Musk es uno de los líderes que ha respaldado a Huang luego de su renuncia. (Foto: REUTERS/Kylie Cooper)

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Elon Musk cuestionó la salida de Jensen Huang como CEO de Nvidia tras denuncias sobre una relación extramatrimonial y vínculos con una mujer presuntamente sospechosa de espionaje chino.

“Tienes una racha ganadora y de repente echas a Michael Jordan de tu equipo”, le dijo Musk a Andrew Ross Sorkin en la cumbre DealBook. “No me parece una decisión inteligente”, mencionó.

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El director ejecutivo de SpaceX y Tesla había afirmado previamente que sería un “honor” contratar a Huang. Ambos se conocen desde hace años por la colaboración de Nvidia con Tesla y OpenAI.

Elon Musk cuestionó la salida de Huang y comparó la medida con despedir a Michael Jordan de un club exitoso. (Foto: REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo)

Tesla fue un cliente relevante del fabricante de chips de inteligencia artificial, mientras que Huang destacó en reiteradas ocasiones la estrategia de inteligencia artificial de Musk, incluidos los vehículos autónomos, xAI y el robot Optimus.

Qué otros líderes apoyan el regreso de Jensen Huang a Nvidia

Musk aseguró haber escuchado la misma postura de otras personas, incluido el presidente Donald Trump. “Creo que el presidente ha expresado públicamente que piensa que Jensen debería haberse quedado como director ejecutivo, y todos los que conozco piensan lo mismo. El empresario añadió: “Nosotros no formamos parte de la junta, ¿verdad?”.

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La posición de Musk coincide con una carta abierta firmada junto con Tim Sweeney, director ejecutivo de Epic Games, y Garry Tan, presidente de Y Combinator, para pedir el regreso de Huang a la conducción de Nvidia.

Miles de empleados de Nvidia y líderes del sector tecnológico firmaron una petición para exigir la reincorporación de Huang. (Foto: REUTERS/Ann Wang/File Photo)

La petición reunió más de 165.000 firmas, entre ellas las de más de 7.500 empleados de Nvidia, una cifra equivalente a más del 15% de la plantilla. Travis Kalanick, cofundador de Uber, escribió: “Huang erró, sí, errar es humano, pero no creo que nada de lo que hizo alcance el umbral para separarlo de su compañía”.

Cuál es la posición de la junta directiva de Nvidia sobre el regreso de Jensen Huang

La junta directiva de Nvidia aceptó por unanimidad la renuncia de Huang y no contempla reincorporarlo como director ejecutivo. Su presidente, Harvey Jones, atribuyó la salida a la conducta personal del empresario y a su “falta de franqueza”.

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En una conferencia con inversores celebrada en los últimos días, Jones sostuvo que la empresa busca reemplazantes tanto dentro como fuera de la compañía. “No habrá un clon de Jensen”, afirmó, aunque señaló que Nvidia procura líderes con experiencia técnica y trayectoria probada.

Miles de empleados de Nvidia y líderes del sector tecnológico firmaron una petición para exigir la reincorporación de Huang. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Asimismo, la posibilidad de que Huang vuelva a Nvidia enfrenta objeciones dentro del Gobierno de Estados Unidos. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, reclamó una “reorganización drástica” de la conducción de la compañía y sostuvo que el próximo director ejecutivo debería ser elegido fuera de la empresa.

Huang deberá testificar ante el Congreso de Estados Unidos el próximo mes por asuntos vinculados con la seguridad nacional y los controles de exportación. Su dimisión estuvo precedida por informes sobre relaciones con empleadas de Nvidia.

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Qué ha pasado en Nvidia luego de la salida de Jensen Huang como CEO

La directora ejecutiva interina de Nvidia, Colette Kress, comunicó que los aumentos salariales y las nuevas acciones para los empleados serán entregados en diciembre de 2026, en lugar de marzo de 2027. El anuncio fue realizado durante la primera reunión general de la empresa desde la renuncia de Huang.

La directora ejecutiva interina, Colette Kress, adelantó la entrega de aumentos salariales y acciones a diciembre de 2026. (Foto: Nvidia)

Las consultas sobre salarios fueron las más comunes entre las 700 preguntas enviadas por el personal antes del encuentro. La segunda petición más solicitada fue mayor transparencia de la junta directiva, según Wired.

Recientemente, Huang manifestó que aceptaría volver si la junta concluye que su retorno favorece a los accionistas, los empleados, Nvidia y Estados Unidos. “Me sentiría honrado de atender esa petición y volver a ejercer como director ejecutivo”.

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Un aliado de Huang dijo a Financial Times que un grupo de ejecutivos de Silicon Valley organizó un “cuartel de guerra” para impulsar su regreso y reunir respaldo en la Casa Blanca.