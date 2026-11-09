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Epic Games Store prepara soporte oficial para SteamOS, aunque Fortnite en Steam Deck tendrá que esperar

La idea de la compañía es que su desarrollo sirva como punto de partida para que más estudios lleven sus juegos multijugador a Linux

Según indicó el directivo, Epic Games está evaluando distintos métodos de distribución para Linux.
Según indicó el directivo, Epic Games está evaluando distintos métodos de distribución para Linux.
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Epic Games Store prepara soporte oficial para SteamOS, el sistema operativo de Steam Deck y de las nuevas Steam Machine de Valve, dentro del desarrollo de su nuevo launcher multiplataforma. La compañía ya trabaja también en la compatibilidad con otras distribuciones de Linux como Fedora, CachyOS y Omarchy.

Sin embargo, jugar a Fortnite en Steam Deck todavía no tiene fecha, ya que depende de una nueva versión del sistema antitrampas Easy Anti-Cheat que aún está en desarrollo.

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Durante años, acceder a los juegos de Epic Games Store en Linux exigía recurrir a herramientas de terceros y soluciones alternativas. Ese panorama empezó a cambiar el mes pasado, cuando la empresa presentó la vista previa de su nuevo launcher y comenzó a dar señales concretas sobre sus planes para 2027.

Durante años, acceder a los juegos de Epic Games Store en Linux exigía recurrir a herramientas de terceros. VALVE
Durante años, acceder a los juegos de Epic Games Store en Linux exigía recurrir a herramientas de terceros. VALVE

Soporte de Epic Games para SteamOS y distribuciones Linux

El director de comunicación de Epic Games, Jake Jones, confirmó al medio GamingOnLinux que el nuevo launcher de la compañía será compatible con SteamOS, el sistema que utilizan Steam Deck, Steam Machine y otros PC consolizados portátiles.

Jones explicó que la empresa no se limitará a ese sistema operativo: “El nuevo Epic Games Launcher sigue en fase de vista previa y planeamos dar soporte a tantas distribuciones de Linux como sea posible, incluidas Fedora, SteamOS, CachyOS, Omarchy y más”.

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Según indicó el directivo, Epic Games está evaluando distintos métodos de distribución para Linux y contempla volver a ofrecer el launcher en formato AppImage, pensado para facilitar su instalación en diferentes distribuciones de ese sistema.

Logo de Epic Games Store sobre una ilustración de superhéroes y villanos luchando con armas y poderes en una ciudad destruida, con explosiones y rayos.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La vista previa del nuevo launcher se lanzó el 14 de octubre para Windows, macOS y Linux. En este último sistema, por el momento, se descarga como archivo .deb, el formato que utilizan Debian y Ubuntu.

De manera oficial, Epic Games da soporte a Ubuntu 22.04 LTS, Fedora 43 y Debian 12, además de sus versiones posteriores. La compañía aclara que el launcher puede funcionar en otras variantes de Linux, aunque no las ha probado ni garantiza su correcto funcionamiento en ellas.

Para ejecutar títulos desarrollados originalmente para Windows, el programa recurre a GE-Proton, una herramienta que se descarga de forma automática la primera vez que se utiliza y que permite correr esos juegos dentro de Linux.

El medio SteamDeckHQ afirmó haber probado el nuevo launcher de Epic Games en una Steam Deck y señaló mejoras en los tiempos de carga, así como en el diseño general de la aplicación.

REUTERS/Dado Ruvic
REUTERS/Dado Ruvic

Por qué Fortnite no llegará todavía a Steam Deck

Fortnite forma parte de los planes de Epic Games para Linux, aunque la compañía no ha dado una fecha concreta de llegada. Su desembarco en el launcher está condicionado a que esté listo EAC Linux v2, la nueva versión del sistema antitrampas Easy Anti-Cheat.

El objetivo de esta herramienta es frenar a los tramposos de la misma forma en que ya ocurre en Windows, aprovechando los mecanismos de seguridad disponibles en Linux. Para lograrlo, Epic Games necesita coordinarse con los responsables de las distintas distribuciones y conseguir que un número suficiente de ellas sean compatibles con ese nuevo antitrampas.

La estrategia de la compañía contempla probar primero el sistema en Fortnite. Si demuestra eficacia, Epic Games planea ofrecerlo a otros desarrolladores para que puedan integrarlo en sus propios juegos multijugador y así facilitar su llegada a Linux.

Los sistemas antitrampas siguen siendo uno de los principales obstáculos para jugar en Linux. Entre los títulos afectados por esta limitación se encuentran Valorant, Apex Legends, Call of Duty: Warzone, League of Legends, Destiny 2, Escape from Tarkov y Rainbow Six Siege X.

Europa Press
Europa Press

La idea de Epic Games es que su desarrollo sirva como punto de partida para que más estudios lleven sus juegos multijugador a Linux sin renunciar a la protección de sus propios sistemas antitrampas.

Esto no implica que todos los títulos mencionados vayan a volverse compatibles, ya que los que usan otras tecnologías de seguridad necesitarán adaptarlas o migrar a una alternativa compatible.

Las dudas pendientes sobre Fortnite en Steam Deck

Que el nuevo launcher de Epic Games funcione en SteamOS no significa, de forma automática, que también sea posible jugar a Fortnite en Steam Deck. La propia compañía ha reconocido que la portátil de Valve todavía no cumple con los requisitos de seguridad que exige su nuevo sistema antitrampas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambas empresas mantienen conversaciones para intentar resolver esa limitación, aunque no se ha fijado un plazo. Según recoge el medio Videocardz, existen otras incógnitas sin despejar, entre ellas de qué manera se instalará el launcher de Epic Games Store en SteamOS y si contará con una interfaz adaptada a los PC consolizados portátiles.

Tampoco está definido si Fortnite dispondrá de una versión desarrollada de forma específica para Linux o si, en cambio, se apoyará en las herramientas de compatibilidad que permiten ejecutar la versión de Windows dentro de este sistema operativo.

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