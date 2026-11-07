Elon Musk deja de fabricar la camioneta Cybetruck que hoy vale hasta 102.490 dólares

Tesla reducirá la producción de la camioneta Cybertruck en Texas a partir de mediados de 2027. (REUTERS/Leah Millis)

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Tesla prevé reducir desde mediados de 2027 la fabricación de la Cybertruck en Texas, mientras la versión más costosa de la camioneta eléctrica ya alcanza los USD 102.490 en Estados Unidos.

La compañía de Elon Musk busca destinar parte de la capacidad de su planta de Austin a la producción del Cybercab, su vehículo autónomo para el servicio de robotaxi.

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El modelo se vende actualmente en tres configuraciones en el mercado estadounidense, aunque la alternativa de entrada, Dual Motor AWD, dejó de aceptar nuevos pedidos.

La Premium AWD tiene un precio de USD 92.490, mientras que la versión de mayor equipamiento supera los USD 100.000.

La fábrica de Austin destinará capacidad industrial al ensamblaje del robotaxi autónomo Cybercab. (REUTERS/Daniel Becerril)

Los valores reflejan una sucesión de aumentos durante 2026. En febrero, Tesla había lanzado la Dual Motor AWD por USD 59.990, pero menos de diez días después elevó el precio a USD 69.990.

La Premium AWD, por su parte, pasó de USD 79.990 a comienzos de año a USD 84.990 en agosto, hasta llegar al valor actual.

Por qué se dejará de fabricar la Cybertruck

La decisión responde al plan de Tesla de liberar capacidad en la Gigafactory Texas para ampliar la fabricación del Cybercab, un vehículo de dos plazas sin volante, pedales ni espejos convencionales. Musk apunta a que ese modelo integre una futura flota de taxis autónomos.

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La reducción de la producción de la Cybertruck será gradual y está prevista para mediados de 2027. Sin embargo, la empresa no precisó si el modelo saldrá definitivamente de su línea de montaje o si trasladará la producción a otra planta.

La versión con mayor equipamiento de la Cybertruck alcanzó un precio de USD 102.490 en Estados Unidos. (REUTERS/Temilade Adelaja)

La posibilidad de una mudanza enfrenta un obstáculo industrial: la fábrica de Austin es, por ahora, la única instalación conocida de Tesla preparada para elaborar los componentes específicos que requiere la camioneta.

El desempeño comercial del vehículo también incidió en el cambio de prioridades. Musk había estimado antes del lanzamiento que la camioneta podía alcanzar unas 250.000 ventas anuales una vez que llegara a su capacidad productiva.

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Sin embargo, Tesla comercializó 20.237 Cybertruck en Estados Unidos durante 2025, un 48 % menos que las 38.965 unidades registradas en 2024, según datos de Kelley Blue Book citados por Reuters.

Las ventas de la Cybertruck en el mercado estadounidense cayeron un 48 por ciento durante 2025. (REUTERS/Adam Gray/File Photo)

Desde su lanzamiento a fines de 2023, la Cybertruck acumuló 11 llamados a revisión en Estados Unidos. Además, su carrocería de acero inoxidable y su diseño angular dificultaron una expansión hacia Europa por las exigencias de seguridad vinculadas a la protección de peatones.

Tesla ya comenzó a ofrecer viajes pagos con una flota reducida del Cybercab en Austin desde septiembre de 2026. El avance de ese programa condicionará el futuro industrial de la Cybertruck en Texas.

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“La gente también merece tener su RAM”: Elon Musk

Elon Musk, CEO de Tesla, cuestionó a Sam Altman luego de que el director ejecutivo de OpenAI sostuviera que concentrar la memoria RAM en computadoras personales resulta ineficiente frente a la demanda de centros de datos para inteligencia artificial.

Elon Musk cuestionó a Sam Altman por el destino de la memoria RAM en centros de datos de inteligencia artificial. (REUTERS/David Swanson/File Photo)

En una entrevista con John Collison, cofundador de Stripe, Altman afirmó que la DRAM disponible debería aprovecharse en la nube, donde tendría una utilización mayor, en lugar de permanecer infrautilizada en equipos domésticos.

Musk respondió en X con un meme basado en la película Malditos bastardos y el mensaje: “La gente también merece tener su RAM”.

El intercambio expone el debate entre la ejecución local de modelos de inteligencia artificial y la infraestructura centralizada.

Elon Musk cuestionó la postura de Sam Altman sobre el destino de la memoria RAM hacia centros de datos para inteligencia artificial. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

Altman considera que los modelos abiertos no eliminan la necesidad de grandes centros de datos, mientras OpenAI depende principalmente de sistemas cerrados. La disputa ocurre en medio de una escasez de memoria: Intel, Dell, Samsung y SK hynix anticipan restricciones.

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Musk es el líder de empresas como Tesla, SpaceX, X, Neuralink, entre otras.