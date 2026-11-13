Amazon estaría planeando reunir datos sobre productos de todo el mundo para ampliar su tienda

Amazon prepara el proyecto World Product Graph para catalogar información sobre artículos comerciales de todo el planeta hacia octubre de 2027. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Guardar

Amazon estaría preparando un proyecto interno llamado World Product Graph para reunir información sobre prácticamente cualquier artículo a la venta en el planeta, esté o no incluido en su catálogo, según un documento interno y fuentes citados por la agencia Reuters. El objetivo sería facilitar que los compradores investiguen productos desde su sitio.

El documento sería un memorando de seis páginas con formato de comunicado de prensa y preguntas frecuentes. Tendría una fecha aspiracional de lanzamiento: el 1 de octubre de 2027.

PUBLICIDAD

Amazon respondió que un texto de lluvia de ideas como este no refleja necesariamente sus planes actuales. La empresa añadió que trabaja de forma constante para que su catálogo sea “completo, preciso y útil” para los clientes.

El asistente Rufus, con cambio de nombre previsto a Alexa for Shopping, busca responder consultas con mayor precisión según el historial del comprador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las fuentes dijo a Reuters que la compañía estaría movilizando personal internamente para impulsar la iniciativa, que dependería de la unidad de sistemas de selección y catálogo y estaría bajo la dirección del vicepresidente Robert Tekiela. Tekiela no respondió a las consultas de la agencia.

Cómo reuniría la información

Según el documento, el proyecto dependería de conocer cómo las marcas organizan sus productos en sus propios sitios. Algunas marcas y minoristas aportarían datos de forma continua, mientras que Amazon también podría analizar información disponible en páginas de otros comercios.

PUBLICIDAD

Coca-Cola y Bayer, entre otras empresas, ya habrían aceptado aportar información, según indicaría el memorando. Amazon habría organizado una reunión de alto nivel con directivos de Procter & Gamble para una prueba. Ninguna de las compañías respondió a las consultas de la agencia.

La compañía sostiene que el documento filtrado corresponde a una lluvia de ideas y no refleja de forma obligatoria sus planes actuales. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Con datos más completos, Amazon podría indicar con mayor precisión cuál sería el modelo o el color más reciente de una aspiradora o una tableta. Asimismo, podría orientar al usuario, según su historial de compras, sobre las opciones que mejor se ajusten a sus necesidades. “Lo que faltaba era comprensión”, escribiría Tekiela en el texto.

La evolución del buscador de compras

El memorando describiría oportunidades para ampliar las capacidades del asistente de compras con IA de Amazon, conocido como Rufus y que habría sido rebautizado “Alexa for Shopping” en mayo de 2026.

PUBLICIDAD

El documento plantearía que una base de información más amplia podría contribuir a ofrecer respuestas cada vez más completas y útiles para los clientes.

Amazon mantiene un litigio legal abierto contra la firma de inteligencia artificial Perplexity por accesos a su plataforma comercial. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Los usuarios harían unas 83 millones de búsquedas semanales con ese asistente, y ejecutarlas requeriría una importante capacidad tecnológica, según el texto. Con más información disponible, Amazon podría utilizar modelos más eficientes.

La empresa respondió que esas cifras están “significativamente desactualizadas” y que el asistente es preciso en cerca del 97% de los casos a escala global.

El jefe ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, dijo en la conferencia de resultados del tercer trimestre que pocos clientes comprarían todavía con agentes de IA y que el negocio publicitario casi no se habría visto afectado.

PUBLICIDAD

Según personas familiarizadas con el asunto, los directivos seguirían de cerca la evolución de estas herramientas y las oportunidades que ofrecen para mejorar la experiencia de compra.

Amazon limitó el uso de Muse. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Un caso concreto sería Muse, el agente de Meta, que habría superado los 10 millones de usuarios en Estados Unidos y Canadá desde su lanzamiento en septiembre. Amazon habría adoptado medidas para gestionar su funcionamiento dentro de su sitio ese mismo mes.

En 2025, la empresa habría iniciado acciones legales contra la compañía de IA Perplexity en relación con un acceso similar, y ese caso seguiría abierto.

Amazon llevará al mercado el dron de Ring para vigilar una casa

Amazon planea comercializar en Estados Unidos el Drone Cam de Ring, un dron doméstico diseñado para recorrer una vivienda ante alertas de cámaras, sensores o alarmas.

PUBLICIDAD

Amazon se prepara para vender un dron que vuela en la casa cuando se activa la alarma. (Ring)

Su lanzamiento está previsto para el 27 de enero de 2027, condicionado a la autorización de la Comisión Federal de Comunicaciones, y costará 249,99 dólares.

El aparato, de 165 gramos, grabará en 2K, tendrá visión de 148 grados, luces LED y rutas programables con Ring Protect. Funciona mediante Wi-Fi e inteligencia artificial, principalmente en la nube. Ring afirma que contará con cifrado y barreras para no salir del hogar, con funciones orientadas a la seguridad y la privacidad de los usuarios.