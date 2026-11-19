La investigación de WIRED y Proof News reveló que la plataforma ShiftKey envía enfermeros independientes a hogares de ancianos sin inducción previa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una investigación de WIRED y Proof News concluyó que ShiftKey, una aplicación que funciona como un Uber para el sector de enfermería, envía trabajadores independientes a hogares de ancianos de Estados Unidos con poca o ninguna orientación, lo que derivó en errores graves, según documentos judiciales e informes de inspección federales.

La plataforma, fundada en 2016 en Texas, reúne a más de 200.000 trabajadores de salud y a más de 10.000 centros. Los medios analizaron 108.706 turnos publicados en marzo, julio y agosto de 2026: el 89 por ciento correspondía a hogares de ancianos, y la mayoría pedía enfermeros auxiliares o prácticos.

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El caso más grave es el de Emma Lewis, de 93 años. En mayo de 2022, la enfermera práctica Felicia Kaye le inyectó la insulina de su compañera de cuarto en el centro Peachtree. Lewis fue llevada a un hospital y murió 12 días después.

Kaye no era empleada del centro: había tomado el turno por la aplicación. Declaró en agosto que nunca recibió orientación y que solo le entregaron las llaves del carro de medicamentos. Era la única enfermera a cargo de un piso con 22 pacientes y había manejado más de 400 kilómetros para llegar.

La residente Emma Lewis murió tras recibir la medicación de otra persona en el centro Peachtree por parte de una enfermera temporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

ShiftKey sostuvo en el juicio que no es responsable porque Kaye nunca fue su empleada, y pagará USD 40.000 para llegar a un acuerdo con la familia. El centro Peachtree alegó que no responde por los actos de un contratista independiente y destacó que Lewis tenía otras enfermedades. Su certificado de defunción menciona una degeneración senil del cerebro.

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Errores documentados por inspectores federales

Los informes de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, el organismo federal que supervisa estos centros) describen otros episodios. En Ohio, una trabajadora de la app cometió un error al colocar un catéter hasta el corazón de un paciente y nadie había verificado que estuviera capacitada para esa tarea.

En Texas, un inspector vio a otra trabajadora intentar alimentar a la fuerza a un residente con una jeringa. Ella dijo que era su primera vez en el lugar. En Wisconsin, una enfermera contó que no le mostraron los planes de cuidado de los residentes el primer día.

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También hay denuncias de abusos y robos. En Illinois, una trabajadora habría robado las tarjetas de débito de dos residentes en 2026. El centro la bloqueó en la aplicación y fue arrestada, según Tim Blythe, directivo de la empresa propietaria del hogar.

Una trabajadora vinculada a la aplicación fue arrestada en Illinois por el robo de tarjetas de débito a dos adultos mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El director ejecutivo de ShiftKey, Mike Vitek, afirmó que la empresa verifica credenciales, antecedentes y registros de abuso. Según él, la capacitación que exige cada centro la da ese centro. “No empleamos enfermeros: solo facilitamos su acceso a turnos flexibles”, dijo.

Vitek rechazó que el modelo perjudique al sector. Citó una encuesta de ShiftKey según la cual más de un tercio de los trabajadores no podría seguir en el área de la salud sin una plataforma así.

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Menos pago y un sistema de puntajes

Los trabajadores compiten por cada turno con ofertas. Kara Smith, auxiliar de enfermería de Virginia Occidental, contó que un centro le pagaba USD 32,50 por hora en el verano de 2025 y unos USD 26 un año después. “Las ofertas iniciales son vergonzosamente bajas”, dijo la mujer, de 47 años.

Vitek explicó que el sistema calcula tarifas “sugeridas” y que el precio dinámico solo se usa para subir el pago de turnos difíciles de cubrir. La aplicación también asigna un puntaje de confiabilidad que, según varios enfermeros, afecta su acceso a los turnos.

Los auxiliares de enfermería denunciaron una caída en las tarifas horarias y la existencia de un sistema de puntajes que restringe los turnos. (Magnific)

Constance Hicks, auxiliar de enfermería de Connecticut, dijo que encontró a un paciente con la cabeza atrapada en la baranda de la cama y llamó al 911. Según su relato, escribió a ShiftKey y nadie respondió; al día siguiente su cuenta fue desactivada. Su demanda fue enviada a arbitraje privado, según los registros judiciales.

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Legisladores y expertos piden más control

Jasmine Travers Altizer, profesora de la Universidad de Nueva York, entrevistó este año a 22 administradores de hogares de ancianos. Ellos asociaron el uso de personal temporal con una atención menos uniforme, más traslados a hospitales y más caídas. “No debería ser el arreglo para la falta crónica de personal”, escribió.

Según el Departamento de Salud de Estados Unidos, entre 2019 y 2022 el personal contratado pasó de 4 a 12 por ciento de las horas de enfermería en estos centros y luego bajó, aunque sigue por encima de la prepandemia. En 2023, el entonces director de ShiftKey dijo a Axios que la empresa valía más de USD 2.000 millones.

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La representante estatal de Minnesota Emma Greenman prepara un proyecto para frenar la clasificación errónea de estos trabajadores como contratistas, y acusó a estos modelos de querer “evadir, romper y distorsionar” la ley laboral. ShiftKey replicó que, como mercado tecnológico, no emplea a profesionales de salud y que cumple la ley.