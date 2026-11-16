Estados Unidos

Estados Unidos nombrará “campeones nacionales” de la IA a Nvidia, OpenAI y Anthropic

La información fue confirmada por The Wall Street Journal. Las firmas elegidas tendrían trámites más rápidos para vender chips y modelos en el exterior, además de acceso a financiamiento del gobierno

Tres paneles con el logotipo de Nvidia en un edificio, el logotipo de OpenAI en una pantalla y las letras A e I en relieve sobre una pared blanca
Estados Unidos redefine su estrategia para liderar la carrera global de la inteligencia artificial (REUTERS/Europa Press)
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El gobierno de Donald Trump prepara una lista de más de dos docenas de empresas de inteligencia artificial que recibirán el título de “campeones nacionales”, entre ellas Nvidia, Amazon, Microsoft, OpenAI y Anthropic. Lo informó The Wall Street Journal, citando a personas con conocimiento del plan. La agencia Reuters, en tanto, indicó que no pudo verificar el informe de forma independiente.

Según el diario, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, presentaría la iniciativa en los próximos siete días, aunque el calendario podría cambiar. El objetivo es ayudar a las compañías a expandirse en el exterior y competir con rivales chinos como Huawei.

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Las empresas designadas recibirían aprobaciones aceleradas de licencias de exportación de chips y otras tecnologías, apoyo del gobierno para sus operaciones en el extranjero y acceso a financiamiento federal, según el informe.

La idea es agrupar chips, modelos de IA y otras tecnologías en paquetes que gobiernos y empresas de otros países puedan comprar, en lugar de negociar con cada compañía por separado. Cada venta individual seguiría necesitando una autorización.

Lutnick queda al frente de una iniciativa clave para la proyección internacional de la industria estadounidense (REUTERS/Jonathan Drake)
Lutnick queda al frente de una iniciativa clave para la proyección internacional de la industria estadounidense (REUTERS/Jonathan Drake)

Un programa con 78 solicitudes y reglas propias

El plan se apoya en el Programa de Exportaciones de IA Estadounidense, que administra el Departamento de Comercio. En un comunicado del 6 de julio, la Administración de Comercio Internacional informó que recibió 78 solicitudes de consorcios de empresas para exportar paquetes completos de IA.

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Cada paquete debía incluir hardware, datos, modelos, ciberseguridad y aplicaciones para sectores específicos. Comercio precisó entonces que, tras consultar a otras agencias, el secretario del área tomaría las decisiones finales de designación.

Los paquetes elegidos podrían recibir defensa prioritaria del gobierno ante otros países, acceso a financiamiento federal y revisión acelerada de licencias, según el mismo comunicado.

El Instituto Global de Política Pública (GPPi), un centro de análisis con sede en Berlín, resumió en agosto los requisitos de la convocatoria: al menos el 51% del valor del hardware debía ser fabricado en Estados Unidos y los modelos debían provenir de empresas con mayoría de capital estadounidense.

La convocatoria también excluye a miembros controlados por países considerados de riesgo, entre ellos China, y prohíbe usar modelos de código abierto de esos países. Quedan fuera, por ejemplo, DeepSeek y Qwen, de Alibaba, según el análisis del centro.

La convocatoria reunió propuestas de alianzas empresariales para llevar soluciones tecnológicas completas al exterior (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
La convocatoria reunió propuestas de alianzas empresariales para llevar soluciones tecnológicas completas al exterior (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El caso Nvidia condiciona el anuncio

El informe llega mientras Nvidia está bajo presión en Washington. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, pidió el domingo al directorio de la empresa y a sus abogados externos que expliquen en 10 días cómo cumplió las normas de exportación de chips, según informó Bloomberg.

Jensen Huang dejó la dirección ejecutiva de Nvidia la semana pasada y la directora financiera, Colette Kress, quedó como jefa interina.

Los halcones de Washington reclaman controles más estrictos a la venta de chips a China tras el escándalo.

Huang enfrenta un escenario de creciente tensión entre las oportunidades de negocio y las restricciones de Washington (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)
Huang enfrenta un escenario de creciente tensión entre las oportunidades de negocio y las restricciones de Washington (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

El GPPi advirtió en su análisis que la designación de los consorcios dependería en buena medida de la decisión discrecional de Comercio, sin criterios de puntaje claramente definidos. El comunicado de julio tampoco dio una fecha para la lista final.

La próxima fecha concreta es el plazo de 10 días que Bessent fijó a Nvidia para responder sobre el cumplimiento de las reglas de exportación, mientras se espera el anuncio de los campeones nacionales.

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