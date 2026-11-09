Una química japonesa pagará USD 11.600 millones por JSR, que provee materiales clave para fabricar chips

JSR elabora fotorresistentes para obleas de silicio y abastece a corporaciones globales como TSMC, Intel y Samsung Electronics (REUTERS/Florence Lo/Illustration)

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La japonesa Mitsui Chemicals comprará JSR, una de las mayores fabricantes de materiales para producir chips, por 1,84 billones de yenes (USD 11.610 millones). Según el documento que la empresa presentó el 9 de noviembre, el banco estatal Development Bank of Japan (DBJ) también invertirá en la operación.

Reuters la describió como una de las mayores del sector. Es más que los USD 8.000 millones aproximados que pagó Showa Denko en 2020 por Hitachi Chemical. JSR produce fotorresistentes, las sustancias sensibles a la luz con las que se transfieren los circuitos a las obleas de silicio. Según Bloomberg, sus clientes incluyen a TSMC, Intel y Samsung Electronics. Mitsui Chemicals la ubica en el segundo puesto mundial en ese mercado.

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Los vendedores son los fondos de JIC Capital, el brazo de inversión de Japan Investment Corp, un fondo respaldado por el Estado japonés. JIC compró JSR en 2024 por 900.000 millones de yenes, según Reuters, con el plan de usarla para consolidar la industria de materiales para chips.

Un precio que supera el valor de la compradora

El tamaño del pago preocupa a los inversores. La capitalización de mercado de Mitsui Chemicals era de 664.600 millones de yenes (USD 4.200 millones), según datos de LSEG citados por Reuters, menos de la mitad del precio de la operación.

El fondo respaldado por el Estado Japan Investment Corp decidió vender JSR tras adquirirla en 2024 para reorganizar el sector (REUTERS/Miho Uranaka/File Photo)

Las acciones de la compradora caían cerca de 13% el lunes, hasta unos 1.500 yenes, después de haber bajado más de 10% la semana anterior, cuando Reuters informó que sería la compradora final.

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El precio de 1,84 billones de yenes suma el valor de las acciones, 1,3921 billones de yenes, y 447.900 millones de yenes de deuda de JSR que Mitsui asumirá. Según la presentación de la empresa, equivale a 16 veces el EBITDA (las ganancias operativas antes de ciertos cargos contables) previsto para este año fiscal.

Un préstamo puente de USD 10.300 millones

Mitsui Chemicals financiará la compra con un préstamo puente, un crédito a corto plazo, de 1,64 billones de yenes (USD 10.360 millones). Lo refinanciará con varias fuentes y venderá acciones propias por hasta 150.000 millones de yenes. DBJ aportará 200.000 millones de yenes en acciones preferentes sin derecho a voto.

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La concreción del acuerdo depende de los permisos regulatorios antimonopolio y se completará hacia el segundo semestre del año fiscal 2028 (REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo)

La compañía dijo que reducirá su deuda en tres años para conservar una calificación crediticia de rango A. Para ello planea vender la unidad de ciencias de la vida de JSR y otros negocios que no son centrales.

Mitsui Chemicals espera que JSR le sume 40.000 millones de yenes de ganancia anual. La empresa también fabrica películas que protegen las plantillas con los diseños de los circuitos, con las que podrá combinar los productos de JSR en el proceso de litografía.

El Gobierno japonés busca ganar competitividad en materiales para chips, un sector en el que el país es un proveedor mundial central. Según Reuters, la operación puede cambiar la cadena de suministro japonesa.

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El cierre depende de las aprobaciones de las autoridades de competencia y de inversión extranjera. Mitsui Chemicals prevé completarlo en el segundo semestre del año fiscal que termina en marzo de 2028.