El banco central de Australia advirtió que el auge de la IA empuja los precios al alza

El aumento de la inversión local en centros de datos es una de las razones por las que el banco central subió la tasa de interés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sarah Hunter, subgobernadora del Banco de la Reserva de Australia, afirmó en Sídney que el auge de la inversión en IA presiona los precios en el corto plazo. También dijo que hay pocas pruebas de que la tecnología haya elevado la productividad o causado despidos masivos.

Según informó Reuters, el aumento de la inversión local en centros de datos es una de las razones por las que el banco central subió la tasa de interés cinco veces este año, hasta 4,85%, el nivel más alto en 18 años.

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Hunter habló en una conferencia de UBS y publicó el texto en el sitio del banco. Explicó que la inversión mundial en IA tensiona las cadenas de suministro de productos como los semiconductores, y que esos costos ya se trasladan a los precios de algunos bienes en las economías avanzadas.

El auge de la inversión en IA presiona los precios en el corto plazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precisó que las subas se concentran en pocos artículos de electrónica de consumo, con poco peso en el índice de precios. Algunas empresas consultadas por el banco también dijeron que la construcción de centros de datos aumenta la demanda de oficios de la construcción que ya escaseaban.

La inversión en centros de datos se multiplicó por 10

Un informe del banco, divulgado el mismo día, estima que la inversión en centros de datos en Australia creció unas 10 veces en tres años, desde una base muy baja. Proyecta otros 115.000 millones de dólares australianos entre mediados de 2026 y fines de 2028, cerca del 2% del PIB por año en términos brutos.

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El aporte neto a la economía es menor. Los autores suponen que alrededor del 70% del equipamiento es importado, dentro de un rango externo de entre el 50% y el 80%. Con ese descuento, los centros de datos explicaron hasta 0,2 puntos porcentuales del crecimiento anual del último año.

Hunter dijo que, con el tiempo, la oferta de capacidad alcanzará a la demanda y las presiones iniciales sobre los precios se disiparán. Su conclusión para el largo plazo es que el efecto de la IA sobre la inflación será, en términos generales, neutral, como ocurrió con otras tecnologías de uso general.

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La subgobernadora añadió una advertencia financiera. Las acciones de empresas de IA en Estados Unidos se cuadruplicaron aproximadamente desde fines de 2022, y cerca del 5% de la riqueza financiera de los hogares australianos está invertida en ellas, de forma directa o a través de los fondos de jubilación, según estimaciones del personal del banco.

Si los retornos de esa inversión decepcionan, algunos precios de activos, como acciones y deuda de empresas, quedarían expuestos a una corrección brusca y posiblemente desordenada, dijo.

Pocas pruebas de efectos en productividad y empleo

Sobre la productividad, Hunter señaló que las empresas tardan en invertir y reorganizarse para aprovechar la tecnología. Las estimaciones para la próxima década van desde un impacto de más del 2% anual hasta solo 0,1%, según las cifras que citó. Describió un patrón conocido: la productividad medida cae o se estanca antes de subir.

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En el empleo, los contactos del programa de consultas a empresas del banco indican que la IA no afectó todavía la dotación de personal de la mayoría de las firmas y que no lo hará en el próximo año. Hay señales tentativas de ajuste: menos avisos de trabajo y peores resultados en ocupaciones muy expuestas, sobre todo entre los jóvenes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Hunter aclaró que esas diferencias son modestas y que es pronto para saber si responden a la IA u otros factores. Citó estimaciones de la agencia australiana Jobs and Skills Australia: el 4% de los trabajadores está muy expuesto a la automatización y el 31% a que la IA complemente su trabajo.

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El banco estima que la tasa neutral, la que equilibra el ahorro y la inversión global, subió en los últimos años. Los rendimientos de los bonos también aumentaron en los últimos meses, con participantes del mercado que citan la fuerte demanda de capital. Hunter reconoció que el alcance es difícil de medir.

El propio banco dijo que todavía es pronto para saber cuán grandes serán los efectos y cuándo aparecerán. Entender su tamaño y su calendario, y qué implica para la política monetaria, es una prioridad de investigación, con un programa de trabajo en marcha.