Tecno

Aire acondicionado en invierno: pasos para activar el modo calefacción

El compresor y el intercambiador del equipo captan el calor del exterior y lo trasladan al interior de la vivienda

Una mano sostiene un control remoto y apunta a un aire acondicionado en una pared. Al exterior, a través de dos ventanas, se ve un paisaje nevado de invierno.
El modo calor funciona como una bomba de calor que invierte el ciclo habitual de refrigeración. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El descenso de las temperaturas durante el invierno lleva a muchos hogares a buscar alternativas de calefacción, y el aire acondicionado con función de calor se presenta como una opción que permite mantener el ambiente cálido sin recurrir a dispositivos adicionales. Esta tecnología, disponible en numerosos equipos modernos, funciona mediante un sistema reversible que invierte el ciclo habitual de enfriamiento para producir calor y así reducir el consumo energético del hogar.

Qué es el modo calor y cómo funciona

Según fabricantes como Midea, el modo calor, también llamado bomba de calor, es una función incorporada en gran parte de los sistemas de aire acondicionado actuales. Permite que un mismo aparato cumpla dos funciones opuestas: enfriar y calentar.

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El proceso se basa en un mecanismo reversible. Mientras el modo frío extrae el calor del interior de la vivienda y lo traslada hacia el exterior, el modo calor invierte ese ciclo: capta la energía térmica presente en el ambiente exterior, incluso en días de bajas temperaturas, y la conduce hacia el interior.

Una persona sentada en un sofá claro, envuelta en una manta y con ropa de invierno, con un gorro beige. Un aire acondicionado está encendido en la pared.
La función de calefacción se activa desde el botón "Mode", identificado con el icono de un sol o la palabra "HEAT". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante este proceso, el compresor y el intercambiador del equipo trabajan en conjunto para captar el calor del aire exterior y distribuirlo de manera uniforme dentro de la vivienda. Las unidades más recientes incorporan, además, un sistema que direcciona el flujo de aire caliente hacia abajo, lo que favorece una circulación más pareja de la temperatura en todo el ambiente.

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Pasos para activar la calefacción en el equipo

El primer paso consiste en encender la unidad y confirmar que no esté configurada en modo de enfriamiento. Este ajuste se realiza desde el control remoto o el panel de control del equipo, donde suele encontrarse la opción de cambio de modo.

Una vez encendido, debe localizarse el botón identificado como “Mode” y seleccionar la función de calefacción, representada habitualmente por el icono de un sol o la palabra “HEAT”. Tras elegir esta opción, corresponde ajustar la temperatura a un nivel que resulte cómodo para el ambiente.

Una mano sostiene un control remoto blanco frente a un aire acondicionado fijado en la pared de una sala con plantas.
El equipo puede tardar algunos minutos en emitir aire caliente mientras adecua su circuito interno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aparato puede demorar algunos minutos en emitir aire caliente, dado que necesita adecuar su circuito interno y alcanzar la temperatura seleccionada. Consultar el manual del usuario resulta recomendable, porque las características de esta función varían según el fabricante y el modelo del equipo.

Si el dispositivo no responde como se espera, una revisión de la configuración y la verificación de que la función de calefacción esté disponible permiten resolver la mayoría de los inconvenientes.

Qué temperatura conviene elegir según el ambiente

La elección de la temperatura adecuada resulta clave para lograr confort sin elevar de forma innecesaria el consumo eléctrico. Para espacios comunes durante el día, se recomienda un rango de entre 19 °C (66,2 °F) y 22 °C (71,6 °F), un intervalo que mantiene el ambiente cálido sin generar un gasto excesivo de electricidad.

Una persona acostada en un sofá gris con una manta, sus ojos cerrados, bajo un aire acondicionado montado en la pared que muestra "DRY MODE".
Para espacios comunes se recomienda una temperatura de entre 19 °C (66,2 °F) y 22 °C (71,6 °F). (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los dormitorios se aconsejan temperaturas algo más bajas, de entre 16 °C (60,8 °F) y 19 °C (66,2 °F), porque favorecen un mejor descanso y reducen la demanda energética durante la noche. En los baños, donde el confort térmico suele ser prioritario, puede optarse por valores de entre 22 °C (71,6 °F) y 24 °C (75,2 °F).

Cada grado adicional por encima de estos rangos incrementa el consumo eléctrico del equipo. Mantener la temperatura dentro de los valores sugeridos contribuye a controlar la factura de electricidad y evita el sobreesfuerzo del aparato.

Por qué el equipo no cambia al modo calefacción

En algunos casos, el aire acondicionado no responde al intentar activar el modo calor. Una de las causas más frecuentes es la incompatibilidad del equipo con esta función, ya que no todos los modelos de aire acondicionado cuentan con bomba de calor: algunas unidades antiguas o básicas solo ofrecen la función de refrigeración. Revisar la etiqueta de energía o el manual técnico del aparato permite confirmar si admite ambas modalidades.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
No todos los aires acondicionados incluyen bomba de calor, por lo que algunos modelos solo ofrecen refrigeración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra causa habitual es la selección de un modo incorrecto en el panel de control. Subir la temperatura no activa la calefacción si el sistema permanece configurado en modo de enfriamiento.

Los filtros de aire obstruidos también pueden afectar el funcionamiento del equipo, ya que dificultan el flujo de aire y reducen su eficiencia. Esta situación puede provocar que el aparato emita aire frío en lugar de caliente, o que no logre alcanzar la temperatura deseada. La inspección y limpieza periódica de los filtros resulta un paso esencial para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y evitar fallos en su operación.

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