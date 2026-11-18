El Black Friday en Colombia se realizará el viernes 27 de noviembre de 2026. Foto: EFE

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Moda, tecnología y belleza lideran las preferencias de compra de los colombianos para el Black Friday 2026, según un estudio de Harris X encargado por Amazon y realizado entre más de 1.000 compradores en línea en el país. La encuesta, que da forma a lo que la compañía denomina “La lista de deseos de Colombia”, muestra que el 73% de los consumidores suele adquirir ropa, zapatos o accesorios durante las temporadas de ofertas.

A esto le sigue electrónica personal con 50%, electrodomésticos con 41% y belleza con 34%. Amazon se prepara para esta demanda con 12 días de descuentos entre el 19 y el 30 de noviembre, en la antesala del Black Friday y el Cyber Monday.

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El comportamiento de los compradores colombianos no se limita a buscar precios bajos. Según el estudio, también están cambiando la forma en que planifican y evalúan sus decisiones de consumo antes de confirmar una compra.

El comportamiento de los compradores colombianos no se limita a buscar precios bajos. (Imagen Ilustrativo Infobae)

Categorías con mayor demanda en el Black Friday Colombia

La moda y los accesorios encabezan las preferencias de los compradores colombianos, de acuerdo con el estudio de Harris X. Para esta categoría, Amazon ofrecerá descuentos de hasta 45% en ropa, hasta 40% en zapatos y hasta 35% en bolsos.

En tecnología y electrónica, los consumidores encontrarán rebajas de hasta 40% en televisores, hasta 35% en computadores y monitores, y hasta 30% en dispositivos inalámbricos. Esta categoría ocupa el segundo lugar entre las preferencias, con 50% de los encuestados que suele comprar productos de electrónica personal en temporadas de ofertas.

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La belleza y el cuidado personal también tienen un lugar destacado en la lista de deseos de los colombianos, con 34% de los compradores que adquiere este tipo de productos en estas fechas. Amazon ofrecerá descuentos de hasta 35% en artículos de skincare, maquillaje y cuidado corporal.

El hogar y la cocina completan el cuadro de categorías con mayor demanda, con descuentos de hasta 35% en artículos para equipar, organizar o renovar espacios. Los juguetes y el entretenimiento, que incluyen figuras de acción, juegos de mesa y productos de gaming, también contarán con rebajas de hasta 35%, al igual que categorías seleccionadas de accesorios para automóviles y deportes.

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Amazon es una tienda en línea y marketplace donde los usuarios compran productos, como electrónica, ropa, libros, artículos para el hogar, alimentación y dispositivos. EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Todos estos descuentos corresponden a productos seleccionados y están sujetos a disponibilidad, incluidas ofertas flash de vigencia limitada.

Planificación y comparación de precios marcan la temporada de ofertas

El estudio de Harris X revela un cambio en la manera en que los colombianos abordan las compras de fin de año. El 71% de los encuestados afirma que está planificando sus adquisiciones con anticipación, en lugar de decidir sobre la marcha como ocurría en años anteriores.

La comparación de opciones también gana terreno. Frente al año pasado, el 75% de los compradores dedica más tiempo a comparar precios entre distintos sitios web, mientras que el 73% invierte más tiempo en revisar reseñas y características de los productos antes de concretar una compra.

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Qué entienden los colombianos por una buena compra durante el Black Friday no se limita al precio más bajo. Según el estudio de Harris X, el 33% de los encuestados señala obtener mayor calidad por su dinero como una de sus principales señales de valor, el 32% destaca el envío gratuito y solo el 18% menciona el precio final más bajo entre sus tres principales criterios.

El 75% de los compradores dedica más tiempo a comparar precios entre distintos sitios web. (Imagen ilustrativa Infobae)

Pese a esta planificación anticipada, la temporada todavía tiene recorrido. Al momento de realizarse la encuesta, el 71% de los consumidores no había realizado compras de fin de año, aunque parte de ese grupo ya estaba explorando opciones disponibles. En materia de presupuesto, el 49% espera gastar una cantidad similar a la del año pasado y el 32% prevé un gasto mayor.

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Cuál es el comportamiento del consumidor colombiano

La temporada de ofertas no solo está asociada a la compra de regalos. El 55% de los encuestados afirma estar más dispuesto, en comparación con el año pasado, a adquirir productos para sí mismo o a añadir artículos no esenciales a su carrito de compras.

Esta tendencia se refleja en cómo los colombianos distribuyen sus compras no esenciales durante la temporada. El 39% de los encuestados planea repartir estas adquisiciones en proporciones similares entre otras personas y sí mismo, lo que evidencia que regalar y darse un gusto conviven como motivaciones de consumo.

La comodidad de encontrar variedad en un mismo sitio también pesa en la decisión de compra. El 87% de los encuestados considera que las compras de fin de año son más sencillas cuando puede encontrar todo lo que busca en un mismo lugar, una preferencia que Amazon vincula con la variedad de productos y marcas originales disponibles en su plataforma para diferentes gustos, necesidades y presupuestos.

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Amazon recomienda a los compradores comparar el valor completo de cada adquisición, incluidos el producto, el envío y los impuestos aplicables. REUTERS/Dado Ruvic

Envíos internacionales y beneficios de Amazon Prime en Colombia

Los costos de envío y la confianza en el proceso posterior a la compra también influyen en la percepción de valor durante esta temporada. En Colombia, Amazon Prime ofrece beneficios adicionales para quienes buscan productos elegibles despachados desde Estados Unidos.

La membresía tiene un costo de $24.900 mensuales o $165.600 anuales e incluye envíos internacionales rápidos y gratuitos desde Estados Unidos, sin monto mínimo de compra, en millones de productos elegibles. Además, otorga acceso a Prime Video y a los beneficios de entretenimiento de Prime Gaming.

La confianza en la atención posterior a la compra es un factor que los consumidores colombianos valoran de forma particular. Según el estudio de Harris X, el 82% de los encuestados señala que contar con devoluciones sencillas y atención al cliente útil le da mayor seguridad al comprar regalos en línea. Entre los miembros Prime encuestados, ese porcentaje asciende a 88%.

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Amazon recomienda a los compradores comparar el valor completo de cada adquisición, incluidos el producto, el envío y los impuestos aplicables, además de revisar las fechas estimadas de entrega en caso de que se trate de regalos destinados a la temporada navideña.