Tecno

La aerolínea Qantas eliminará 850 empleos y trasladará parte de su trabajo a India para acelerar el uso de IA

Los primeros recortes llegarán a mediados de 2027 en finanzas, compras, recursos humanos y marketing, y afectan a cerca del 3% del personal australiano de la compañía

Qantas eliminará 850 puestos de trabajo en Australia para transferir tareas administrativas a la consultora Accenture en India. (REUTERS/Hollie Adams/File Photo)
Qantas eliminará 850 puestos de trabajo en Australia para transferir tareas administrativas a la consultora Accenture en India. (REUTERS/Hollie Adams/File Photo)
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La aerolínea australiana Qantas eliminará 850 puestos de trabajo en Australia y pasará parte de sus funciones administrativas a la consultora Accenture, cuyos grupos estarán en su mayoría en India. La compañía lo anunció el 10 de noviembre de 2026 y lo vinculó con su plan de acelerar la inversión en inteligencia artificial (IA).

La directora ejecutiva, Vanessa Hudson, señaló la medida en un correo interno a los empleados. Los primeros despidos llegarán a mediados de 2027 y el resto “en los próximos años”, según la agencia Reuters. Afectan a cerca del 3% de los 28.000 trabajadores que Qantas tiene en Australia.

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La primera fase alcanzará a los grupos de finanzas, compras, recursos humanos y marketing. Esas tareas pasarán “en su mayoría” a grupos de India y en menor medida a otros de Australia. Qantas también emplea a unos 4.000 trabajadores fuera del país.

Hombre preocupado frente a un portátil en un escritorio desordenado, junto a un robot humanoide blanco y futurista. Hay monitores con datos en el fondo.
La primera fase de recortes afectará a los sectores de finanzas, compras, recursos humanos y marketing a mediados de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Sé que son noticias duras para algunos y lamento la incertidumbre que generan”, escribió Hudson. Añadió que los cambios “no reflejan el aporte, el compromiso ni el desempeño” de los equipos involucrados, y que la empresa buscará reubicar a la mayor cantidad posible de personas con capacitación y nuevos puestos en Australia.

Por qué Qantas recurre a una consultora

Hudson explicó que la aerolínea necesita renovar sus sistemas informáticos, construidos durante décadas. Según la BBC, dijo que Qantas gasta más de 1.000 millones de dólares australianos al año en tecnología y que opera más de 1.000 aplicaciones antiguas que no fueron diseñadas para funcionar juntas.

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A través de un socio, afirmó, la empresa accede a “las habilidades en datos e inteligencia artificial” que todas las industrias se disputan, “porque no podemos contratar al ritmo que exige este trabajo”, según la agencia CNA. Qantas precisó que, con el tiempo, el trabajo que asuma Accenture se transformará aún más con automatización e IA.

La aerolínea opera más de 1.000 aplicaciones antiguas y gasta anualmente más de 1.000 millones de dólares australianos en tecnología. (REUTERS/Jeremy Piper)
La aerolínea opera más de 1.000 aplicaciones antiguas y gasta anualmente más de 1.000 millones de dólares australianos en tecnología. (REUTERS/Jeremy Piper)

El acuerdo con Accenture es de varios años. Hudson dijo que servirá para “rediseñar y simplificar” partes de las funciones corporativas y “reducir duplicaciones”, de modo que el personal dedique más tiempo a tareas que aporten valor a clientes y negocio.

La tercera gran reestructuración en tres semanas

Según The Guardian, es el tercer plan grande de despidos corporativos que se anuncia en Australia en tres semanas, después de los de la empresa de diseño Canva y del banco National Australia Bank. Reuters recordó que Woolworths, Officeworks, Telstra y National Australia Bank anunciaron en 2026 traslados de trabajo al exterior.

La reestructuración laboral coincide con un aumento de tarifas y el recorte de vuelos por el encarecimiento del combustible. (REUTERS/Hollie Adams/File Photo)
La reestructuración laboral coincide con un aumento de tarifas y el recorte de vuelos por el encarecimiento del combustible. (REUTERS/Hollie Adams/File Photo)

La BBC señaló que el anuncio llegó días después de que la aerolínea informara al mercado que subiría tarifas y recortaría vuelos por el mayor costo del combustible. En el mismo correo, Hudson sostuvo que Qantas creó más de 4.400 puestos operativos desde 2023 y que espera contratar a miles más en Australia en los próximos años.

Los sindicatos advirtieron que los despidos masivos son una señal de lo que vendrá a medida que la inteligencia artificial deje obsoletos más empleos, según un informe de la radio pública ABC de Australia. La aerolínea dijo que está en conversaciones con los sindicatos y con el personal sobre sus planes.

Qantas proyecta el retiro gradual de sus aviones de dos pisos A380 a partir de 2028 dentro de su plan de renovación de flota. (REUTERS/David Gray/File Photo)
Qantas proyecta el retiro gradual de sus aviones de dos pisos A380 a partir de 2028 dentro de su plan de renovación de flota. (REUTERS/David Gray/File Photo)

Qantas prepara la mayor renovación de su flota y empezará a retirar sus aviones A380 de dos pisos desde 2028, según CNA. La primera ronda de recortes, la de finanzas, compras, recursos humanos y marketing, está prevista para mediados de 2027.

Cómo afectaría el acuerdo con Accenture al empleo en Qantas

Qantas abrirá una consulta con los empleados y los sindicatos antes de definir los casos individuales. El gremio pidió detalles sobre los puestos afectados, las reubicaciones y las indemnizaciones.

El plan busca simplificar tareas administrativas antes de incorporar más automatización e inteligencia artificial. La primera etapa alcanzará a las áreas de finanzas, compras, recursos humanos y marketing a mediados de 2027.

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