REUTERS/Ivana Maritano)

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Juan Sebastián Verón ubicó a Nico Paz entre los futbolistas argentinos que, a su juicio, pueden marcar una época, aunque advirtió sobre los riesgos de exponerlo a comparaciones prematuras con Lionel Messi y Diego Maradona. El ex mediocampista de la selección argentina elogió al jugador de Como, de 22 años, y sostuvo que su evolución dependerá de que conserve la conducta profesional que mostró hasta ahora.

“Nico Paz tiene un talento increíble. El futuro es suyo, si continúa comportándose como profesional como lo está haciendo”, afirmó La Brujita en una entrevista con La Gazzetta dello Sport. “A los 22 años, ciertas cosas solo se las vi hacer a Messi y a un tal Diego Armando Maradona”.

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El actual presidente de Estudiantes de La Plata aclaró que la referencia a las dos principales figuras de la historia reciente de la selección argentina no implica una proyección directa sobre el futuro de Paz. “No quiero decir que llegará a esos niveles, porque eso significaría convertirse en un fuera de serie absoluto, en el símbolo de una época, como lo fueron, cada uno a su manera, Diego y Leo. Pero Nico Paz tiene las cualidades para intentar lograrlo. Y le deseo que pueda alcanzar ese objetivo”, agregó.

Las palabras de Verón llegaron luego del triunfo de Argentina por 7-0 frente a Costa Rica, encuentro en el que Paz tuvo una participación destacada. El ex volante relativizó, de todos modos, el peso del rival al momento de valorar las cualidades del futbolista surgido de las divisiones inferiores de Real Madrid.

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“Eso tiene poco que ver con el análisis sobre Nico Paz: es capaz de hacer grandes jugadas también frente a adversarios más fuertes y ya lo demostró en la Serie A”, explicó. “Cuando uno es bueno, más aún, muy bueno, hace cosas maravillosas incluso en los entrenamientos, en los partidos reducidos contra sus compañeros. Si al talento le falta calidad, o hay poco, entonces las jugadas no salen ni contra fenómenos ni contra jugadores inferiores. La diferencia está en el talento, en el arte de tocar la pelota de una determinada manera, no en el adversario”.

Juan Sebastián Verón elogió a Nico Paz (@edelpoficial)

Para Verón, el rasgo distintivo de Nico Paz no se limita a su capacidad técnica. El ex jugador de Lazio, Parma, Manchester United, Chelsea e Inter también destacó la personalidad con la que el mediapunta asumió responsabilidades en Como y en la selección argentina. “Hay dos cosas que me impresionan: la personalidad que muestra dentro de la cancha y la naturalidad con la que realiza determinadas jugadas”, señaló. “La personalidad se nota porque sus compañeros lo buscan, le dan la pelota incluso cuando está marcado, porque saben que va a gambetear al rival y se va a ir. Eso significa que todos le reconocen cualidades por encima de la media”.

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Verón profundizó sobre el lugar que, según su mirada, Paz ya ocupa dentro de los equipos que integra. “Nico es un líder por cómo se mueve, por cómo ocupa los espacios en el campo, por cómo administra las acciones. Decide cuándo es el momento de acelerar o de bajar el ritmo; según el desarrollo de la jugada, elige atacar por la derecha, por la izquierda o por el centro. Es el eje del juego”, afirmó.

Al ser consultado por una posible comparación, el ex capitán de la selección argentina eligió un paralelismo con su propia carrera, aunque remarcó las diferencias entre ambos. “Saben que no me gusta hacer comparaciones entre jugadores de distintas épocas, pero admito que Nico Paz es un Verón 20 metros más adelantado. Libre para buscar el remate, el gol, la asistencia, el pase filtrado”.

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“Es un valor agregado para esta Argentina que busca construir el período posterior a Messi”, sostuvo. “Con respecto a mí, seguramente es más atacante y menos mediocampista, aunque también ve el juego y tiene el ritmo del partido en la cabeza”.

La irrupción de Paz en Como, donde encontró continuidad en la Serie A, también fue uno de los puntos que resaltó Verón. El futbolista argentino se consolidó como una de las referencias ofensivas del equipo italiano y sumó participación en la Champions League. “Es un elegido. Ahora le corresponde no desperdiciar el talento con el que la naturaleza lo dotó”, afirmó el ex mediocampista.

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El entrenador Lionel Scaloni, antiguo compañero suyo en la selección argentina, suele pedir cautela cuando se refiere a los jóvenes talentos y remarca que el funcionamiento colectivo debe prevalecer sobre las individualidades. Verón respaldó esa postura. “Conozco bien a Scaloni y tiene razón al querer desviar la atención de los medios sobre Nico Paz: en Argentina somos expertos en quemar a algunos talentos”, dijo. “Si supieran cuántos números 10 que tenían grandes condiciones fueron ‘matados’ por las comparaciones con Maradona, y antes con Sívori. Hacen falta calma, paciencia y un poco de suerte”.

Verón también se refirió a Franco Mastantuono, otro de los nombres que empieza a ganar espacio en la renovación argentina. Aunque lo definió como un futbolista con condiciones, planteó que se encuentra en una etapa distinta respecto de Paz. “Tiene cualidades notables, gambetea con facilidad, es rápido y posee buena velocidad de ejecución. Pero, en comparación con Nico Paz, está más verde, y es normal porque nació en 2007: tiene tres años menos”, explicó. “Claro que no le faltan clase, técnica ni coraje. Encara y se va como una flecha. Después de todo, si Real Madrid pagó 45 millones al River Plate para tenerlo, alguna razón habrá”.

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Al analizar el presente de Mastantuono en Fiorentina, Verón volvió a utilizar la experiencia de Paz como referencia para explicar la importancia de la continuidad. “Si se convertirá en un campeón, no puedo saberlo. Lo que digo es que la Serie A es el campeonato más adecuado para un jugador como él. Tiene la oportunidad de hacerse fuerte, de sentir los tapones de los defensores rivales, de aprender esas picardías técnicas y tácticas que los italianos son maestros en enseñar”.

“Pero necesita encontrar continuidad de rendimiento y eso solo puede llegar si juega con frecuencia como titular, como sucede ahora en Fiorentina. En Real Madrid, en cambio, estaba tapado por otros jugadores. Nico Paz, en Como, se convirtió en líder jugando. Nunca conocí a un futbolista que se haya convertido en hombre de equipo sentado en el banco”, remarcó.

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En el cierre de la entrevista, Verón reunió a Paz y Mastantuono dentro de una expectativa de futuro para la selección argentina. “Eso espero. Somos la tierra de los números 10, y estos dos chicos pueden hacernos soñar despiertos. Siempre que los dejemos crecer en santa paz”.