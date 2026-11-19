Un futbolista de Ecuador golpeó a un árbitro con una piedra y fue sancionado

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La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) suspendió por ocho años a John Michel Perlaza Salas por la agresión contra el árbitro asistente Lenin Giovanni Ojeda Núñez durante un encuentro entre Ciudad de Yantzaza y Río Aguarico F.C. La sanción regirá hasta el 19 de octubre de 2034 y el organismo anunció que pedirá a la FIFA que extienda el castigo a nivel mundial.

La resolución disciplinaria, emitida el 18 de noviembre mediante el expediente N.º CD-035-2026, abordó los hechos ocurridos el 17 de octubre en un partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo D del Ascenso Social 2026. El torneo fue mencionado también como Ascenso Nacional en las informaciones difundidas sobre el caso.

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De acuerdo con el informe de la FEF, el episodio ocurrió en el minuto 90+6. Perlaza arrojó una piedra desde el banco de suplentes, la cual impactó en el rostro de Ojeda. La agresión obligó a terminar de forma definitiva el encuentro, que concluyó con triunfo 1-0 de Río Aguarico F.C.

El impacto provocó lesiones que requirieron una intervención quirúrgica para el árbitro asistente. La documentación disciplinaria estableció que Lenin Giovanni Ojeda Núñez recibió una incapacidad médica de 60 días a causa de las heridas sufridas durante el partido. Tras el incidente, el juez cayó al suelo y fue trasladado en ambulancia a un centro médico. El hecho ocurrió en el estadio Municipal Juan Galarza Márquez.

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El comunicado de la Federación Ecuatoriana de Fütbol

La Comisión Disciplinaria de la FEF declaró a Perlaza responsable de agresión física contra un oficial de partido. La pena lo inhabilita para participar en toda actividad vinculada con el fútbol durante ocho años.

La Federación informó, además, que solicitará a la FIFA la extensión internacional de la sanción. Si el pedido prospera, el futbolista tampoco podrá desarrollar actividades relacionadas con el fútbol fuera de Ecuador durante el período fijado por la entidad.

Antes de que se conociera la resolución definitiva, John Michel Perlaza Salas se refirió públicamente a la agresión en un video difundido en redes sociales. El jugador expresó su arrepentimiento, pidió disculpas al árbitro, a la familia del afectado, al gremio arbitral y al público ecuatoriano. “Me siento muy arrepentido, muy consternado. Fue un acto que no debió pasar por temas de calentura, pero la verdad que no me supe controlar en ese momento”, manifestó el futbolista en declaraciones a Direct Fútbol.

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En ese pronunciamiento, Perlaza reconoció las consecuencias de su conducta. “Mi acto no es ejemplo ni motivación para ningún jugador. Me queda una gran experiencia de no volver a cometer el mismo error”, expresó. El jugador también habló de los mensajes recibidos después de que se difundieran las imágenes de la agresión. “He recibido muchas amenazas, pero recuerden que detrás de cada comentario hay una madre que está muy afectada por el daño que causé”, señaló.

El comunicado del club involucrado

La decisión de la Comisión Disciplinaria alcanzó también a Ciudad de Yantzaza, club al que pertenecía Perlaza. La entidad fue considerada responsable por la conducta de su jugador y por incumplir sus obligaciones de seguridad como anfitrión del partido.

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El club deberá pagar una multa de USD 2.000 y reembolsar USD 4.369,73 por los gastos médicos del árbitro asistente. Además, tendrá que disputar sus próximos tres partidos como local fuera del estadio Municipal de Yantzaza, en la provincia de Zamora Chinchipe.

Antes de la resolución final, la FEF había dispuesto medidas provisionales. Perlaza quedó suspendido por 60 días de toda actividad del fútbol organizado mientras se desarrollaba el procedimiento disciplinario. Ciudad de Yantzaza también fue inhabilitado de manera temporal para jugar como local en su estadio durante ese período.

El club rechazó los hechos de violencia y también comunicó la separación del futbolista de su plantel. A su vez, el presidente de la Agremiación de Árbitros del Ecuador, Luis Muentes, anunció que se prepararían acciones penales por la agresión.

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Mary Salas Caicedo, madre de Jhon Michel Perlaza, también se pronunció después de la agresión contra el árbitro asistente. En un video publicado por REDtv Noticias Ecuador, solicitó que no se condene al futbolista ante las repercusiones del episodio.

“Lo único que pido misericordia. (...) Muy consternada por lo que ha pasado. No estoy de acuerdo con lo que hizo mi hijo, pero tampoco puedo juzgarlo. Me siento muy afectada por los comentarios, porque detrás de él están sus hijos”, expresó Salas Caicedo. La madre del jugador manifestó además su solidaridad con Ojeda y con la familia del árbitro asistente, quien necesitó una operación después de recibir el impacto de una piedra en el rostro.

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El comunicado de la FEF

La Federación Ecuatoriana de Fútbol informa que su Comisión Disciplinaria, mediante resolución del 18 de noviembre de 2026 (expediente disciplinario N.º CD-035-2026), sancionó al futbolista Jhon Michel Perlaza Salas y al Club Ciudad de Yantzaza. La sanción responde a los hechos ocurridos el 17 de octubre de 2026 en el partido entre el Club Ciudad de Yantzaza y el Club Río Aguarico F.C., por la Fecha 3 del Grupo D del Ascenso Nacional 2026.

Al minuto 90+6, el jugador lanzó desde la banca de suplentes una piedra que impactó en el rostro del árbitro asistente Lenin Giovanni Ojeda Núñez, lo que obligó a dar por terminado el encuentro. El árbitro asistente sufrió lesiones graves que requirieron intervención quirúrgica y una incapacidad de sesenta (60) días.

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La Comisión declaró al jugador responsable de agresión física a un oficial de partido y lo suspendió por ocho (8) años de toda actividad relacionada con el fútbol, hasta el 19 de octubre de 2034. Además, la FEF solicitará a la FIFA que extienda esta sanción a nivel mundial.

El club fue declarado responsable por la conducta de su jugador y por incumplir sus obligaciones de seguridad como equipo local. Deberá pagar una multa de USD 2.000,00 y reembolsar USD 4.369,73 por los gastos médicos del árbitro asistente, y no podrá jugar sus próximos tres (3) partidos como local en el Estadio Municipal de Yantzaza.

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La decisión puede ser apelada ante el Tribunal de Apelaciones de la FEF.