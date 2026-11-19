JPMorgan Chase confirmó que piratas informáticos vulneraron los sistemas de proveedores externos y accedieron a datos de clientes. (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

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JPMorgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos, confirmó que proveedores externos que trabajan para la entidad fueron blanco de un ciberataque y que los hackers pudieron acceder a información de algunos de sus clientes.

La investigación preliminar indica que los datos comprometidos estaban almacenados por esas empresas e incluirían nombres y direcciones de correo electrónico, según informó un portavoz del banco a la agencia Reuters.

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El alcance de la filtración podría ser mayor. Según publicó la revista Newsweek, la banda de ransomware nOn difundió alrededor de 16.000 direcciones de correo electrónico, junto con números de teléfono e identificadores de cuentas de clientes de JPMorgan.

La investigación preliminar determinó que los datos comprometidos en las empresas externas incluyen nombres y correos electrónicos. (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

Newsweek señaló que los datos parecerían corresponder al programa “Reserve” del banco, una tarjeta de crédito disponible únicamente por invitación y destinada, por lo general, a clientes con al menos USD 10 millones en activos bajo gestión.

La exposición de esa información podría facilitar la identificación de los titulares de las cuentas y dejarlos más expuestos a intentos de fraude. La revista estadounidense advirtió que las direcciones de correo electrónico pueden utilizarse para rastrear otros datos personales, como domicilios y teléfonos, además de facilitar ataques de phishing.

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En un comunicado publicado el jueves en la red social X, JPMorgan aseguró que el incidente no afectó el funcionamiento de sus servicios. También indicó que se comunicará directamente con los clientes afectados cuando corresponda y que les ofrecerá asistencia, incluido el monitoreo crediticio gratuito, según consignó Fox News.

We have learned that third parties who provide services to the firm were the target of a cyber attack. Based on our investigation so far, we believe the attackers accessed certain marketing data held by those vendors, which may include some customer names and email addresses. There is no disruption to our services. Where appropriate, we will contact affected customers directly and offer support, including complimentary credit monitoring. There is no connection to service disruption some customers experienced earlier this week. — J.P. Morgan (@jpmorgan) November 19, 2026

La entidad aclaró que el ciberataque no está relacionado con los problemas que algunos clientes tuvieron esta semana al intentar procesar transacciones. Según Reuters, esas interrupciones se debieron a un error de software que también afectó a otros bancos.

El ataque se conoció en una semana marcada por otras fallas en servicios e infraestructuras de Estados Unidos. Entre los episodios recientes, están la suspensión nacional de vuelos ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA) la semana pasada y la caída global del correo electrónico de Microsoft. El mes anterior, la plataforma de criptomonedas Binance también había sufrido un ataque informático de gran escala.

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