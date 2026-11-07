Lista de canciones de GTA 6: Travis Scott, Rauw Alejandro, Fuerza Regida y más

Grand Theft Auto VI contará con temas nuevos de Travis Scott, Rauw Alejandro, Fuerza Regida, Cardi B y otros músicos. (Rockstar Games)

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La música de Grand Theft Auto VI reunirá canciones inéditas de Travis Scott, Rauw Alejandro, Fuerza Regida, Cardi B y otros artistas, pero el universo sonoro del juego tendrá tres capas distintas: el álbum oficial, la banda sonora instrumental compuesta por Justice y las emisoras de radio que acompañarán los recorridos por Vice City y el estado ficticio de Leonida.

La lista difundida hasta ahora por Rockstar Games incluye “RHYNO”, de Travis Scott; “Macacoa 2000”, de Rauw Alejandro; “Suzuki”, de Fuerza Regida; y “Don’t Chart”, de Cardi B.

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También aparecen “That’s It”, de Yung Lean con Future y Metro Boomin, “Sexy Magic”, de CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. y Etienne de Crécy, además de canciones de Morgan Wallen y Keith Richards.

La propuesta musical del videojuego estará organizada en tres componentes. (Rockstar Games)

El álbum oficial tendrá 34 canciones originales

El primero de los tres apartados es Grand Theft Auto VI: The Album, un disco de 34 temas originales creado junto a Atlantic Records. Su lanzamiento está previsto para el 19 de noviembre, la misma fecha anunciada para la salida del videojuego.

El álbum reúne composiciones vinculadas al mundo de Vice City y Leonida, aunque no debe confundirse con toda la música que sonará dentro de la partida.

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La selección confirmada incluye “Flower in a Hurricane”, de Justice con Tame Impala, SZA y King Gizzard & The Lizard Wizard, además de “Bright Lights, Big City”, de Keith Richards.

La música incluirá un disco oficial, un score instrumental de Justice y estaciones de radio dentro del juego. (Rockstar Games)

La lista publicada por Rockstar funciona como un adelanto del repertorio, pero no equivale a un listado completo de todas las canciones presentes en el juego. La compañía presenta los temas como parte del disco oficial y ha habilitado adelantos en las plataformas de streaming.

Justice firmará una banda sonora instrumental adaptativa

Por otra parte, la banda sonora original —el score— estará a cargo de Justice, el dúo francés formado por Gaspard Augé y Xavier de Rosnay. Este material tendrá 30 pistas y llegará el 11 de diciembre a los servicios de música, además de ediciones en CD y vinilo.

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A diferencia del álbum de canciones, el trabajo de Justice estará integrado por composiciones instrumentales que cambiarán de acuerdo con las acciones del jugador y el avance de la historia de Jason y Lucia.

Las canciones del álbum estarán relacionadas con los escenarios de Vice City y Leonida.(Rockstar)

Rockstar ya compartió fragmentos de “Flower in a Hurricane” y “Pusher”, esta última con Gesaffelstein.

La distinción es relevante: mientras The Album concentra canciones de artistas invitados, el score busca acompañar las secuencias y situaciones del juego mediante música dinámica.

Las radios del juego tendrán programación propia y repertorios separados

La tercera parte del proyecto musical será la radio interna de Grand Theft Auto VI. Rockstar adelantó seis emisoras y confirmó que habrá programación que irá del rock clásico a espacios de conversación, con presentadores y géneros propios para cada señal.

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Cocoteo FM estará enfocada en música latina contemporánea, con bachata, merengue, dembow y reguetón bajo la conducción de El Martillo y La Gata.

Back Country Radio emitirá country y estará encabezada por MW y Delta Dawne, mientras que AfroBank FM tendrá una selección de música africana, amapiano y 3-step curada por Burna y Palmsy.

La compañía aún no dio a conocer el repertorio completo de todas las emisoras. (Foto: Rockstar)

La oferta se completará con The Chamber 106.6, dedicada al metal; Flash FM, una emisora de pop presentada por Robyn y Alex; y Dirty South Classics, centrada en clásicos del rap y hip-hop del sur de Estados Unidos con Trick y Trina.

Rockstar todavía no publicó el listado íntegro de canciones de cada estación, por lo que no puede afirmarse que los temas de Travis Scott, Rauw Alejandro o Fuerza Regida formen parte de esas radios.

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Con el lanzamiento de Grand Theft Auto VI previsto para el 19 de noviembre de 2026, Rockstar anticipó que difundirá más detalles sobre la música dinámica y nuevas canciones del álbum oficial.