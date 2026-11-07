Microsoft deja de utilizar servidores de Oracle: sus chips Nvidia ya no cumplen las exigencias de la inteligencia artificial

Microsoft desconecta la capacidad de computación para inteligencia artificial que alquilaba a Oracle tras optar por no renovar el contrato firmado en 2023 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Microsoft está apagando la capacidad de computación para inteligencia artificial que alquilaba a Oracle, según informó Bloomberg el 6 de noviembre. La empresa decidió no renovar un contrato de 2023 y, en los últimos meses, fue desconectando los servidores.

Según Bloomberg, que citó a personas familiarizadas con el asunto, los servidores de Oracle utilizaban chips de Nvidia de generaciones anteriores que dejaron de cumplir las especificaciones de Microsoft. La compañía no hizo comentarios y la agencia tampoco pudo determinar el valor total del acuerdo.

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El contrato se anunció en 2023. Oracle ofreció a Microsoft acceso a servidores para sostener una nueva versión del buscador Bing con funciones de IA, según los resúmenes del informe publicados por The Next Web e Investing.com.

Los servidores de Oracle operaban con procesadores de Nvidia de generaciones anteriores que dejaron de cumplir las especificaciones de Microsoft (Imagen Ilustrativa Infobae)

Microsoft informó a Reuters que su estrategia de infraestructura combina centros de datos propios, instalaciones arrendadas y alianzas con terceros, según recogió el sitio MarketScale.

Oracle sostiene que la demanda sigue firme

Oracle respondió en la red social X que la demanda de su infraestructura de IA “sigue siendo fuerte”, incluso para procesadores gráficos (GPU) de generaciones anteriores.

La empresa recordó lo que dijo en su última presentación de resultados: la capacidad de GPU que debía renovarse en su primer trimestre fiscal se renovó o se revendió con un 20% de aumento sobre el precio previo en contratos de largo plazo.

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El acuerdo inicial entre ambas empresas tenía como objetivo sostener una versión del buscador Bing con funciones de inteligencia artificial (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Las acciones de Oracle cayeron alrededor de 4% tras conocerse la decisión de Microsoft, en un contexto de preocupación por los costos de la infraestructura de IA. Según The Next Web, la consultora Gartner advirtió que la llegada de chips más nuevos podría generar importantes pérdidas contables por la obsolescencia de los equipos actuales, un riesgo que refleja el caso de los servidores que la compañía dejó de utilizar.

Una revisión de más de USD 80.000 millones en contratos

La salida de Oracle forma parte de una reevaluación más amplia. Según Bloomberg, Microsoft revisa compromisos por más de USD 80.000 millones para alquilar capacidad a otras empresas de nube, entre ellas CoreWeave, Nscale y Nebius. Los directivos están molestos por los costos y los retrasos, informó la agencia.

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Oracle sostuvo en la red social X que la demanda de su infraestructura tecnológica se mantiene firme incluso para procesadores de etapas previas (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Esta semana, Microsoft rechazó ampliar un acuerdo con la británica Nscale en un centro de datos de Texas, semanas después de retirarse de un sitio de esa empresa en el Reino Unido, según los resúmenes del informe.

Ampliar el contrato habría representado decenas de miles de millones de dólares para Nscale, según TipRanks. Business Insider había informado que las negociaciones separadas para que Microsoft alquilara más capacidad a Oracle fracasaron en junio.

El medio especializado ETDatacenters señaló que Oracle, además, tiene un flujo de caja libre negativo por las grandes inversiones en centros de datos y una calificación crediticia a un escalón del nivel especulativo.

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La consultora Gartner advirtió que el gasto en infraestructura de inteligencia artificial puede generar pérdidas contables ante la llegada de nuevos procesadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más centros de datos propios

Según TipRanks, Microsoft dirige cada vez más inversión a ampliar su propia capacidad de centros de datos y adopta una postura más cautelosa con los proveedores externos, por los retrasos, los trámites regulatorios y el aumento de costos.

Hasta ahora, ninguna de las dos compañías divulgó el valor del contrato con Oracle. Tampoco confirmó Microsoft de forma oficial el fin del acuerdo.