Google Maps ya arma itinerarios de viaje con IA y los actualiza con el tránsito en tiempo real

Google Maps incorporó la creación de itinerarios de viaje a través de conversaciones con el asistente de inteligencia artificial Ask Maps. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Google anunció que Google Maps puede armar itinerarios de viaje a partir de una conversación con Ask Maps, su asistente de inteligencia artificial. El usuario describe una salida de un día o un recorrido de varios días, y la aplicación responde con un plan con paradas, ruta y alfileres numerados en el mapa.

La empresa puso como ejemplos un día de compras navideñas y un viaje en auto de tres días con paradas para caminatas costeras y cenas frente al mar. El resultado es un cronograma día por día, con consejos de cada lugar. Las novedades empezaron a llegar a Android y iOS.

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El plan se puede compartir con amigos y familiares, o exportar a Google Docs desde una computadora. Antes de salir, el usuario puede pedirle al asistente que muestre el itinerario o buscar la etiqueta “itinerario” en el historial de conversaciones.

Los usuarios pueden compartir los planes de viaje con otras personas o exportar el cronograma hacia documentos de Google Docs. (Google)

Durante el viaje, la aplicación muestra el estado del tránsito, si cada lugar está abierto y hasta el ambiente que hay en la próxima parada, según el anuncio de Google. También se puede modificar el plan sobre la marcha, por ejemplo al pedir que agregue un mirador o un sitio para almorzar. Al tocar una parada, la aplicación inicia las indicaciones para llegar.

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Consejos de ruta y turnos, por ahora solo en Estados Unidos

Al abrir las indicaciones para llegar a un destino, Maps mostrará además avisos del tipo “Qué saber antes de ir”: dónde estacionar o cargar el auto, el clima, posibles demoras y peajes. Esa función, según Google, se lanza primero en Estados Unidos, y la empresa dijo que llegará a más regiones próximamente.

La aplicación muestra el estado del tránsito, los horarios de apertura de los locales y el ambiente previsto en cada parada. (Europa Press)

La misma limitación rige para otra novedad: Ask Maps ahora puede buscar turnos en servicios de belleza, cuidado de mascotas, mecánica y reparaciones del hogar, y llamar a los locales por el usuario. También permite consultar las listas de lugares guardados con preguntas como cuáles tienen mesa para cinco personas en los próximos 30 minutos.

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Ask Maps llega a más de 30 países de Europa

Google presentó Ask Maps en marzo de este año, con lanzamiento inicial en Estados Unidos y la India. En ese anuncio, la empresa explicó que el asistente usa información de más de 300 millones de lugares y reseñas de más de 500 millones de colaboradores de la comunidad de Maps.

Con el anuncio, Ask Maps se expande a más de 30 países europeos, entre ellos España, Alemania y el Reino Unido. El blog de Google indica que el asistente queda disponible en más de 200 países y territorios.

El asistente de Google Maps se expandió a más de treinta países de Europa con datos provenientes de trescientos millones de lugares. (GOOGLE MAPS)

Los itinerarios y la búsqueda en listas guardadas funcionan en todos los lugares donde existe Ask Maps. Los consejos de ruta y la búsqueda de turnos son las únicas funciones limitadas a Estados Unidos en esta primera etapa.

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La ayuda oficial de Google para Ask Maps advierte que las respuestas del asistente pueden ser incorrectas y aconseja verificar la información importante en más de un lugar. Las respuestas se personalizan con datos de la cuenta del usuario, como los lugares que guardó o buscó, si activó las sugerencias personalizadas.

Google advierte que las respuestas del asistente pueden contener imprecisiones y recomienda verificar la información en fuentes adicionales. (REUTERS/Carlos Jasso/File Photo)

Google no precisó una fecha para el lanzamiento de los consejos de ruta y de la búsqueda de turnos fuera de Estados Unidos; solo señaló que llegarán a más regiones próximamente.

Qué nuevas gestiones podrá resolver Ask Maps

Google amplió el asistente para permitir pedidos de comida, búsquedas de hoteles y reservas de eventos mediante conversaciones. Estas funciones se habilitan inicialmente en Estados Unidos.

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Asimismo, los usuarios pueden vincular su cuenta de Gmail para que la aplicación considere vuelos y reservas ya confirmadas al sugerir opciones. En novedades próximas, la integración con Google Calendar será uno de los próximos pasos de la empresa.