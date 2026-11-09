Las Guerreras K-pop y los Saja Boys: cómo generar dibujos para colorear con Gemini

El procedimiento combina instrucciones textuales precisas con, opcionalmente, una imagen de referencia. (Gemini)

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La IA de Google, Gemini, permite transformar descripciones de texto o imágenes de referencia en láminas de línea negra sobre fondo blanco, listas para imprimir y pintar. La herramienta interpreta las características visuales de personajes animados como las protagonistas de Las Guerreras K-pop (Rumi, Zoey y Mira) y sus antagonistas, los Saja Boys, para convertirlas en ilustraciones de contornos limpios sin sombras ni degradados.

El procedimiento combina instrucciones textuales precisas con, opcionalmente, una imagen de referencia. El resultado depende en gran medida de la claridad del prompt ingresado en el chat y de la calidad de la fotografía o captura que se utilice como base.

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Cómo pedir a Gemini que genere dibujos para colorear en estilo line art

El estilo conocido como line art es la base de cualquier lámina para colorear funcional. Consiste en trazos negros uniformes sobre fondo blanco, sin sombreados, rellenos de color ni degradados de gris.

"Estilo libro para colorear: líneas negras gruesas y nítidas, contornos limpios cerrados, sin colores, sin sombras ni escala de grises". Puedes complementar tu pedido a Gemini con este prompt. (Gemini)

Para lograrlo, la orden dirigida a Gemini debe ser explícita. No basta con pedir una ilustración de los personajes: hay que especificar que se trata de una página de libro para colorear, con contornos cerrados y gruesos, pensada para imprimirse en formato vertical sobre hoja tamaño carta o A4.

Una pregunta frecuente entre quienes se inician en esta técnica es qué hace que un dibujo generado por IA sea apto para colorear. La respuesta es simple: una lámina lista para pintar debe tener líneas negras definidas, espacios interiores completamente en blanco y ausencia total de sombras o tramas de gris, de modo que los lápices, marcadores o témperas puedan aplicarse sin interferencias visuales.

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En el caso de Las Guerreras K-pop, el prompt recomendado solicita a Rumi, Zoey y Mira en una pose heroica de cuerpo entero, con sus atuendos de concierto y peinados característicos, acompañadas de notas musicales y estrellas dispersas como elementos decorativos del fondo.

"Aparecen en una pose grupal dinámica con atuendos escénicos oscuros de estilo K-pop futurista, peinados puntiagudos llamativos y micrófonos". Puedes complementar tu pedido a Gemini con este prompt. (Gemini)

Para los Saja Boys, la instrucción cambia el enfoque hacia una composición grupal dinámica, con atuendos escénicos oscuros de estilo K-pop futurista, peinados puntiagudos y micrófonos, manteniendo siempre la misma exigencia de contornos definidos y fondo blanco.

Uso de imágenes de referencia para conservar la fidelidad de los personajes

Aunque es posible generar las láminas únicamente a partir de descripciones escritas, subir una captura de pantalla nítida de la película a Gemini mejora la precisión del resultado. La imagen de referencia ayuda a que el modelo conserve peinados, atuendos de escenario y accesorios originales con mayor exactitud que una descripción puramente textual.

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Lo ideal es que la captura muestre una pose frontal o de tres cuartos, bien iluminada, sin elementos que oculten los rasgos de los personajes.

El procedimiento para adjuntar la imagen requiere acceder primero a gemini.google.com o a la aplicación móvil de Gemini, con una cuenta de Google iniciada. Desde la caja de texto, el botón de signo más o el ícono de imagen permite cargar la fotografía de referencia antes de escribir el prompt.

Las Guerreras K-pop es una película animada de acción y fantasía musical que llegó a Netflix el 20 de junio de 2025. (Netflix)

Cuando se parte de una imagen, la instrucción debe pedir que se mantengan los rasgos faciales, las poses y los atuendos originales, pero redibujados en line art tradicional: trazos negros uniformes, contornos bien delimitados y ausencia de rellenos oscuros o sombras volumétricas.

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Composición recomendada para láminas infantiles

La complejidad visual de una lámina influye directamente en si resulta adecuada para niños o principiantes. Las composiciones simples, con personajes en primer plano y de cuerpo entero, facilitan la tarea de colorear sin que los detalles diminutos se conviertan en un obstáculo.

Los fondos deben mantenerse limpios, evitando elementos pequeños que compliquen el uso de lápices o marcadores gruesos, herramientas habituales entre los dibujantes más jóvenes.

La orden dirigida a Gemini debe ser explícita. GOOGLE

Revisión, ajustes y descarga del resultado final

Una vez generada la imagen, conviene revisar que los bordes de los personajes no queden cortados y que no aparezcan zonas con tramas de puntos o sombras densas que puedan manchar la hoja durante la impresión.

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Si el resultado inicial presenta sombreados o trazos incompletos, es posible corregirlo dentro del mismo chat con una instrucción adicional que pida líneas más gruesas, eliminación de cualquier sombreado de gris y relleno completamente blanco en el interior de las figuras.

La descarga final debe hacerse en resolución completa para conservar la nitidez del contorno. Para la impresión, se recomienda papel bond tradicional en el caso de lápices o marcadores, y cartulina o papel más grueso cuando se planea usar témperas u otros materiales húmedos.