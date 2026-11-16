Cuba

El cementerio cubano que colapsó entre olores, tumbas destruidas y restos desaparecidos

Un camposanto fundado en 1860 llegó al límite mucho antes de la pandemia. La crisis sanitaria de 2021 lo quebró del todo. Hoy, familias como la de Julián buscan sin respuesta los huesos de sus muertos.

(Foto cortesía medio cubano: 14 y Medio)
(Foto cortesía medio cubano: 14 y Medio)
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El cementerio de Sancti Spíritus permanece saturado y acumula denuncias por olores a descomposición, tumbas dañadas y desaparición de restos humanos, una situación que se agravó tras años de enterramientos improvisados y falta de financiamiento para construir otra necrópolis.

La crisis se profundizó durante la pandemia de covid-19: en los primeros siete días de septiembre de 2021 murieron 288 personas en la provincia, frente al promedio de 8,7 defunciones diarias registrado en 2020. La Dirección Provincial de Servicios Comunales difundió esas cifras, que reflejaron la presión sobre un camposanto sin capacidad disponible.

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El cementerio fue fundado hacia 1860 y ya estaba colapsado en 2019. Ese año recibía alrededor de 1.200 cadáveres anuales, mientras la administración construía bóvedas incluso sobre calles interiores, según informó 14 y Medio, diario provincial cubano.

Un proyecto paralizado y nichos sobre antiguos caminos

La solución prevista incluía un nuevo cementerio con crematorio cerca de la Loma del Santo, sobre la carretera hacia Jatibonico. El proyecto había sido aprobado en 2018 y estaba valorado en 1,8 millones de pesos, pero no se ejecutó por falta de financiamiento.

La falta de espacio transformó la estructura del lugar. Nuevos nichos de varios pisos ocuparon partes de la calle principal, estrecharon los accesos a tumbas antiguas y dejaron pasillos cada vez más angostos para los familiares que visitan a sus muertos.

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Un hombre con delantal y botas en un camino de cementerio con nichos de concreto, árboles frondosos y personas barriendo al fondo.
Varios trabajadores recorren y limpian los pasillos flanqueados por nichos durante el día. (Foto cortesía Radio Sancti Spíritus)

Las zonas más viejas conservan algunas sepulturas con flores frescas e imágenes religiosas. A pocos metros, la maleza cubre las cruces, las raíces levantan el cemento y se multiplican las losas partidas, los bloques sin terminar y los féretros destruidos.

Carmita, una residente de 71 años que vive cerca de la tapia principal, describió al medio local la intensidad del olor que llega a las viviendas: “Es insoportable, sobre todo cuando el viento sopla en esta dirección”. Sostuvo que el camposanto excedió sus capacidades y que los entierros ya no se realizan con el rigor necesario.

Las quejas por las condiciones del lugar tampoco son recientes. En 2019, la administración había advertido sobre robos, una tapia demasiado baja y falta de vigilantes, mientras personal sanitario señalaba los riesgos ambientales de una necrópolis rodeada de casas.

Olores, filtraciones y restos desaparecidos

Carolina, una cubana residente en el extranjero que visitó la ciudad durante el fin de semana, acudió al cementerio con su madre para llevar flores a varios parientes. “Desde que nos bajamos del carro ya sentimos la peste”, relató a 14ymedio, portal de noticias cubano.

Al regresar a su casa, ambas lavaron de inmediato la ropa que habían usado durante la visita porque el olor había quedado impregnado en las telas. Carolina diferenció las áreas antiguas, mejor conservadas, de los nichos recientes, a los que definió como “más feos, más toscos”.

(Foto cortesía redes sociales: Facebook/ Revolico kilo12)
(Foto cortesía redes sociales: Facebook/ Revolico kilo12)

Aseguró que algunas tapas están mal selladas y permiten la salida de líquidos y malos olores. “No les ponen cemento ni nada, es una losa de mala calidad que deja pasar todo”, denunció.

Su madre conserva en un osario los restos de varios familiares. Para llegar a las sepulturas tradicionales deben atravesar corredores tan estrechos que la mujer sintió temor al acercarse al panteón: “Nos dio hasta miedo llegar a ponerle flores a los parientes porque lo que han dejado es un recoveco que está como escondido”.

Durante esa visita, ambas limpiaron la tumba familiar y protestaron ante la administración porque materiales de construcción para nuevos nichos habían sido depositados sobre sepulturas vecinas. Un antiguo custodio afirmó que dentro del recinto hay hierba que llega al pecho y huesos esparcidos.

El deterioro también alcanzó a Julián, de 39 años, quien encontró destruida la tumba de su padre cuando fue a llevarle flores. “Los restos de mi papá desaparecieron de este cementerio”, denunció.

El administrador le explicó que varios jóvenes habían saltado el muro, sustrajeron objetos y provocaron destrozos. Julián no sabe dónde terminaron los restos de su padre.

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