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Estafa suplanta la cuenta de WhatsApp de amigos y familiares para pedir dinero: claves para no caer

Los ciberdelincuentes aprovechan el historial de mensajes, la foto y el nombre de un contacto conocido para pedir transferencias urgentes

WhatsApp puede ser un canal donde criminales expandan formas de ataque. (Foto: EFE/Marcelo Sayão)
WhatsApp puede ser un canal donde criminales expandan formas de ataque. (Foto: EFE/Marcelo Sayão)
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Una estafa que suplanta cuentas legítimas de WhatsApp permite a los ciberdelincuentes pedir dinero a amigos y familiares desde conversaciones reales, una maniobra que aprovecha la confianza construida con un contacto conocido y dificulta detectar el engaño antes de realizar una transferencia o un pago urgente.

La víctima puede recibir el pedido dentro del historial habitual de mensajes, desde el mismo número con el que se comunica desde hace tiempo. El dueño de la cuenta, mientras tanto, puede no advertir que alguien utiliza su identidad para escribir en su nombre.

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La Policía Nacional de España alertó que esta modalidad se diferencia de los fraudes que llegan desde números desconocidos o perfiles falsos. El mensaje aparece en un chat auténtico y puede conservar la foto, el nombre y los antecedentes de conversación del contacto suplantado.

Figura encapuchada sentada frente a un ordenador en una habitación oscura, manos sobre el teclado y pantalla encendida con brillo azul.
Los ciberdelincuentes suplantan cuentas legítimas de WhatsApp para solicitar transferencias de dinero a contactos dentro de conversaciones reales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo los ciberdelincuentes ejecutan la estafa en WhatsApp

Para ejecutar el fraude, los atacantes necesitan acceder sin autorización a una cuenta o a los mecanismos que permiten utilizarla.

Entre las posibilidades investigadas figuran vulnerabilidades de seguridad que, en determinadas circunstancias, comprometen una cuenta sin que su titular entregue voluntariamente contraseñas ni códigos de verificación.

Asimismo, se han descrito incidentes con sesiones no autorizadas capaces de enviar mensajes en nombre del usuario legítimo. Esa actividad puede pasar inadvertida para el propietario de la cuenta durante un tiempo.

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Apps - aplicaciones - permisos - fraudes - tecnología - 17 de marzo
Los errores de ortografía y las expresiones inusuales en mensajes que exigen pagos urgentes ayudan a identificar el engaño. (Imagen ilustrativa Infobae)

El riesgo aumenta cuando la solicitud apela a la urgencia, exige una transferencia inmediata o plantea una situación imprevista. Aunque los estafadores pueden imitar la forma de escribir de familiares o amigos, expresiones inusuales, errores ortográficos o palabras escritas de manera distinta pueden revelar la suplantación.

La pauta principal es confirmar cualquier pedido de dinero mediante una llamada telefónica u otra vía alternativa de contacto, incluso si el mensaje procede de una persona conocida. Una conversación habitual no garantiza que quien escribe sea realmente el titular de la cuenta.

De qué forma mantener la cuenta de WhatsApp libre de riesgos

Mantener WhatsApp y el sistema operativo del teléfono actualizados permite disponer de las correcciones de seguridad disponibles. La Policía Nacional aconseja activar la verificación en dos pasos, una protección adicional frente a determinados intentos de apropiación de cuentas.

La activación de la verificación en dos pasos y la revisión periódica de dispositivos vinculados refuerzan la protección en WhatsApp. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
La activación de la verificación en dos pasos y la revisión periódica de dispositivos vinculados refuerzan la protección en WhatsApp. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La revisión periódica de los dispositivos vinculados permite cerrar sesiones desconocidas, aunque su ausencia no descarta necesariamente una intrusión. Tampoco deben compartirse códigos de verificación ni contraseñas recibidos por SMS o mediante otras aplicaciones.

Los mensajes sospechosos incluyen enlaces para activar supuestas funciones nuevas, descargar una aplicación o solicitar información personal. Entre los datos que pueden pedir figuran números de tarjetas de crédito, cuentas bancarias, fechas de nacimiento y contraseñas.

Otras señales incluyen pedidos para reenviar mensajes, reclamos de pago para seguir usando WhatsApp y referencias a loterías, juegos, empleos, inversiones o préstamos. En algunos casos, el estafador inicia una conversación para ganarse la confianza de la persona antes de solicitar información o dinero.

Un teléfono inteligente, una computadora portátil con un portal web, una tarjeta bancaria, una señal triangular de alerta y un candado abierto.
Los mensajes de los atacantes suelen incluir enlaces a supuestas funciones nuevas y pedidos de números de tarjetas de crédito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la sospecha de una estafa, deben conservarse las conversaciones y los justificantes bancarios. Los hechos deben comunicarse de inmediato a la entidad bancaria y denunciarse ante las autoridades competentes.

Qué hacer en caso de recibir un mensaje sospechosos

Si un mensaje parece sospechoso o suena muy bueno para ser cierto, no hay que abrirlo, compartirlo ni reenviarlo, sobre todo si no hay certeza de que algo sea cierto o no conoces a la persona que escribió el mensaje.

Antes de abrir un enlace o un archivo, hay que revisarlo con atención. A simple vista, es posible que los enlaces y archivos parezcan legítimos, pero podrían ser maliciosos.

Si no hay certeza sobre la identidad de un contacto desconocido, hay que hacerle preguntas personales para confirmar su identidad. Se podría confirmar su identidad con una llamada o una videollamada.

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