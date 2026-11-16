La vulnerabilidad de la infraestructura argentina: la advertencia sobre qué podría pasar ante un ataque informático

Una interrupción generalizada de energía y conectividad en el AMBA dejaría fuera de servicio a semáforos, transportes y medios de pago electrónicos

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La suspensión de vuelos que paralizó durante cuatro horas y 21 minutos las operaciones aéreas en Estados Unidos volvió a exponer la dependencia de los servicios esenciales respecto de sistemas digitales y del suministro eléctrico.

El analista Andrei Serbin Pont tomó como referencia la falla que afectó al sistema aéreo estadounidense y planteó que sus efectos permiten dimensionar la fragilidad de las infraestructuras urbanas.

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La hipótesis que trasladó al AMBA no parte de la certeza de un ataque ni de una predicción sobre un corte inminente, sino de la posibilidad de que un incidente técnico o informático interrumpa servicios interconectados durante varios días.

Según relató Serbin Pont en Infobae Al Mediodía, las autoridades estadounidenses atribuyeron la paralización aérea a un problema en un nuevo sistema de control. El especialista señaló que, sin alterar esa explicación oficial, los indicios también podían ser compatibles con la intervención de un actor externo con intenciones hostiles.

El punto central de su planteo fue la vulnerabilidad que deja al descubierto una falla cuando la aviación, las comunicaciones y la economía dependen de redes informáticas.

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Dependencia de los sistemas digitales

El analista definió aquel episodio como el mayor cese de operaciones aéreas en Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. La referencia sirvió para explicar la magnitud de una interrupción que afecta, al mismo tiempo, a aerolíneas, aeropuertos, pasajeros, cargas y operaciones comerciales que necesitan información actualizada de manera constante.

Su advertencia no se centró en atribuir el incidente a un ataque, sino en señalar que una avería en sistemas críticos puede producir efectos extensos aun cuando su origen sea técnico.

Como otro ejemplo de esa dependencia, mencionó una caída del correo electrónico de Microsoft 365 que, de acuerdo con su relato, afectó comunicaciones internas y operaciones de empresas y bolsas financieras.

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La bolsa de Japón, afirmó, recurrió al fax como mecanismo de respaldo cuando las vías digitales no estuvieron disponibles, una medida que ilustró la necesidad de mantener alternativas para sostener intercambios básicos.

El análisis llevó ese escenario a Buenos Aires. Allí, una interrupción generalizada de energía y conectividad no se limitaría a la falta de luz en los hogares: alcanzaría a los equipos que ordenan el tránsito, validan un pago, permiten cargar combustible, conservan alimentos o mantienen en funcionamiento los sistemas de bombeo de agua.

Una interrupción generalizada de energía y conectividad en el AMBA dejaría fuera de servicio a semáforos, transportes y medios de pago electrónicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Semáforos, transporte y pagos quedarían comprometidos

En el llamado “minuto cero”, según describió Serbin Pont, dejarían de funcionar semáforos, subtes, trenes, ascensores, cajeros automáticos, códigos QR y billeteras electrónicas. La superposición de esas fallas alteraría la circulación en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con dificultades para trasladarse, hacer compras y obtener información en tiempo real.

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El problema de los pagos aparecería de inmediato en comercios que dependen de terminales electrónicas y aplicaciones. El efectivo podría ofrecer una alternativa parcial, aunque no resolvería la falta de energía, las dificultades de transporte ni los problemas de comunicación que rodean a un corte de larga duración.

Serbin Pont señaló que distintos gobiernos recomiendan preparar equipos de emergencia para atravesar 72 horas, diez días o lapsos mayores sin servicios básicos. No precisó qué administraciones emitieron esas guías ni en qué fechas, pero ubicó esa previsión doméstica dentro de una respuesta posible frente a una contingencia que se extienda más allá de unas horas.

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También mencionó una prueba de alertas de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA), prevista para el 17 de noviembre. De acuerdo con el analista, el organismo utilizaría diversas plataformas para difundir avisos ante una emergencia, un tipo de ensayo que incorporó como parte de la preparación institucional frente a incidentes de gran alcance.

La telefonía tendría respaldo limitado y el agua dependería de los tanques

La telefonía celular podría mantenerse activa entre cuatro y 12 horas gracias a los generadores de respaldo de las antenas, estimó Serbin Pont. Después de ese período, las dificultades para sostener la red complicarían la comunicación entre familiares, comercios, hospitales y organismos públicos. Por eso mencionó la utilidad de los teléfonos de línea antiguos, que pueden operar sin electricidad.

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El abastecimiento de agua se volvería un problema a medida que se vacíen las reservas de los edificios. El analista explicó que, sin energía, las bombas no pueden reponer el caudal en los tanques y recomendó almacenar agua aun ante un apagón que, al comienzo, parezca temporal.

La empresa AySA ya ha explicado en otras oportunidades que su operación depende de la electricidad. Bajo el escenario planteado por Serbin Pont, la presión de agua podría disminuir entre las 24 y las 72 horas, un lapso que dejaría particularmente expuestos a los edificios y las zonas que requieren bombeo para recibir el servicio.

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A la pérdida de agua se sumaría la ausencia de semáforos. Las entradas y salidas de la ciudad, así como la circulación interna, tendrían menos capacidad de ordenamiento. Serbin Pont vinculó ese cuadro con las demoras que podría sufrir la distribución de mercadería en una red vial congestionada y sin sus mecanismos habituales de control.

Las antenas de telefonía móvil mantendrían cobertura entre cuatro y doce horas gracias a los generadores de respaldo (Magnific)

Alimentos, combustible y atención médica dependerían de la logística

Las primeras 72 horas resultarían determinantes para el abastecimiento de alimentos. Según Serbin Pont, los supermercados podrían agotar productos básicos si se registran compras masivas y no llegan reposiciones. La capacidad para reponer mercadería dependería de que los camiones puedan circular, cargar combustible y comunicarse con proveedores y comercios.

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Los hospitales suelen contar con generadores y combustible para alrededor de tres días, explicó el analista. El desafío aparecería luego, cuando hubiera que reponer esos recursos y coordinar insumos en una ciudad con telefonía inestable, medios de pago limitados y problemas de tránsito. La continuidad de la atención dependería de una cadena logística sometida a varias restricciones a la vez.

Las estaciones de servicio enfrentarían una limitación semejante. Muchas no pueden bombear nafta y gasoil sin electricidad y solo una parte posee generadores propios, afirmó Serbin Pont. La falta de combustible afectaría tanto a vehículos particulares como a ambulancias, camiones de reparto y otros transportes necesarios para sostener servicios prioritarios.

Sin redes de comunicación confiables ni mecanismos electrónicos de cobro, la coordinación entre hospitales, proveedores y autoridades se volvería más compleja. El especialista sostuvo que un comité de emergencia tendría que establecer prioridades, aunque advirtió que transmitir y ejecutar esas decisiones también dependería de sistemas que podrían estar comprometidos.

Ciberdefensa e infraestructura argentina

Consultado sobre la posibilidad de una interrupción de esa escala, Serbin Pont dijo que el riesgo adquiriría otra dimensión si la falla aérea de Estados Unidos hubiera respondido a una acción externa. La referencia fue presentada como una hipótesis, no como una conclusión sobre un episodio cuya explicación oficial apuntó a un desperfecto técnico.

Los hospitales disponen de reservas de combustible para mantener generadores en funcionamiento durante tres días Foto: Zacharie Scheurer/dpa

A partir de esa posibilidad, el analista afirmó que la red eléctrica argentina tiene vulnerabilidades frente a eventuales ataques informáticos. Sostuvo que el país no asignó recursos suficientes a la ciberdefensa y la ciberseguridad, áreas que consideró necesarias ante la creciente digitalización de los servicios esenciales.

Serbin Pont extendió su diagnóstico a las oficinas públicas y cuestionó sus condiciones tecnológicas. Mencionó que muchas computadoras no cuentan con licencias activas de Windows, un aspecto que incorporó a su evaluación sobre la capacidad de respuesta estatal ante incidentes que afecten sistemas críticos.

El escenario final que describió contempló un corte de hasta 14 días. En ese plazo, según el analista, las redes de distribución y las principales vías de circulación de una ciudad quedarían bajo presión. La interrupción aérea estadounidense funcionó, en su planteo, como un antecedente para medir cuánto dependen los servicios urbanos de una energía y una conectividad que suelen darse por garantizadas.

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