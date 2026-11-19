GTA 6 cuenta con más de 170 especies, las cuales podrás encontrar por tierra, mar y aire. (Rockstar)

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GTA 6 ya está disponible y recorrer su mundo también significa encontrarse con animales en distintos ambientes. En Leonida, el territorio ficticio donde transcurre la historia, hay especies terrestres, aves y criaturas marinas.

De acuerdo a diferentes publicaciones, se han encontrado más de 170 animales en las primeras horas del videojuego, aunque el catálogo completo todavía no se conoce. La fauna se distribuye por ciudades, zonas rurales, playas y humedales.

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Entre los animales terrestres figuran caimanes, ciervos, perros, gatos, mapaches, nutrias, zorros, iguanas y serpientes. También se encuentran especies asociadas con Florida, como el manatí y la pantera de Florida. Los caimanes destacan por aparecer en lugares muy distintos, incluidos espacios urbanos y zonas cercanas a viviendas.

Se podrán encontrar caimanes en GTA 6. (Rockstar)

La diversidad de especies hace que los encuentros cambien según el lugar que se visite. En la ciudad pueden aparecer mascotas y animales callejeros; en los pantanos y el campo, la fauna silvestre ocupa un lugar más visible. Las zonas costeras y las aguas abiertas, por su parte, reúnen animales marinos.

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Aves y animales marinos de Leonida

La lista recopilada incluye flamencos, pelícanos, garzas, gaviotas, patos, cormoranes, grullas y espátulas. Se calcula que habrá más de 60 tipos de aves en el juego. Estas especies forman parte de los distintos paisajes y ayudan a diferenciar, por ejemplo, las zonas húmedas de las playas y los espacios urbanos.

En el agua se pueden encontrar delfines, tiburones, ballenas, tortugas marinas, rayas y medusas. La recopilación también menciona anguilas y mantarrayas. Leonida permite explorar playas, ríos, pantanos y mar abierto, por lo que la fauna marina cambia de acuerdo con el entorno.

La fauna de GTA 6. (Rockstar)

Los jugadores también pueden acercarse a los animales mediante actividades como la pesca, el buceo y los recorridos en kayak. La observación bajo el agua permite descubrir especies marinas durante la exploración. La pesca está presente, aunque todavía no se conocen todos los detalles sobre qué se puede hacer con los peces capturados.

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Cómo interactuar con los animales

Los animales no funcionan únicamente como parte del paisaje. El juego incluye un compendio para registrar especies que se van encontrando, parecido a un catálogo. Asimismo, los animales se organizan en tres categorías: raros, descubribles y legendarios. Queda por conocer qué especies pertenecen a la última categoría y dónde aparecen.

También es posible acariciar al menos a un perro. La recopilación señala que esta interacción puede mejorar la reputación de Jason, aunque no se ha confirmado si el mismo tipo de acción estará disponible con otras especies.

Animales terrestes en GTA 6. (Rockstar)

La caza es otra actividad que genera interés. El juego presenta escenas con Jason cerca de ciervos y con un rifle, pero no se han precisado todos los detalles sobre su funcionamiento ni sobre la posibilidad de obtener o vender recursos. Por eso, conviene distinguir lo que ya se puede experimentar en el juego de las características que todavía no han sido explicadas con detalle.

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Una fauna que acompaña la exploración

Con más de 170 especies, la vida salvaje es uno de los elementos que amplían la exploración de Leonida. Los jugadores podrán encontrar animales diferentes al cambiar de región y registrar parte de sus descubrimientos en el compendio. La lista disponible reúne mamíferos, aves, reptiles y criaturas marinas, pero podría ampliarse conforme se exploren más zonas.

Caimanes, flamencos, manatíes, delfines y tiburones están entre los animales más llamativos del juego. Su presencia conecta los distintos entornos de Leonida y añade encuentros inesperados durante los recorridos. A medida que los jugadores avancen en GTA 6, podrán descubrir qué otras especies viven en sus ciudades, costas y pantanos.

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