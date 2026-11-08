Los Saja Boys de Las Guerreras K-pop como Akatsuki de Naruto: así puedes recrear la imagen

Los Saja Boys pueden ser adaptados a diferentes universos animados. (Fotocomposición Infobae)

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Los Saja Boys, antagonistas de Las Guerreras K-pop, pueden convertirse en una formación de guerreros inspirada en la atmósfera de Akatsuki, el grupo villano de Naruto, mediante una imagen generada con inteligencia artificial (IA).

La clave consiste en conservar la idea de una banda de pop coreano con actitud de combate, pero sin reproducir personajes, emblemas ni vestuarios identificables de las franquicias.

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La composición puede reunir a los cinco integrantes de los Saja Boys con capas oscuras, accesorios ninja y armas de fantasía sobre un escenario nocturno. El resultado debe presentarse como una creación no oficial: una reinterpretación visual con referencias generales a los colores, las poses y la estética de un grupo secreto.

Gemini es una de las herramientas que permite generar imágenes sin riesgos. (Foto: Europa Press)

Qué herramienta se necesita para crear la imagen de los Saja Boys

El primer paso es abrir Gemini, la herramienta de inteligencia artificial de Google. Se puede acceder desde un navegador, una tableta o la aplicación para celulares. Para empezar, hace falta iniciar sesión con una cuenta de Google y abrir una conversación nueva.

Conviene concentrar todas las indicaciones en un único chat. De ese modo, la herramienta conserva el contexto de la solicitud y resulta más sencillo corregir la composición sin cambiar la idea central. La primera versión sirve como punto de partida, no como imagen definitiva.

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Antes de redactar el prompt, corresponde elegir la orientación. Una imagen horizontal ofrece espacio para mostrar a los cinco integrantes, distribuir sus posiciones y sumar un fondo de escenario sin que las figuras queden recortadas.

Esta es una representación de los Saja Boys como Akatsuki. (Foto: Gemini)

La escena puede organizarse con una figura central al frente y el resto a ambos lados, con diferencias claras entre peinados, alturas, poses y accesorios. La variedad entre los personajes evita que la IA repita el mismo rostro o la misma postura en toda la formación.

Cuál prompt puede usarse en Gemini, la IA de Google

Una opción es escribir: “Ilustración anime contemporánea de cinco guerreros ficticios de pop coreano, inspirados en una banda de acción. Llevan capas negras largas de cuello alto, forro rojo y emblemas geométricos originales. Cada integrante tiene un peinado, una pose y un arma de energía diferente. Escenario nocturno con luces violetas y azules, composición horizontal, personajes de cuerpo completo, sin texto, sin logotipos y sin personajes reconocibles”.

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La IA permite hacer correcciones de la imagen generada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El prompt puede sumar detalles para distinguir a cada integrante. Uno puede llevar dagas luminosas, otro un bastón violeta, un tercero una espada curva, mientras los dos restantes usan abanicos metálicos o cadenas de energía. Las armas diferentes ayudan a ordenar la escena y a dar identidad a cada figura.

Cómo corregir la primera versión de la imagen generada con IA

Tras recibir el primer resultado, conviene revisar que aparezcan los cinco personajes y que ninguno quede fuera del encuadre. Las manos, los rostros y las armas suelen requerir una segunda indicación, sobre todo cuando hay varios cuerpos en una misma escena.

Es posible convertir la pieza en una lámina para colorear. (Foto: Gemini)

Asimismo, las correcciones deben ser breves y específicas. Se puede pedir “más espacio entre los integrantes”, “capas más largas”, “quitar símbolos reconocibles”, “agregar una trenza al personaje central” o “usar armas distintas”. Cada modificación debe centrarse en un aspecto puntual para conservar la composición original.

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De qué forma obtener una versión apta para colorear

Cuando la escena final tenga la distribución deseada, Gemini puede generar una alternativa para imprimir. Para ello, basta con solicitar una “lámina para colorear en blanco y negro, con líneas gruesas, contornos limpios, sin sombras, sin degradados y con cinco guerreros de cuerpo completo”.

Antes de descargar el archivo, hay que comprobar que no incluya palabras involuntarias, logotipos, marcas de agua ni símbolos asociados de forma directa con una franquicia. La imagen debe aclararse como una creación no oficial inspirada en Las Guerreras K-pop y Naruto, sin relación con la producción de Netflix ni con el anime.