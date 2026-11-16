Cómo evitar que mi vecino esté conectado a mi red WiFi y mejorar la velocidad del internet

El acceso a la red debe ser exclusivo de aquellos autorizados por el propietario. (Imagen ilustrativa Infobae)

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Una conexión lenta, cortes frecuentes o dispositivos desconocidos en la lista del router pueden indicar que alguien ajeno al hogar como un vecino usa la red WiFi.

En este sentido, se explican varios ajustes que se pueden realizar en casa para proteger la red de internet de intrusos que no solo roben banda de ancha; pueden en casos más graves intentar acceder a datos guardados en los dispositivos conectados.

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Qué ajustes hacer en la configuración inicial del router

El router funciona como la puerta de entrada a internet de teléfonos, ordenadores, televisores, cámaras y otros dispositivos conectados. Si mantiene sus parámetros iniciales, una persona con conocimientos básicos puede identificar el modelo, buscar sus claves predeterminadas e intentar entrar al panel de control.

Cambiar las credenciales de fábrica del router reduce el riesgo de accesos no autorizados a la red doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las credenciales de fábrica de muchos routers están disponibles en manuales, foros y sitios web. Cambiar el usuario y la contraseña de administración permite recuperar el control sobre la red y evita que una clave conocida por terceros abra la puerta a la configuración interna del dispositivo.

El primer paso consiste en conectar un ordenador al router mediante un cable de red. Esa vía permite realizar los cambios desde una conexión directa, sin depender del WiFi que se busca proteger. Antes de modificar opciones, conviene anotar los datos actuales o tomar capturas de pantalla de la configuración.

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Luego, se debe abrir un navegador e ingresar la dirección del router. Las más frecuentes son 192.168.1.1 y 192.168.0.1, aunque pueden variar según el proveedor de internet y el modelo. El manual del aparato suele incluir la dirección correcta, junto con el usuario y la clave de acceso iniciales.

Una contraseña extensa y distinta de la predeterminada ayuda a proteger la conexión de posibles intrusos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué se deben modificar las contraseñas

La prioridad es modificar la contraseña del panel de administración y la clave de la red inalámbrica. Ambas deben ser diferentes entre sí y distintas de las que figuran en la etiqueta del router. Una clave extensa, con letras, números y símbolos, dificulta los intentos de acceso por prueba automática.

Asimismo, es aconsejable guardar esas contraseñas en un gestor seguro en lugar de anotarlas en papeles visibles o enviarlas por mensajes. Si los datos de acceso ya fueron cambiados y nadie los recuerda, es posible restablecer el router a sus valores de fábrica mediante el botón de reinicio y crear nuevas credenciales.

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Los dispositivos desconocidos pueden expulsarse desde el panel de control y bloquearse para impedir nuevos ingresos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo saber si hay dispositivos ajenos conectados al WiFi del hogar

La interfaz de gestión del router muestra una lista de aparatos conectados, tanto por WiFi como por cable. Allí pueden aparecer el nombre de cada dispositivo, su dirección de red y, en algunos casos, la marca del dispositivo. Revisar esa relación permite detectar teléfonos, ordenadores o televisores que no son del hogar.

Ante un dispositivo desconocido, se puede expulsarlo desde el panel y bloquear su dirección en la lista de acceso restringido, si el modelo ofrece esa función. Después conviene cambiar la clave inalámbrica para evitar que vuelva a ingresar. La revisión periódica de los equipos conectados ayuda a detectar intrusiones a tiempo.

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El nombre de la red no debería incluir datos personales, referencias al domicilio ni información sobre el proveedor. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por qué se debe cambiar el nombre de la red WiFi

El nombre de la red, conocido como SSID, puede revelar información innecesaria. Algunos routers incluyen de forma automática el nombre del proveedor de internet, la marca del aparato o referencias al lugar de domicilio.

Es preferible elegir una denominación neutra, sin apellidos, números de departamento, direcciones ni datos que permitan identificar a la familia.

Ocultar el SSID puede sumar una capa adicional de discreción, aunque no sustituye una contraseña segura porque usuarios con conocimientos técnicos todavía pueden detectar la red. La medida central sigue siendo una clave robusta y un sistema de cifrado actualizado, como WPA2 o WPA3, si el router lo admite.

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