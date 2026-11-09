El Nikkei repunta un 3,44 % a media sesión impulsado por el sector de los chips

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Tokio, 9 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, repuntaba un 3,44 % a media sesión este lunes, impulsado por las ganancias del sector de los semiconductores, recuperando parte de las pérdidas registradas la semana pasada, marcada por una fuerte volatilidad.

Unas tres horas después de la apertura, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, sumaba 1.976,57 unidades, hasta ubicarse en los 59.411,34 enteros. En la víspera, se hundió casi un 6 %, perdiendo la barrera de los 60.000 por primera vez en más de cinco meses.

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El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, ganaba un 3,42 %, o 126,84 puntos, hasta las 3.834,83 unidades. EFE