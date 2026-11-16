Bots y presunto hostigamiento: Wanda Nara acusó a Mauro Icardi de “violencia digital” con una fuerte denuncia

Wanda Nara compartió algunos clips de sus paseos por diferentes shoppings de Punta del Este y mostró el gran recibimiento de sus fanáticos (X/TikTok)

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Tras un fin de semana marcado por nuevos cruces, Wanda Nara volvió a referirse públicamente a su conflicto con Mauro Icardi. La conductora utilizó sus redes sociales para dar a entender que su exmarido estaría detrás de una supuesta red de cuentas bots pagas destinadas a ejercer violencia digital en su contra. De manera contundente, volvió a expresarse públicamente y dejó fuertes acusaciones a través de X.

Sin mencionar de manera directa el nombre de Mauro en sus publicaciones, Wanda lo señaló como el presunto responsable de una operación en las redes sociales. “Las cuentas BOTS pagas por mi ex, acá en Twitter fueron denunciadas y cada posteo nuevo se agrega a la causa con el número de IP de cada dispositivo donde sale el mensaje”, escribió Nara.

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“Es más digno pagar la cuota de seis meses de alimentos que gastarla en bots”, expresó. “Cuando me lo permitan informo acá las cuentas investigadas por violencia digital. Qué risa que todas estén conectadas y pertenezcan a una organización PAGA. Otra cosa más que comprueba la violencia. Están perjudicando más que ‘ayudando’”, escribió.

El contundente mensaje de Wanda Nara ante la presunta compra de bots por parte de Mauro Icardi (X)

Además, Nara compartió una serie de videos en los que aparece junto a su pareja, Martín Migueles, y sus dos hijas, fruto de su relación con Mauro Icardi, que varios usuarios subieron a Tik Tok. En las imágenes, correspondientes a enero de este año, la familia queda rodeada de fanáticos durante su paso por un shopping de Punta del Este. Se los ve tranquilos al recorrer el centro comercial, una postal diferente a la que los supuestos “bots” intentaron instalar: una situación de tensión por una presunta mala relación entre Migueles y las pequeñas.

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La publicación de los videos se sumó al tenso panorama que atraviesa el Wandagate. Es que continúa siento investigada la denuncia de presuntas lesiones contra la hija mayor de Wanda y Mauro, a quien acusan de maltrato. El expediente judicial volvió a quedar en el centro de la escena después de los últimos cruces entre las partes y de la difusión de distintos materiales vinculados con la disputa familiar.

En paralelo, la China Suárez denunciaría por amenazas a Wanda Nara a raíz de una frase que la empresaria pronunció el viernes en Primicias Ya (América). La información fue difundida este lunes por Angie Balbiani, quien aseguró en Puro Show (El Trece) que había hablado con Agustín Rodríguez, abogado civil de la actriz.

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La empresaria dejó en claro su enojo contra el futbolista por su estrategia en las redes (X)

La panelista sostuvo que el representante legal de la China considera que esa frase sugerente (le recomendó utilizar un botón antipánico) debe analizarse junto con el video que se filtró el viernes. La frase que, de acuerdo con la información brindada por Balbiani, sería incluida en la denuncia, surgió después de que Marina Calabró informara en Primicias Ya que a Icardi le habían denegado una medida perimetral solicitada contra Migueles, pareja de Nara, en relación con sus hijas.

Ante esa información, Wanda respondió en vivo y se refirió a la posibilidad de que la China Suárez solicitara un botón antipánico. “Y la chica esta puede pedir si quiere un botón antipánico, yo que ella se lo recomiendo que lo pida si la deja más tranquila”, expresó.

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“La verdad que no creo que yo me vuelva a prestar a ese juego porque ya sé que juegan a un juego sucio”, afirmó Wanda, en referencia a atacarla verbalmente. Sus dichos quedaron incorporados a la nueva escalada de acusaciones y cruces que protagonizan las distintas partes involucradas en el conflicto.

La panelista Angie Balbiani contó en Puro Show lo que habló con Agustín Rodríguez, abogado de la actriz

De esta manera, las publicaciones de la conductora volvieron a poner el foco en las denuncias por violencia digital, los videos registrados en Punta del Este y la disputa judicial que continúa alrededor de Mauro Icardi, sus hijas y las personas que forman parte de sus vínculos actuales. La situación también sumó la posible presentación de la China Suárez en un escenario que volvió a trasladarse de los tribunales y los medios a las redes sociales.

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