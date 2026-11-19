El médico, panelista del ciclo de Moria Casán, brindó información sobre el exmarido de Fátima Florez

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El médico Guillermo Capuya llevó tranquilidad sobre la evolución de Norberto Marcos, quien permanece internado tras atravesar varios episodios de dolor y someterse a una videotoracoscopia. Durante la emisión de este jueves de La mañana con Moria, el especialista afirmó que el productor está estable, toleró bien el procedimiento y no requiere oxígeno.

Capuya, panelista del ciclo que conduce Moria Casán, explicó que todavía no se definió con precisión el diagnóstico, aunque sostuvo que Marcos cursa un proceso infeccioso y que las imágenes detectadas en uno de sus pulmones no tendrían características de malignidad. “Seguramente en pocos días sabremos bien qué es lo que tiene”, anticipó.

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Las declaraciones aportaron una actualización del cuadro después de los días de preocupación por la salud del exrepresentante y expareja de Fátima Florez, quien fue internado en el Sanatorio de la Trinidad, en el barrio porteño de Palermo.

Capuya dijo que Marcos está estable después de la videotoracoscopia

El médico contó que Marcos se encontraba en terapia intensiva, aunque aclaró que la situación clínica no implicaba asistencia respiratoria. “No estaba con respirador, estaba sin requerimiento de oxígeno el día de ayer”, señaló antes de referirse a la intervención que le realizaron.

Se trató de una videotoracoscopia, un estudio que permite observar el interior del tórax mediante una cámara. Capuya lo comparó con una laparoscopia para explicar el procedimiento: se introduce una cámara fina en el tórax y el equipo médico puede observar las imágenes en una pantalla. “Se hizo en el día de ayer una videotoracoscopia”, precisó.

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Marcos permanece internado desde hace una semana

De acuerdo con lo que relató en el programa, la recuperación inmediata fue favorable. “Estuvo sin problema después de la cirugía y está estable ahora en terapia”, dijo. Más adelante, insistió en que el productor “salió bien ayer de esa cirugía” y que la “toleró bien”.

El especialista también buscó diferenciar la intervención de las primeras versiones que circularon sobre una operación urgente y un riesgo de vida. “No era una cirugía de urgencia, quiero decir, porque se dice que era urgente, que iba a quirófano, que tenía riesgo su vida. No, no es así”, afirmó.

El cuadro comenzó con dolor y una sospecha que quedó descartada

Capuya reconstruyó la secuencia de internaciones y explicó que Marcos había consultado antes en la Trinidad de Palermo. En ese momento, desde su entorno se había mencionado un posible problema aórtico, aunque el médico advirtió que esa hipótesis no había quedado confirmada. “Su representante, su amigo, decía que era un problema aórtico, pero en realidad no quedó claro”, sostuvo.

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Según su relato, el productor recibió el alta luego de que no se detectara una causa específica. Más tarde volvió a consultar por un dolor que, en un primer momento, parecía compatible con un cólico renal. Capuya describió que ese tipo de molestia suele iniciar en la zona lumbar y avanzar hacia la parte frontal del abdomen.

“Interpretaron al principio que podía ser eso, pero lo descartaron porque no le encontraron nada”, explicó. Los estudios abdominales no mostraron alteraciones y Marcos dejó nuevamente el centro de salud, pero al día siguiente volvió porque no se sentía bien.

Fue en esa nueva evaluación cuando los médicos advirtieron una imagen en el pulmón. Capuya indicó que ya había aparecido una señal pequeña durante la consulta por dolor abdominal, aunque luego se volvió más compatible con “algún derrame pleural”, es decir, una acumulación de líquido entre el pulmón y la pared del tórax.

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Marcos y Florez habían logrado llegar a un acuerdo, pero los problemas de salud no le permitieron continuar con la negociación

Las imágenes pulmonares no tendrían características malignas

El médico explicó que los estudios detectaron “unas imágenes en pulmón que no son características” y que el equipo tratante inició una cobertura antibiótica de amplio espectro. La finalidad, señaló, es abarcar distintos gérmenes mientras avanzan los análisis para identificar el origen del cuadro.

“Todavía no está determinado bien qué es lo que tiene. No parece nada, digamos, maligno”, afirmó Capuya. En ese sentido, sostuvo que existe “un fenómeno físico, un fenómeno orgánico” y descartó que se trate de una manifestación sin causa clínica.

Además, identificó el proceso como infeccioso. “Seguramente sí, porque está cursando un proceso infeccioso. Está bien atendido”, expresó al responder una consulta de Moria Casán sobre la posible participación del sistema inmunológico.

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Capuya se refirió también a la intensidad del dolor que atravesó Marcos. Dijo que el productor estaba “muy dolorido”, aunque remarcó que la percepción del dolor varía según cada persona. “El dolor es algo subjetivo”, explicó, y ejemplificó que dos pacientes con una misma piedra en el uréter pueden asignar una intensidad diferente a la molestia.

La explicación sobre el estrés y el estado de salud de Marcos

En la charla, Casán mencionó que el médico de cabecera habría hecho referencia a la preocupación y el desgaste que el productor arrastraba. Capuya sostuvo que las situaciones críticas pueden incidir sobre el organismo, aunque diferenció ese factor de la afección física que motivó la internación.

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“Las situaciones críticas, las situaciones de estrés, una pérdida, un duelo, un negocio mal hecho, un despido a una persona, hace que algo que tengamos medio dormido, que nuestro sistema inmune está atento y nos defiende de eso, cuando bajamos la guardia, ¡pum!, nos mete en las piñas”, planteó. Para el médico, esos momentos pueden hacer que se manifiesten problemas que hasta entonces estaban controlados o no daban síntomas.

“Que dispara alguna enfermedad”, resumió Capuya, luego de que la conductora definiera ese mecanismo como algo que “dispara” un cuadro. De todos modos, enfatizó que el estado de Marcos responde a una condición orgánica concreta y no a una mera reacción emocional.

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El contexto personal del productor había tomado estado público en los días previos a la internación. Marcos y Florez se reunieron en la casa de Jacobo Winograd para intentar resolver diferencias vinculadas a bienes y a su vínculo profesional, tras una relación sentimental y laboral de 22 años que terminó en 2022 y cuya separación se hizo pública en 2023.

Las primeras versiones señalaron que ambas partes habían alcanzado un entendimiento, aunque después trascendieron dudas sobre si el acuerdo estaba completamente cerrado. El propio Marcos, antes de esta actualización médica, había rechazado que su estado físico estuviera relacionado con el conflicto con su expareja: “Acá no tiene nada que ver Fátima, no sé de qué me vino esto”, había manifestado a allegados y periodistas.

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Mientras continúan los estudios para definir el diagnóstico, Capuya concluyó que la evolución posterior al procedimiento había sido favorable: “Afortunadamente está ahora sin requerimiento de oxígeno”.