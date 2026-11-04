El principal fabricante de chips de los cartuchos de Switch dejará ese negocio por los centros de datos de IA

Macronix prevé que los aumentos de precios de los chips continúen este trimestre por la escasez de capacidad y la demanda de memorias para IA. REUTERS/Andrew Kelly

Guardar

Macronix, el fabricante taiwanés que provee los chips de los cartuchos de la consola Switch, dejará de producir memorias ROM de forma gradual para dedicar su capacidad a chips de centros de datos de IA. Su presidente, Miin Wu, lo informó en la presentación de resultados del 27 de octubre.

En el tercer trimestre, las memorias ROM, que guardan de forma permanente el juego dentro del cartucho, representaron el 5% de las ventas de Macronix, frente al 26% de hace un año. Sus ingresos por ROM cayeron 39%, mientras que los de memoria NOR subieron 158% y los de memoria NAND 768%, según The Verge.

PUBLICIDAD

La empresa registró una ganancia neta récord de 10.950 millones de dólares taiwaneses, unos USD 337,8 millones, 42% más que en el trimestre anterior, según el diario Taipei Times. El margen bruto llegó a 70,5%.

Macronix dejará de producir memorias ROM de forma gradual para dedicar su capacidad a chips de centros de datos de IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La demanda de memoria NOR para centros de datos es muy sólida. Los clientes nos piden más capacidad”, dijo Wu. El ejecutivo aclaró que el cambio “no se debe a una desaceleración de la demanda de NOR”, sino a que la compañía asigna capacidad a la memoria NAND, un segmento que, según dijo, crece con rapidez.

Los cartuchos de Switch seguirán, pero con más presión

El analista David Gibson, de MST Financial, difundió el 4 de noviembre en la red X que Macronix no lanzará nuevos productos ROM y que el tercer trimestre es el último en que informa esas ventas por separado. Según Gibson, Macronix no es el único fabricante de memorias de juegos para Nintendo, por lo que los cartuchos físicos continuarán.

PUBLICIDAD

Su lectura es que lo digital crecerá, con más Game-Key Cards (cartuchos que solo traen una clave para descargar el juego) y más ventas exclusivamente digitales. Según Gibson, el 61,5% de las ventas de software de Nintendo entre abril y junio fue digital.

El formato físico pesa más en Nintendo que en otras compañías. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Los reportes difieren sobre el alcance del cambio. Kotaku informó que los cartuchos de Switch 2 usan memoria NAND de ROHM Semiconductor y no parecen afectados. Gibson escribió que Macronix fabrica los chips de las tarjetas de juego tanto de Switch 1 como de Switch 2. Los textos consultados no incluyen una respuesta de Nintendo.

Los medios especializados Tom’s Hardware y Polygon plantean que menos proveedores de ROM podrían encarecer la producción de cartuchos y darle a Nintendo un incentivo para vender más juegos solo en formato digital. Ambos lo presentan como una posibilidad, no como un anuncio de la empresa.

PUBLICIDAD

Nintendo defiende el formato físico mientras Sony lo abandona

El formato físico pesa más en Nintendo que en otras compañías. Según The Verge, la empresa informó en agosto que los títulos físicos fueron el 38,5% de sus ventas de juegos, una proporción mayor que la de firmas como Capcom.

“No hay planes de abandonar lo físico”, dijo en octubre Bill van Zyll, vicepresidente y gerente general de Nintendo para América Latina, según Polygon. Sony, en cambio, anunció que dejará de producir discos físicos para sus juegos desde enero de 2028.

Un centro de datos de IA es una instalación física especializada diseñada para albergar, alimentar y conectar la infraestructura tecnológica necesaria para entrenar, implementar y ejecutar modelos de IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nintendo ya cobra distinto por formato en algunos títulos. Polygon recuerda que Yoshi and the Mysterious Book costó USD 60 en la tienda digital y USD 70 en versión física.

PUBLICIDAD

Macronix prevé que los aumentos de precios de los chips continúen este trimestre por la escasez de capacidad y la demanda de memorias para IA, según Taipei Times. La empresa empezará a aumentar su producción en la segunda mitad del próximo año con una primera inversión de 22.000 millones de dólares taiwaneses.

Una segunda inversión, de 15.800 millones de dólares taiwaneses y destinada a memoria NAND, no dará producción hasta 2028 por demoras en la entrega de equipos, dijo Wu. The Verge recuerda que Micron cerró hace casi un año Crucial, su marca de memorias para consumidores, para atender la demanda de centros de datos.

PUBLICIDAD

Nintendo publicará sus resultados financieros el 5 de noviembre, según Nintendo Life.