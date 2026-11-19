Un viajero con regalos y equipaje corre sobre un calendario gigante hacia las fechas de Navidad en la pista de un aeropuerto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las autoridades aduaneras de República Dominicana ya fijaron las fechas exactas en las que la diáspora podrá usar el beneficio: del 1 de diciembre de 2026 al 7 de enero de 2027, según confirmaron fuentes oficiales esta semana.

Ese dato, ausente en el anuncio inicial, se suma a lo informado por Diario Acento: que la Dirección General de Aduanas (DGA) mantendrá en USD 5,500 el monto de la gracia navideña para dominicanos que viven fuera del país.

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FOTO DE ARCHIVO: Un hombre carga sus bolsas de compras durante la temporada navideña en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 10 de diciembre de 2023. REUTERS/Eduardo Muñoz/

La medida vuelve a aplicarse sin cambios respecto a años anteriores y busca ordenar el ingreso de regalos y artículos personales durante las fiestas.

El monto se mantiene igual que en ediciones anteriores

El director general de la DGA, Nelson Arroyo, confirmó que el tope seguirá en USD 5,500, según informó Diario Acento.

La cifra no sufre variaciones y permite calcular con anticipación cuánto puede traer cada grupo familiar sin pagar aranceles.

La gracia navideña es la exoneración de impuestos que la DGA otorga cada fin de año a los dominicanos radicados en el exterior que regresan para las fiestas: les permite ingresar regalos, efectos personales y artículos para el hogar sin pagar aranceles, siempre que el valor total no supere los USD 5,500 por familia.

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El beneficio se calcula en valor FOB, es decir, el precio de la mercancía en origen, sin contar flete ni seguro.

Quiénes pueden acceder y bajo qué condiciones

El requisito central, según precisó Diario Acento, es que los integrantes de la familia tengan al menos seis meses sin viajar al país.

La exoneración se otorga por grupo familiar y no de forma individual, por lo que el tope de USD 5,500 se reparte entre todos los miembros que viajen juntos.

Aplica tanto para quienes llegan por vía aérea como para los que ingresan por vía marítima.

Quedan fuera del beneficio los artículos transportados en cantidades comerciales, es decir, mercancía que por su volumen parezca destinada a la reventa y no al uso personal o familiar.

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La temporada navideña trae consigo celebraciones y compras, pero también riesgos financieros. Una especialista revela estrategias para no caer en números rojos y disfrutar sin comprometer el futuro económico - crédito iStock

Las fechas de vigencia

Información posterior, difundida por medios dominicanos este mismo mes, precisó que la facilidad estará activa desde el martes 1 de diciembre de 2026 hasta el jueves 7 de enero de 2027. Quien ingrese al país fuera de ese rango no queda cubierto por la exoneración.

El esquema de fechas fijas busca que los viajeros organicen con precisión el momento de su regreso si pretenden aprovechar el beneficio fiscal.

La planificación anticipada como objetivo declarado

Arroyo destacó, de acuerdo con Diario Acento, que mantener el monto sin variaciones permite a los dominicanos en el exterior planificar sus compras y su equipaje con anticipación para la temporada navideña.

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La previsibilidad del monto, año tras año, funciona como una herramienta de organización para quienes deben decidir qué comprar y cuánto equipaje llevar antes de viajar.

El funcionario remarcó que la facilidad reconoce el aporte económico que la diáspora dominicana realiza al sostén de miles de familias en el país, un argumento que repitió también ante otros medios locales esta semana.

La gracia cubre tres categorías de bienes: regalos, efectos personales y artículos para el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué puede ingresarse sin pagar impuestos

La gracia cubre tres categorías de bienes: regalos, efectos personales y artículos para el hogar.

Todos deben entrar dentro del límite de USD 5,500 en valor FOB establecido para el conjunto familiar.

La condición que excluye del beneficio es clara: ningún artículo puede corresponder a una cantidad propia de actividad comercial, un criterio que las autoridades aduaneras evalúan en los puntos de entrada al país.

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