Aire acondicionado vs. ventilador: cuál conviene realmente este verano

El aire acondicionado trabaja mediante un circuito de refrigeración por compresión. (Gemini)

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Las olas de calor reaniman cada año la misma disyuntiva doméstica: aire acondicionado o ventilador. La elección pasa por dos variables concretas, potencia térmica y presupuesto. El aire acondicionado es el único equipo capaz de bajar activamente la temperatura de una habitación sofocante, mientras que el ventilador aporta alivio inmediato a una fracción del costo de compra y consumo eléctrico.

Entender el funcionamiento de cada tecnología, su efecto en la factura de luz y las condiciones del espacio donde se instalan resulta determinante para decidir qué equipo conviene este verano.

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Diferencias entre aire acondicionado y ventilador para refrescar ambientes

El punto de partida para comparar ambos sistemas es el principio físico que utilizan. El aire acondicionado trabaja mediante un circuito de refrigeración por compresión: extrae el calor y la humedad del aire interior y los expulsa al exterior a través de un condensador, para devolver después aire frío al ambiente. Es el único de los dos dispositivos que logra reducir la temperatura real de una estancia.

La elección pasa por dos variables concretas, potencia térmica y presupuesto. (Gemini)

El ventilador, en cambio, no enfría el aire en ningún momento. Su función consiste en generar una corriente que acelera la evaporación del sudor sobre la piel, lo que produce una sensación térmica de entre 2 °C y 4 °C menos (entre 3,6 °F y 7,2 °F) respecto a la temperatura real.

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Esa diferencia se vuelve determinante en ambientes cerrados donde el termómetro supera los 35 °C (95 °F). En esos casos, el ventilador se limita a recircular aire caliente y pierde buena parte de su efectividad, mientras que el aire acondicionado mantiene su capacidad de enfriamiento.

En síntesis, el aire acondicionado enfría de verdad el aire de una habitación mediante refrigeración mecánica, mientras que el ventilador solo mueve el aire existente y genera una sensación de frescura en la piel, sin modificar la temperatura real del ambiente.

Una persona trabaja frente a una computadora bajo el flujo de un aire acondicionado, junto a un frasco de lágrimas artificiales sobre el escritorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumo eléctrico y costos: el factor que inclina la balanza

El aspecto económico suele ser el criterio decisivo a la hora de elegir entre ambos equipos. Un ventilador de pie o de techo consume en promedio entre 40 W y 80 W por hora, no requiere instalación (basta con enchufarlo) y su costo inicial resulta bajo y accesible.

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El aire acondicionado tipo split inverter, en cambio, consume entre 800 W y 1.400 W por hora, demanda instalación a cargo de un técnico matriculado y una obra menor, y su costo inicial va de medio a alto.

La brecha entre ambos consumos es amplia: un aire acondicionado estándar utiliza, en promedio, entre 15 y 20 veces más electricidad que un ventilador tradicional. Mientras el impacto del ventilador en la factura de luz resulta prácticamente imperceptible, mantener un equipo de aire acondicionado encendido durante ocho horas diarias se traduce en un incremento visible en el gasto energético mensual del hogar.

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Un ventilador de pie y un aire acondicionado en funcionamiento ilustran dos alternativas para la climatización de interiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Efectos en la salud, la humedad y el confort del ambiente

Más allá del gasto, cada dispositivo incide de manera distinta en el organismo y en la calidad del aire interior. El aire acondicionado deshumidifica el ambiente, una propiedad valorada en zonas costeras o climas de humedad elevada, aunque su uso excesivo puede resecar las vías respiratorias, la garganta y los ojos.

El ventilador no modifica la humedad ambiental, pero dormir con el equipo apuntando directamente al cuerpo puede provocar contracturas musculares, congestión y sequedad nasal, producto del flujo continuo de aire y polvo sobre la piel.

El mantenimiento también difiere entre ambos sistemas. El aire acondicionado requiere limpieza periódica de filtros para evitar la proliferación de ácaros y hongos, mientras que el ventilador solo necesita una limpieza regular del polvo acumulado en aspas y rejillas.

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Una persona en pijama sostiene un control remoto para calibrar la temperatura de un aire acondicionado, buscando el ambiente ideal en su hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué equipo conviene según el tipo de calor y vivienda

La decisión final depende de las condiciones particulares de cada hogar y de la intensidad del calor que se enfrenta. El ventilador resulta la opción más adecuada cuando se busca una solución económica e inmediata, el calor de la zona es moderado y no supera los 30 °C (86 °F), se habita una vivienda de alquiler donde no es posible realizar perforaciones en las paredes, o se necesita trasladar el equipo entre distintas habitaciones.

El aire acondicionado, en cambio, se vuelve la alternativa más efectiva frente a olas de calor extremo con noches tropicales continuas, en zonas de alta humedad ambiental, o cuando se requiere acondicionar dormitorios y oficinas para garantizar el descanso o el trabajo sin fatiga térmica.

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Una estrategia que combina eficiencia energética y confort consiste en utilizar ambos sistemas en simultáneo: encender el aire acondicionado a 24 °C (75,2 °F) para estabilizar la temperatura del ambiente y sumar un ventilador de techo o de baja velocidad que distribuya de forma uniforme el aire fresco por toda la habitación. Esta combinación permite apagar el equipo de refrigeración antes, sin perder la sensación de frescura en el ambiente.