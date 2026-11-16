Tecno

Drones de reparto de Amazon llegarán a unas 500 ciudades y afectarían a personas con estrés postraumático

Médicos que atendieron a víctimas en Ucrania y Gaza describen una fobia al zumbido

Amazon planea expandir su servicio de entregas con drones Prime Air a casi 500 localidades de Estados Unidos antes de que termine 2026.
Amazon planea expandir su servicio de entregas con drones Prime Air a casi 500 localidades de Estados Unidos antes de que termine 2026.
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Amazon planea llevar sus entregas con drones, el servicio Prime Air, a casi 500 ciudades y pueblos de Estados Unidos antes de que termine 2026. Ars Technica advirtió que el zumbido de esos aparatos puede detonar ansiedad en personas con estrés postraumático, en especial quienes vivieron ataques con drones.

Amazon anunció ese plan en agosto. Otras empresas avanzan en paralelo: Zipline, que trabaja con Uber y Walmart, y DoorDash. Según Axios, Uber aspira a 1 millón de entregas diarias con drones de Zipline a fines de 2029, y Wing, de Alphabet, prevé operar desde más de 270 tiendas de Walmart en 2027.

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El autor del artículo de Ars Technica, Sean Gallagher, escribió que la industria está superando los últimos obstáculos de la agencia de aviación de Estados Unidos (FAA) para vuelos más allá de la vista del operador. A su juicio, cada vez más personas en el mundo viven con estrés postraumático o ansiedad desencadenados por drones.

Médicos describen una fobia a los drones en Ucrania y Gaza

Un equipo de psiquiatras estadounidenses y ucranianos, dirigido por el doctor Joseph L. Bonvie, del Hospital General de Massachusetts, informó que los militares y civiles ucranianos que sufrieron un ataque con drones, sobre todo los heridos, tienen más riesgo de síntomas persistentes. Algunos médicos de Ucrania lo llaman “dronofobia”.

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El ejército de Estados Unidos comparó el impacto traumático de los drones bélicos con los trastornos psicológicos de la Primera Guerra Mundial.
El ejército de Estados Unidos comparó el impacto traumático de los drones bélicos con los trastornos psicológicos de la Primera Guerra Mundial.

“El zumbido de un dron que se acerca, comparado a menudo con un enjambre de avispones, se volvió un arma psicológica”, escribió el equipo. En Gaza, el psiquiatra jordano Mohammad Abu Slaih consultó a 19 pacientes en European Psychiatry: todos describieron una reacción fóbica intensa al sonido de los drones, con ataques de pánico. Tres niños desarrollaron miedo a mirar el cielo.

El Comando de Doctrina y Entrenamiento del ejército de Estados Unidos comparó el potencial de los drones para causar estrés postraumático con el “shock de guerra” de la Primera Guerra Mundial. Neda Gould, profesora de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, dijo a Psychiatry Online que las redes sociales amplifican el trauma porque el soldado revive el ataque sin control.

Los operadores también sufren. En 2014, un equipo dirigido por un psicólogo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos halló que el 4,3% de los pilotos de drones de esa fuerza mostraba síntomas de gravedad entre moderada y extrema. Estudios posteriores indican que el riesgo es similar al de las tripulaciones de aviones tripulados desplegadas en zonas de guerra.

Un estudio militar reveló que el 4,3% de los pilotos de drones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos presentó síntomas de estrés postraumático. (Foto: Composición fotográfica)
Un estudio militar reveló que el 4,3% de los pilotos de drones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos presentó síntomas de estrés postraumático. (Foto: Composición fotográfica)

Faltan datos sobre el efecto en veteranos y vecinos

Según Ars Technica, hay pocos datos públicos sobre estrés postraumático por drones entre veteranos estadounidenses, y la investigación sigue siendo limitada. Sí hay indicios de que el sonido, la sombra o un destello de un dron en el borde de la visión pueden activar un estado de alerta en personas con traumas de otro origen. El texto precisa que el trastorno es tratable.

El ruido es la queja más frecuente. Pruebas de la FAA citadas por Axios midieron 79 decibeles en el sistema de Zipline, 84 en el de Wing y 88 en el de Amazon, a 15 metros de distancia. Las tres empresas dicen que sus aparatos son silenciosos.

El dron de Amazon desciende hasta unos 4 metros para soltar el paquete. El de Wing se queda a unos 7,5 metros y baja la carga con un cable; el de Zipline se mantiene a unos 90 metros.

Dron gris DJI Mavic 3 en pleno vuelo contra un cielo azul claro con nubes tenues. Sus hélices giran y un skyline urbano aparece desenfocado al fondo.
Los aparatos de Amazon descienden hasta cuatro metros para soltar encomiendas, a diferencia de competidores que operan a mayor altitud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Hazel Park, Michigan, el vecino Joshua Brent describió ante una cadena de televisión local el ruido como el de “una sopladora de hojas voladora” sobre su casa, 50 veces al día. En junio, vecinos de Richardson, Texas, protestaron por los vuelos de Prime Air. Amazon respondió que hace trabajo de divulgación en las comunidades antes de empezar a operar.

GeekWire, que resumió reportes de The New York Times y de NBC, informó que Amazon sostiene que menos del 1% de las consultas sobre Prime Air este año se refirieron al ruido. La vecina Stephanie Puri contó 52 pasadas de drones sobre su casa en un día que calificó de “tranquilo”. Los municipios no pueden limitar rutas ni altura, porque el espacio aéreo depende solo de la FAA.

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