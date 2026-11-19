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El cuerpo técnico de la selección argentina que encabeza Lionel Scaloni en Ezeiza (Instagram @mannamatias)

La selección argentina completó la fecha FIFA de noviembre con una derrota ante Uruguay en La Bombonera y una apabullante goleada por 7-0 ante Costa Rica en Córdoba. Los partidos le sirvieron a Lionel Scaloni y su cuerpo técnico para ver nuevos jugadores y analizar variantes tácticas en el comienzo de la era post Messi. Matías Manna, uno de los asistentes de la Albiceleste, publicó cómo se trabaja puertas adentro con los convocados y su proyección dentro del equipo. El posteo expone el escenario integral del cuerpo técnico del combinado nacional que excede simplemente a los nombres de la Mayor.

Manna es analista de video y ayudante táctico de Scaloni en la Selección y compartió en sus redes sociales un mapa de los futbolistas argentinos que se encuentran en la órbita del cuerpo técnico. En el escenario proyectado, se observan apellidos de jugadores ya consagrados en la Absoluta y otros que participan en los combinados Sub 20 y 17, separados con distintos colores.

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El mapa de futbolistas de la selección argentina, separados por categoría y posición en la cancha (Instagram @mannamatias)

En la publicación que hizo el santafesino en su cuenta personal de Instagram con el título Fecha FIFA Noviembre 26 hay un carrusel de imágenes de lo vivido durante la semana de trabajos en el predio de Ezeiza y también filtró el mencionado dibujo con la proyección de jugadores convocados en las diferentes categorías.

En el total de la lista presentada por Manna hay 74 jugadores, divididos por división y posición en el campo de juego. En la Mayor hay 28 jugadores (4 arqueros, 9 defensores, 7 mediocampistas y 8 delanteros), en la Sub 20 figuran 24 futbolistas (4-8-7-5) y en la Sub 17, que empieza este jueves la Copa del Mundo de la categoría en Qatar, se observa una sumatoria de 22 deportistas (3-8-7-4).

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Cabe destacar que en el listado hay algunos jugadores ausentes que no fueron convocados por Scaloni en la fecha FIFA por diversos motivos. Por ejemplo, Cristian Cuti Romero, Nicolás González y Lautaro Martínez fueron bajas por lesión. En tanto que Leandro Paredes y Nahuel Molina siguen purgando fechas de suspensión tras el Mundial 2026 y están los casos de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, que para esta ventana no fueron convocados, al igual que Leonel Flores, Milton Delgado y Tomás Aranda, que disputarán la final de la Copa Sudamericana con Boca.

El mapa de los jugadores de la selección argentina convocados en noviembre por puesto y categoría

Arqueros

Mayor : Emiliano Martínez (Chelsea), Gerónimo Rulli (Manchester City), Juan Musso (Atlético de Madrid) y Santiago Beltrán (River Plate).

Sub 20 : Máximo Leguizamón (Tigre), Damián Talavera (San Lorenzo), Ramiro Buratti (River Plate) y Agustín Cortez (Vélez).

Sub 17: Valentín Reigia (Argentinos Juniors), Thiago Parga (Huracán) y Kevin Báez (Aldosivi).

Defensores:

Mayor : Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Román Vega (Zenit), Lisandro Martínez (Manchester United), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Mariano Troilo (Parma), Leonardo Balerdi (Roma), Aaron Anselmino (Chelsea), Agustín Giay (Palmeiras) y Gonzalo Montiel (River Plate).

Sub 20 : Joaquín Salas (Talleres), Lucas Ayala (Unión), Gonzalo Escudero (Racing), Juan Arrayago (Independiente), Mateo Martínez (Racing), Ignacio Ovando (Rosario Central), Valentín Loza (Defensa y Justicia) y Elías Verón (Rosario Central).

Sub 17: Bautista Roldán (Talleres), Simón Escobar (Vélez), Alex Cardozo (Lanús), Bautista Giménez (River Plate), Mateo Mendizábal (Banfield), Álvaro Güich (Rosario Central), Julio Coria (Boca Juniors), Thiago Pérez (Huracán).

Mediocampistas:

Mayor: Máximo Perrone (Como), Ezequiel Equi Fernández (Bayer Leverkusen), Valentín Barco (Chelsea), Enzo Fernández (Manchester City), Alexis Mac Allister (Liverpool), Exequiel Palacios (Ipswich Town) y Nico Paz (Como).

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Sub 20: Bruno Galassi (Lazio), Alejandro Tello (Racing), Facundo Carrizo (Argentinos Juniors), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s), Franco Pérez (Boca Juniors), Facundo Guch (Newell’s) y Ramiro Tulián (Belgrano).

Sub 17: Mateo Sánchez (Boca Juniors), Alan Alcaraz (Argentinos Juniors), Giovanni Baroni (Talleres), Marcos Ortiz (Belgrano), Benjamín Vallejo (Vélez), Matheo Machuca (Independiente) y Galo Escobar (River Plate).

Delanteros:

Mayor : Gianluca Prestianni (Benfica), Thiago Almada (River), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Santiago Castro (Roma), José López (Palmeiras), Franco Mastantuono (Fiorentina), Matías Soulé (Roma) y Giovani Simeone (Atlético de Madrid).

Sub 20 : Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors), Valentín Dávila (Talleres), Franco Domínguez (Estudiantes de La Plata), Ian Subiabre (Tigre) y Álex Verón (Vélez).

Sub 17: Juan Cruz Policella (Vélez), Emiliano Barrionuevo (Boca Juniors), Facundo Salinas (Vélez) y Tobías Goytía (River Plate).