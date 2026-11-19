Especialistas de la salud y autoridades penitenciarias revisaron la ruta de atención integral para los pacientes con infecciones transmisibles. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Salvador avanzó en la revisión de sus programas para la eliminación del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y la tuberculosis, tras una misión técnica realizada entre el 5 y el 9 de octubre con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La evaluación incluyó la validación del marco “Camino hacia la Eliminación del VIH”, que forma parte de la Alianza para la Eliminación del VIH de las Américas. También examinó la situación de la tuberculosis, con el objetivo de definir acciones que permitan mejorar el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de ambas enfermedades.

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Según informó la OPS el 2 de noviembre, la misión reunió a equipos del Ministerio de Salud, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, la Dirección General de Centros Penales y especialistas regionales y locales del organismo sanitario.

Durante las visitas a establecimientos de salud y las reuniones técnicas, los participantes revisaron la ruta de atención de los pacientes. El análisis abarcó desde la detección de los casos hasta el acceso a tratamientos, los controles posteriores y la notificación epidemiológica.

El Salvador y la OPS evaluaron los programas nacionales orientados a la eliminación del VIH y la tuberculosis./ (OPS)

También se evaluó la coordinación entre los servicios clínicos, los laboratorios y las áreas de epidemiología. La calidad de los registros y el uso de los datos para orientar decisiones sanitarias formaron parte de la revisión.

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El VIH sumó 489 casos nuevos hasta los primeros días de julio

Los últimos datos disponibles del Ministerio de Salud, difundidos hasta la semana epidemiológica 26, registraron 489 nuevos diagnósticos de VIH entre el 4 de enero y el 4 de julio de 2026. La cifra representó un aumento del 14,3% frente a los 428 casos contabilizados en el mismo período de 2025.

El 84% de los nuevos diagnósticos correspondió a hombres y el 16% a mujeres. La mayor cantidad de casos se concentró en el departamento de San Salvador, con 89 registros, seguido por Sonsonate, con 32; La Libertad, con 28; y San Miguel, con 17.

Por edades, el grupo de 25 a 29 años acumuló 57 casos, seguido por las personas de 35 a 39 años, con 38, y de 30 a 34 años, con 36. Los datos reflejan la necesidad de sostener las estrategias de prevención, diagnóstico temprano y acceso a la atención en los grupos con mayor número de notificaciones.

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Los nuevos diagnósticos de VIH en El Salvador aumentaron un 14.3% durante el primer semestre de 2026./(Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta estatal también incluyó la provisión de medicamentos antirretrovirales. Entre junio de 2025 y mayo de 2026, el Ministerio de Salud destinó más de $ 24 millones para tratamientos contra el VIH, según su Memoria de Labores.

En ese período, 11.700 hombres y 5.715 mujeres recibieron terapia antirretroviral. La cobertura promedio nacional de medicamentos esenciales para esta infección alcanzó el 94,36%, de acuerdo con el documento oficial.

La tuberculosis mantiene una incidencia estimada de seis mil casos al año

La misión técnica puso atención en las poblaciones en situación de vulnerabilidad y en las personas privadas de libertad, sectores donde la detección y el control de la coinfección tuberculosis/VIH requieren coordinación entre las instituciones sanitarias y penitenciarias.

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El país no difundió una cifra acumulada nacional de tuberculosis correspondiente a todo 2026 en los informes consultados. La Asociación Salvadoreña de Neumología señaló en marzo que El Salvador registra alrededor de seis mil casos nuevos de tuberculosis por año, sobre la base de los últimos datos oficiales disponibles.

ARCHIVO: La misión técnica priorizó la detección de la coinfección de tuberculosis y VIH en la población privada de libertad.

En junio, el Ministerio de Salud publicó una nueva norma técnica para la prevención y el control de la tuberculosis en establecimientos públicos y privados. La regulación incorpora lineamientos para el diagnóstico, la investigación de contactos, las terapias preventivas, el tratamiento y la notificación de los casos.

La OPS indicó que la visita reconoció avances en el diagnóstico de tuberculosis y en el tratamiento del VIH. A la vez, identificó desafíos y áreas prioritarias que serán incorporadas a una hoja de ruta nacional.

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El organismo regional busca eliminar más de 30 enfermedades transmisibles y condiciones relacionadas en las Américas para 2030. En el caso salvadoreño, las recomendaciones de la misión apuntan a reforzar la detección temprana, asegurar la continuidad de la atención y mejorar el manejo de los casos de VIH, tuberculosis y otras infecciones transmisibles.