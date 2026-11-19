Matías Martin y su hijo Alejo de vacaciones en España: "Nos lo merecemos"

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Un mate frente al mar, caminatas por Barcelona y charlas que quedaron registradas más allá de las fotos. Matías Martin abrió una ventana poco frecuente a su intimidad al compartir el viaje que realizó junto a su hijo Alejo.

Las postales recorren distintos momentos de la estadía. Padre e hijo aparecen durante sus paseos por las calles de Barcelona, en la playa con el mate como compañía, en museos y frente a obras de arte. También hay registros de la arquitectura de la ciudad, que formó parte del recorrido que realizaron juntos.

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Con una reflexión que puso el foco en el afecto y en el tiempo compartido, Martin escribió: “Jornadas catalanas que acarician el alma y sacuden el corazón. Todo es risa y asombro. Y charla profunda y sincera”. El texto acompañó un carrete que dejó ver una faceta cotidiana del conductor junto a Alejo, lejos de los estudios de radio y televisión.

El viaje llegó después de un año que, según expresó el propio Martin, presentó dificultades. En su publicación, el conductor se refirió a las experiencias que ambos suman durante esta escapada y al valor que adquieren con el paso del tiempo. “Conectados construyendo las historias que les vas a contar a los tuyos después de un año que no fue fácil. Nos lo merecemos. Salud!”, escribió.

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Entre paseos, comidas y muchas charlas, padre e hijo aprovecharon los días de descanso en Barcelona

La frase dejó en primer plano la cercanía entre padre e hijo. Entre risas, asombro, recorridos y charlas, el conductor describió el clima de unas vacaciones que tomó como una pausa compartida. El álbum también llamó la atención por tratarse de una exposición infrecuente para Martin, quien no suele publicar de forma frecuente escenas de su intimidad familiar en redes sociales.

La reacción de Graciano apareció entre los comentarios y sumó otro gesto afectuoso a la publicación. La modelo, madre de Alejo, le escribió directamente a su hijo: “Te amo”, junto a dos emojis de manos que forman un corazón y otro corazón rojo. Su mensaje acompañó las imágenes del joven durante el viaje con su papá.

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Con un carrete de imágenes de su estadía juntos, padre e hijo mostraron sus días de descanso en España

Las fotografías mostraron a Alejo y a Martin relajados, con el mate como una de las postales argentinas que trasladaron a la costa española. También recorrieron espacios culturales de la ciudad y se detuvieron ante piezas de arte, una parte del paseo que el conductor incluyó en la selección de imágenes. Las tomas alternaron instantes al aire libre con paradas en museos y recorridos urbanos.

La relación entre Martin y Graciano terminó en diciembre de 2023, después de casi 20 años de matrimonio. Ambos son padres de Mía y Alejo. Desde entonces, cada uno continuó con sus proyectos personales, aunque mantuvieron el contacto público a través de gestos ligados a sus hijos. Esa información formó parte de una nota de Infobae sobre la vida personal del conductor y su actual vínculo con la vestuarista Paloma Cavanna.

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En esta ocasión, la protagonista de la publicación fue la experiencia de Martin con Alejo. El recorrido por Barcelona reunió playas, caminatas urbanas, museos, edificios y un mensaje que puso palabras a la conexión entre ambos. Sin grandes anuncios ni explicaciones adicionales, el conductor eligió compartir una secuencia de instantes que, según contó, guardan risas, asombro y conversaciones sinceras.

La modelo enterneció a todos con su frase en la publicación que compartieron su expareja y su hijo

El mate en la playa aportó una escena distendida al álbum. A su alrededor, el paisaje marítimo de la ciudad contrastó con los recorridos entre edificios, galerías y espacios culturales. Martin no detalló un itinerario ni agregó datos sobre la duración del viaje, pero las imágenes dieron cuenta de una agenda marcada por planes simples y tiempo de calidad.

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El cierre de su texto condensó el sentido que Martin le dio a esos días junto a su hijo: una pausa después de un período difícil y la oportunidad de acumular recuerdos para el futuro. “Nos lo merecemos. Salud!”, escribió el conductor al final de un álbum que recibió el cariño de Natalia Graciano y de sus seguidores.

Fuente de contexto: El cariñoso saludo de Paloma Cavanna, la nueva novia de Matías Martin, por su cumpleaños: “Brindo por el amor en todas sus formas”