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7 errores al usar la freidora de aire que arruinan la comida

Este electrodoméstico puede lograr preparaciones doradas si se evitan fallas vinculadas con la temperatura, la distribución de los alimentos, la limpieza y los tiempos de cocción

La freidora de aire es útil para preparar recetas en poco tiempo y sin gastar mucho aceite. (Foto: Europa Press)
La freidora de aire es útil para preparar recetas en poco tiempo y sin gastar mucho aceite. (Foto: Europa Press)
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Las freidoras de aire se incorporaron a la rutina de muchas cocinas por su rapidez y por la posibilidad de preparar desde verduras hasta carnes, alimentos congelados y sobras. Pero varios errores al usar la freidora de aire pueden arruinar la textura, el dorado y el sabor de la comida.

El resultado depende de tres factores que actúan de forma conjunta: la circulación de aire caliente, la temperatura y la cantidad de aceite. Una cesta muy llena, una disposición incorrecta de los ingredientes o la falta de limpieza pueden provocar alimentos blandos, secos o cocidos de manera desigual.

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Por qué no se debe llenar la cesta de la freidora de aire

Según fabricantes como Cosori, uno de los errores más frecuentes consiste en ocupar toda la cesta para acelerar la preparación. Cuando los ingredientes cubren por completo la superficie o forman una capa profunda, el aire caliente pierde espacio para circular y el calor no alcanza todos los lados por igual.

La freidora de aire necesita espacio en la cesta para que el calor alcance todos los alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La freidora de aire necesita espacio en la cesta para que el calor alcance todos los alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las porciones grandes conviene dividirlas en tandas. Aunque ese método demande algunos minutos más, permite que cada pieza reciba calor de forma uniforme. Dejar espacio entre los alimentos favorece un dorado parejo y reduce la necesidad de prolongar la cocción al final.

Qué pasa si los ingredientes quedan superpuestos

Apilar papas, vegetales o trozos de proteína limita el contacto con el aire caliente. Las piezas que quedan en la parte inferior pueden absorber humedad, mientras que las de arriba se doran antes. El contraste deriva en comida blanda en algunos sectores y muy seca en otros.

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La mejor opción es distribuir los ingredientes en una sola capa siempre que sea posible. En el caso de alimentos pequeños, conviene evitar que queden compactados. El electrodoméstico funciona a partir de la circulación interna de aire, así que el orden dentro de la cesta influye tanto como la temperatura elegida.

El precalentamiento es útil para alimentos congelados y recetas que requieren una superficie crujiente. (Foto: Europa Press)
El precalentamiento es útil para alimentos congelados y recetas que requieren una superficie crujiente. (Foto: Europa Press)

Por qué es clave precalentar la freidora de aire

No todas las preparaciones requieren precalentar la freidora de aire. Las sobras o los platos con tiempos de cocción largos pueden comenzar en frío sin grandes diferencias. Sin embargo, prescindir de ese paso puede afectar ciertos alimentos que necesitan un golpe de calor inicial.

Los productos congelados, las proteínas que requieren una superficie sellada y las verduras que se buscan crujientes por fuera suelen beneficiarse de unos minutos de precalentamiento. El calor inicial ayuda a fijar la textura exterior y permite ajustar mejor los tiempos de cocción indicados en cada receta.

Qué pasa si no se usa aceite en preparaciones que sí lo requieren

La freidora de aire utiliza mucho menos aceite que la fritura convencional, pero eso no significa que deba eliminarse por completo en todos los casos. Las verduras frescas, las carnes crudas y los ingredientes que se secan con facilidad pueden perder textura si ingresan a la cesta sin una capa ligera de materia grasa.

Electrodoméstico de cocción sin grasa, alternativa a métodos tradicionales - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Una ligera capa de aceite puede mejorar la textura de verduras, carnes y preparaciones frescas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una bruma de aceite suele ser suficiente para mejorar el color y el sabor sin saturar la preparación. El objetivo no es empapar los alimentos, sino cubrirlos de forma leve.

Por qué es un error poner piezas de tamaños muy distintos en la misma tanda

La disposición de los alimentos no solo requiere espacio: también exige cierta uniformidad. Si se combinan trozos grandes con otros muy pequeños, los más chicos pueden cocinarse antes y quemarse mientras los de mayor tamaño aún necesitan tiempo.

Cortar verduras, papas o proteínas en piezas similares facilita el control de la cocción. Si una receta incluye ingredientes con tiempos distintos, resulta más conveniente incorporarlos en etapas. De ese modo, cada alimento permanece dentro de la cesta solo el tiempo que requiere.

Electrodoméstico de cocción sin grasa, alternativa a métodos tradicionales - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Revisar y voltear las piezas grandes ayuda a que reciban calor de forma pareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué momento se debe mover los alimentos en la freidora de aire

El flujo de aire resuelve buena parte del trabajo, pero no sustituye por completo el movimiento de los ingredientes. Papas fritas, vegetales pequeños y alimentos cortados en cubos pueden necesitar una sacudida a mitad de camino para exponer nuevas superficies al calor.

En las proteínas de mayor tamaño, conviene revisar si hace falta dar vuelta la pieza. Agitar o voltear los alimentos durante la cocción mejora la uniformidad del dorado y permite detectar a tiempo si alguna parte se está cocinando más rápido que el resto.

Qué pasa si no se limpia con regularidad la freidora de aire

Los restos de aceite, migas y jugos acumulados pueden alterar el funcionamiento de la freidora. La suciedad en la cesta o en sus esquinas dificulta la circulación del aire y puede generar olores que luego se transfieren a otras preparaciones.

La limpieza debe hacerse una vez que el aparato se enfríe. Lavar las piezas desmontables con frecuencia y revisar las zonas donde suele acumularse grasa ayuda a conservar el sabor de los alimentos y a mantener una cocción más regular en cada uso.

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