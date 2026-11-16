Tecno

Cómo se creó GTA VI: los detalles del videojuego que demandó más de una década de trabajo y alrededor de 5.000 empleados

Directivos de Rockstar Games explicaron a The Guardian las distintas etapas de la producción de la nueva entrega, desde las primeras decisiones creativas hasta los desafíos técnicos, narrativos y laborales que atravesó el estudio

Lucia Caminos y Jason Duval protagonizan la historia de GTA VI, ambientada en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida, donde ambos se ven involucrados en una trama de robos y conspiraciones criminales (YouTube/@RockstarGamesMX)
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A días de su lanzamiento, Grand Theft Auto VI concentra las expectativas de una industria que atraviesa una etapa de cierres de estudios, despidos y aumento de los costos de producción.

El nuevo título de Rockstar Games llegará el 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series X/S, luego de más de 10 años de desarrollo.

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La sexta entrega de la saga trasladará la acción a Vice City, una ciudad ficticia inspirada en Miami, dentro del estado imaginario de Leonida.

La acción del videojuego transcurre en Vice City, una urbe ficticia basada en Miami dentro del estado de Leonida (Rockstar Games)
La acción del videojuego transcurre en Vice City, una urbe ficticia basada en Miami dentro del estado de Leonida (Rockstar Games)

Según una visita exclusiva de The Guardian a Rockstar North, el videojuego movilizó a casi 5.000 empleados en distintos países y requirió una inversión que estimaciones independientes ubican por encima de los USD 1.000 millones, una cifra que la empresa no confirmó.

Vice City y una pareja criminal como eje del relato

La trama sigue a Lucia y Jason, dos jóvenes delincuentes que buscan escapar de una serie de robos y persecuciones en una representación satírica de Florida. Por primera vez en la historia principal de la franquicia, una mujer ocupa el rol protagónico.

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El jugador podrá alternar entre ambos personajes durante buena parte de la partida. Cuando están separados, tendrán la posibilidad de intercambiar mensajes y llamadas.

Cuando permanecen juntos, podrán realizar actividades como ir al gimnasio, visitar un bar, asistir a un retiro de meditación o cometer delitos menores.

Grand Theft Auto 6 - GTA - videojuegos - tecnología - 6 de noviembre
Lucia encabeza la historia junto a Jason y se convierte en la primera protagonista femenina en la trama principal de la franquicia (Rockstar Games)

Rob Nelson, codirector de Rockstar North y uno de los responsables creativos del proyecto, explicó a The Guardian que el vínculo entre los protagonistas ocupa un lugar central. “Depende del jugador cultivar la relación o perderla”, afirmó.

Ese sistema marca una diferencia con entregas previas, enfocadas en personajes criminales y en la libertad para generar situaciones caóticas.

Nelson sostuvo que el estudio buscó incorporar mecanismos para quienes quieran establecer una relación emocional con los protagonistas. “Por primera vez en un GTA, hemos intentado proporcionar mecanismos que fomenten la empatía”, comentó.

Del caos abierto a robos con planificación

La libertad de acción seguirá presente, aunque el videojuego impondrá algunas limitaciones ligadas a la progresión de los personajes. Al inicio, Lucia y Jason podrán forzar vehículos de menor valor y abrir cerraduras básicas. Con el avance de la historia accederán a operaciones de mayor escala.

GTA 6 no tendrá el modo en primera persona durante su lanzamiento.
El sistema de juego exige una planificación estricta de los robos con desactivación de cámaras de seguridad y apertura de cajas fuertes (Rockstar Games)

Los robos demandarán preparación. Será posible desactivar cámaras de seguridad, buscar accesos alternativos, obtener códigos de cajas fuertes y evitar que los testigos alerten a la policía.

Si los planes salen mal, las fuerzas de seguridad podrán desplegar patrulleros, helicópteros y persecuciones de larga duración.

“El crimen es una parte fundamental de GTA”, indicó Nelson al medio británico. Aclaró que Rockstar intentó evitar castigos para los usuarios que mantengan el estilo tradicional de la serie, aunque las decisiones tendrán consecuencias sobre el desarrollo de la historia.

Rockstar retoma en GTA VI algunos mecanismos narrativos y de interacción que había explorado en Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games)
Rockstar retoma en GTA VI algunos mecanismos narrativos y de interacción que había explorado en Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games)

El estudio tomó como referencia algunos elementos de Red Dead Redemption 2, lanzado en 2018. Ese videojuego también propuso un protagonista vinculado con una vida criminal, aunque con mayor peso narrativo sobre sus vínculos, decisiones y arrepentimientos.

Más detalle, más tiempo y una escala inédita

El proyecto comenzó a tomar forma en 2015, cuando integrantes del equipo viajaron a Miami para realizar tareas de investigación. En esa etapa temprana recibió el nombre interno de Project Americas y contemplaba una ambición mayor, con escenarios distribuidos en dos continentes. Esa idea quedó descartada.

Rockstar anunció oficialmente el juego en diciembre de 2023. Desde entonces, el lanzamiento sufrió dos postergaciones. Jennifer Kolbe, directora de publicación de Rockstar, señaló que para el equipo fue difícil cerrar un proyecto que absorbió más de una década de trabajo. “Nunca dejarían de trabajar en este juego si pudieran”, expresó.

Nelson describió el cambio de escala que enfrentó el estudio. Según explicó, las limitaciones ya no pasan principalmente por la tecnología, sino por la cantidad de personas necesarias para construir cada detalle.

La producción del título demandó más de una década de trabajo y movilizó a cerca de 5.000 empleados en distintos países (REUTERS)
La producción del título demandó más de una década de trabajo y movilizó a cerca de 5.000 empleados en distintos países (REUTERS)

“La gente dice que se puede solucionar el problema a base de dinero, y hasta cierto punto es cierto, pero no hay garantía de que se haga algo bueno”, afirmó.

La demostración mostrada a The Guardian incluyó peatones con conversaciones propias, actividades cotidianas, comercios con objetos interactivos y un registro de fauna que permitirá identificar 62 especies de aves. También habrá animaciones específicas para comer, beber y manipular objetos dentro de tiendas y estaciones de servicio.

El lanzamiento ocurre en medio de un conflicto laboral

La presentación de GTA VI coincidió con un litigio laboral que involucra a Rockstar en Glasgow. Un grupo de 34 ex empleados denunció que fue despedido por su participación en actividades de organización sindical. El caso, que debía concluir en octubre, se extendió hasta la fecha de salida del videojuego.

Mientras tanto, la compañía prepara el estreno de una producción que llega 13 años después de Grand Theft Auto V, lanzado en 2013 y con 230 millones de copias vendidas, según los datos citados por The Guardian.

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