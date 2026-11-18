Jeff Bezos, fundador de Amazon, señaló que el próximo CEO de Nvidia debe de ser un trabajor interno de la empresa.

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Jeff Bezos, fundador de Amazon, recomendó a la junta directiva de Nvidia que priorice a los candidatos internos para elegir al próximo director ejecutivo de la compañía. El empresario considera que incorporar a un ejecutivo externo podría comprometer el futuro de una organización cuya estructura y operaciones requieren un conocimiento profundo de la industria tecnológica.

Durante una entrevista con Liz Hoffman, periodista de Semafor, en la conferencia Silicon Valley & The World, Bezos sostuvo que Nvidia debería buscar un sucesor entre sus propios trabajadores si finalmente no consigue reincorporar a Jensen Huang, quien dejó el cargo de director ejecutivo la semana pasada.

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“Si no traen de vuelta a Jensen, no contrataría a nadie de fuera”, afirmó el fundador de Amazon. También describió a Nvidia como una empresa “demasiado complicada” para quedar en manos de alguien que desconozca su funcionamiento interno.

Para Jeff Bezos, Nvidia debería buscar a su nuevo CEO entre sus empleados. REUTERS/Manuel Orbegozo

Bezos explicó que los ejecutivos que llegan desde otras compañías suelen enfrentar dificultades para dirigir organizaciones con estructuras empresariales complejas. Por esa razón, considera que la experiencia dentro de la propia empresa representa una ventaja importante durante un proceso de sucesión.

“Creo que los directores ejecutivos externos en empresas complejas tienen una probabilidad ínfima de éxito”, señaló. Luego agregó: “Por lo tanto, siempre lo consideraría un último recurso”.

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Por qué Jeff Bezos recomienda elegir a un sucesor dentro de Nvidia

La recomendación de Bezos se produce en un momento de incertidumbre para Nvidia, una de las compañías más importantes del sector tecnológico por su participación en el desarrollo de procesadores utilizados para inteligencia artificial.

La empresa necesita encontrar un reemplazo permanente para Jensen Huang, quien cofundó la compañía y estuvo al frente de sus operaciones durante décadas. Su salida representa un desafío para la junta directiva, especialmente por el papel que desempeñó en la transformación de Nvidia en un referente mundial de la industria de los semiconductores.

Al ser consultado sobre si Huang debería regresar, Bezos evitó pronunciarse. Explicó que no conoce suficientemente las conversaciones internas ni las circunstancias que llevaron a la decisión de apartarlo.

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Jeff Bezos recomienda a Nvidia buscar al sucesor de Jensen Huang dentro de la misma empresa y no fuera. REUTERS/Abdul Saboor

Sin embargo, destacó el trabajo del cofundador y reconoció su importancia en el crecimiento de la empresa.

La postura de Bezos también refleja su experiencia al frente de Amazon, organización que dirigió durante casi tres décadas antes de abandonar el puesto de director ejecutivo en 2021. En ese momento, Andy Jassy, quien llevaba años trabajando en la compañía, asumió el liderazgo.

Bezos explica por qué su salida de Amazon fue diferente

Durante la conversación, Bezos rechazó las comparaciones entre su salida de Amazon y el proceso de sucesión que enfrenta Nvidia. Según explicó, su reemplazo fue resultado de una planificación que comenzó varios años antes de concretarse.

“Nunca ha habido una transición más planificada”, aseguró al recordar su salida de la compañía. También destacó que su partida fue el resultado de una “transición planificada durante varios años”.

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La diferencia, según su explicación, está en que Amazon tuvo tiempo para preparar el cambio de liderazgo y garantizar que un ejecutivo con experiencia en la organización asumiera las responsabilidades.

En Nvidia, por el contrario, la salida de Huang tomó protagonismo de manera repentina y obligó a la junta directiva a organizar la búsqueda de un nuevo responsable.

Jeff Bezos señaló que su salida de Amazon fue planificada con tiempo. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Nvidia busca un nuevo director ejecutivo y descarta reincorporar a Huang

La junta directiva de Nvidia, presidida por Harvey Jones, no tiene intención de reincorporar a Jensen Huang, pese a que el empresario manifestó su disposición a regresar si los responsables de la compañía consideran que es lo más conveniente.

El martes, Huang afirmó que sería “un honor” volver a ocupar el cargo si la junta directiva lo considerara necesario. Sin embargo, esa posibilidad fue descartada por el presidente de la empresa.

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Mientras se define quién asumirá el puesto de manera permanente, la directora financiera, Colette Kress, ejerce como directora ejecutiva interina. Además, la compañía inició una investigación sobre las circunstancias que rodearon la salida de su cofundador.

Nvidia se encuentra buscando un nuevo CEO mientras descarta reincorporar a Jensen Huang. REUTERS/Go Nakamura

Según informó The Wall Street Journal, Nvidia contrató a la firma de búsqueda de ejecutivos Heidrick & Struggles para dirigir el proceso de selección. La empresa contempla evaluar tanto candidatos internos como externos, aunque la recomendación de Bezos apunta a priorizar a quienes ya conocen sus operaciones.

Durante su primer informe de resultados bajo el liderazgo interino de Kress, Nvidia comunicó ingresos trimestrales de 115.840 millones de dólares, por encima de los 109.080 millones de dólares que esperaban los analistas. Las ganancias ajustadas alcanzaron los 2,68 dólares por acción, frente a una estimación de consenso de 2,48 dólares.

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Los resultados muestran que la compañía mantiene un desempeño financiero sólido mientras atraviesa un cambio en su dirección. Sin embargo, la elección del próximo director ejecutivo será determinante para establecer cómo continuará su estrategia en inteligencia artificial y semiconductores.