varias personas esperan fuera de una oficina de Western Union, en La Habana, (Cuba), en una fotografía de archivo. EFE/Ernesto Mastrascusa

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El 38% de los cubanos que reciben remesas no logra cubrir ni la alimentación ni los gastos más elementales de su hogar, según una encuesta nacional del Instituto Republicano Internacional (IRI), organización estadounidense dedicada a estudios de opinión y gobernanza.

El dato, difundido el miércoles, desmonta la idea de que la ayuda familiar desde el extranjero funciona todavía como un colchón suficiente frente al deterioro económico de la isla.

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Comer, el gasto que más golpea a los hogares cubanos

El sondeo, elaborado por NORC, centro de investigación de la Universidad de Chicago, mediante entrevistas presenciales a 1,199 adultos entre julio y septiembre, identificó la comida como el principal problema económico. El 65% de los participantes la señaló como el gasto mensual más difícil de cubrir, proporción que trepa al 73% en las provincias orientales y baja al 49% en La Habana.

Quienes no reciben remesas están en peor situación: el 48% de ese grupo admite no poder cubrir sus necesidades básicas, diez puntos por encima de los que sí reciben ayuda del exterior.

La diferencia confirma que el dinero enviado desde fuera todavía amortigua parte del golpe, aunque sus límites quedan expuestos frente al alza sostenida de precios.

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Un dato resulta especialmente revelador: el 55% de quienes reciben remesas califica de “muy mala” la situación económica de su hogar, un porcentaje más alto incluso que el 51% registrado entre quienes no cuentan con esa ayuda.

Yuamilka Hechavarria, de 40 años, esposa del vendedor de agua Juan Laugart, lava los platos en su vivienda, ubicada en un edificio residencial conocido en Cuba como «solar», mientras la escasez de agua y electricidad dificulta la higiene doméstica en La Habana, Cuba, el 23 de septiembre de 2026. REUTERS/Ricardo Arduengo

La métrica no mide lo mismo que la insuficiencia de ingresos, pero sugiere que tener acceso a divisas extranjeras no basta para transformar la percepción sobre las condiciones de vida.

Los precios diarios explican la insuficiencia de las remesas

Los números de la encuesta del IRI cobran otra dimensión al cruzarlos con los costos que enfrentan las familias cubanas en el mercado real. A principios de noviembre, CiberCuba, sitio de noticias sobre Cuba con sede en Miami, documentó una compra de alimentos en Baracoa que superó los 8,000 pesos cubanos ( unos 330 USD)y solo permitió adquirir arroz, frijoles, viandas y algunos condimentos, sin carne ni otros productos proteicos de origen animal.

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Ese gasto ya superaba el salario estatal medio mensual de agosto, de 7,354 pesos. La devaluación del peso frente al dólar agravó el panorama en las semanas siguientes: según el propio sitio, la divisa estadounidense cerró el 18 de noviembre en 935 pesos en el mercado informal, con el euro estable en 990.

Incluso las remesas que antes representaban un respiro considerable pierden poder de compra con rapidez. En agosto, una médica cubana mostró cómo gastó 36.000 de los 65.000 pesos que obtuvo al cambiar 100 dólares en una compra de alimentos que, según explicó, no le alcanzaría para todo el mes.

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¿Por qué no alcanzan las remesas en Cuba? Porque la inflación y la devaluación del peso superan el ritmo al que llega el dinero desde el exterior: mientras los precios de los alimentos se disparan semana a semana, el valor real de los dólares convertidos a pesos se erosiona antes de que las familias completen sus compras mensuales.

Envejecer en Cuba en medio de la crisis de un país. (Infobae Cuba/Martí Noticias)

Una red familiar transnacional que no alcanza a compensar la crisis

La encuesta del IRI también dimensionó la extensión de los vínculos entre Cuba y el exterior: el 61% de los participantes tiene familiares o amigos viviendo fuera del país, y entre ellos Estados Unidos es el destino más mencionado, con el 76%.

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Esa red, sin embargo, introduce una desigualdad adicional entre los hogares cubanos. El acceso a ayuda económica ya no depende solo de los ingresos que una familia pueda generar dentro de la isla, sino de si cuenta con parientes en el extranjero y de la capacidad de estos para enviar dinero.

El economista Pedro Monreal cuestionó recientemente la insuficiencia del sistema cubano de asistencia social. En un análisis recogido por CiberCuba, señaló las limitaciones de las prestaciones estatales para proteger a los sectores vulnerables en un escenario donde las remesas y la ayuda humanitaria desempeñan un papel central.

El contexto reciente agrava el diagnóstico

El propio Gobierno cubano reconoció en julio que el salario mínimo de 3,210 pesos mensuales no alcanza para cubrir la canasta básica de bienes y servicios, según admitieron funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

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AME8051. LA HABANA (CUBA), 21/10/2026.- Fotografía del 12 de octubre de 2026 que muestra a un trabajador del proyecto de desarrollo local (PDL) El Rampeño, durante una jornada de recolección de basura en La Habana (Cuba). Los triciclos eléctricos para el transporte de pasajeros y cargas marcan el paisaje urbano de La Habana hace meses, y ahora se suman los dedicados a recoger la basura en algunos barrios de esta capital, otro de los grandes problemas que se ha acentuado en Cuba en medio de la crisis energética. EFE/ Ernesto Mastrascusa

Una estimación del economista José Luis Pérez Capdevila situó en junio el costo real de esa canasta en unos 96,000 pesos mensuales, muy por encima del salario medio nacional.

Este mes, el Gobierno promulgó una reforma de su sistema de seguridad social que introduce un mecanismo anual para ajustar las pensiones a la inflación, según informó la agencia EFE. La medida llega en momentos en que la pensión mínima apenas supera los tres dólares al cambio informal.

La precariedad alimentaria aparece documentada también en otras investigaciones recientes. El IX Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, publicado en agosto por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, encontró que ocho de cada diez entrevistados habían tenido que saltarse alguna comida en los seis meses anteriores por falta de dinero o alimentos.

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El mismo estudio estimó que el 94% de los cubanos vivía en condiciones de pobreza extrema.

Los resultados del IRI añaden una pieza más a ese panorama: la crisis económica cubana ya no distingue entre quienes dependen de salarios y pensiones en pesos y quienes reciben ayuda desde el exterior. La encuesta declara un margen de error máximo de ±4,2 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.