Cómo transferir fotos, datos y contactos al iPhone 18 Pro Max desde otro iPhone o Android

El usuario debe verificar el espacio disponible en el iPhone 18 Pro Max y actualizar el teléfono anterior antes de iniciar la migración.(REUTERS/Tingshu Wang)

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Pasar fotos, contactos y aplicaciones al nuevo iPhone 18 Pro Max no requiere un solo camino: Apple ofrece distintos métodos según el equipo de origen, y elegir el adecuado evita pérdidas de información y demoras innecesarias.

Quien llega desde otro iPhone puede usar Inicio Rápido o restaurar una copia de iCloud; quien viene de un dispositivo Android cuenta con una aplicación específica para trasladar sus datos durante la configuración inicial. En ambos casos, conviene preparar el terreno antes de encender el teléfono nuevo.

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Qué preparar antes de iniciar la migración

Antes de arrancar conviene verificar el acceso a la Cuenta de Apple, con su contraseña y el método para recibir códigos de verificación. También es recomendable actualizar el teléfono anterior y generar un respaldo reciente.

Comprobar cuánto espacio ocupan fotos, videos, aplicaciones y archivos resulta igual de importante: ese contenido debe entrar en el almacenamiento disponible del iPhone 18 Pro Max. Si la migración es inalámbrica, se necesita además una conexión Wi-Fi estable.

La función Inicio Rápido vincula el iPhone anterior con el nuevo modelo mediante la activación de Bluetooth y el escaneo de una animación. (Europa Press)

Ambos equipos deben permanecer conectados a una fuente de alimentación durante el procedimiento. El tiempo necesario varía según la cantidad de información y las condiciones de la red: una biblioteca grande de fotos y videos puede hacer que el proceso tarde varias horas.

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Transferencia directa desde otro iPhone

Inicio Rápido es el método recomendado para quien conserva su iPhone anterior. Permite configurar el equipo nuevo y elegir entre transferir los datos de manera directa o descargarlos desde iCloud.

El procedimiento exige activar Wi-Fi y Bluetooth en el iPhone viejo y dejarlo desbloqueado en la pantalla de inicio. Al acercar el iPhone 18 Pro Max, aparece la opción de usar la Cuenta de Apple para configurar el nuevo dispositivo, seguida del escaneo de una animación y la configuración de Face ID.

La decisión central llega después: la transferencia directa no depende del espacio disponible en iCloud y traslada todo el contenido del teléfono anterior, aunque obliga a esperar con ambos equipos juntos hasta el final. La opción desde iCloud, en cambio, descarga apps y datos en segundo plano, lo que permite usar el teléfono nuevo de inmediato, siempre que exista una copia de seguridad reciente.

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El asistente de inicio permite restaurar una copia de seguridad de iCloud si el teléfono previo no está disponible por rotura o extravío.(REUTERS/Mike Segar/File Photo)

Entre modelos con USB-C también puede usarse un cable para conectar ambos iPhone físicamente, una alternativa útil cuando el volumen de datos es grande. Apple ofrece, además, almacenamiento temporal en iCloud para facilitar el cambio de equipo cuando el plan habitual no alcanza.

Restaurar desde una copia de iCloud o de computadora

Cuando el iPhone anterior no está disponible (se perdió, se rompió o ya se vendió), la alternativa es restaurar desde una copia de iCloud. Durante la configuración inicial, el asistente ofrece iniciar sesión con la Cuenta de Apple y elegir el respaldo correspondiente según su fecha y tamaño.

También existe la vía de la computadora. En Mac se utiliza el Finder y en Windows la aplicación Dispositivos Apple (o iTunes en versiones anteriores del sistema). Conviene generar primero una copia cifrada del iPhone viejo si se quieren conservar datos sensibles, como contraseñas guardadas o información de Salud, y después restaurar el iPhone 18 Pro Max seleccionando esa copia desde el equipo conectado por cable.

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Esta vía resulta más rápida cuando hay mucho contenido y la conexión a internet es lenta.

La aplicación Pasar a iOS transfiere contactos, fotos e historial de WhatsApp desde Android hacia el iPhone 18 Pro Max mediante un código de enlace. (Imagen ilustrativa Infobae)

Migrar desde Android con la app Pasar a iOS

Quien cambia de sistema operativo debe recurrir a la aplicación Pasar a iOS (también llamada Trasladar a iOS), disponible en Google Play o descargable como APK si el Android no tiene acceso a la tienda.

Con ambos teléfonos conectados a la corriente y el Android en una red Wi-Fi, la configuración del iPhone 18 Pro Max ofrece la opción “Transferir datos desde Android”. El vínculo entre ambos equipos se cierra con un código de seis dígitos y la conexión del Android a la red Wi-Fi temporal que crea el iPhone.

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La aplicación traslada contactos, historial de mensajes, fotos, videos, archivos, calendarios, marcadores del navegador, cuentas de correo, y mensajes y archivos multimedia de WhatsApp. Las aplicaciones gratuitas con versión equivalente en la App Store también pueden recuperarse, aunque conviene revisar cuáles faltan tras la migración.

Música, libros y archivos PDF no se transfieren con esta herramienta y deben moverse por otra vía, como un servicio en la nube.