Uno por uno, qué famosos verán entre las primeras filas la misa del papa León XlV en el Monumento de los Españoles

A casi dos horas del comienzo de la ceremonia religiosa, la conductora y la panelista mostraron su llegada a las inmediaciones del Monumento a los españoles, donde se llevará a cabo la misa presidida por el Sumo Pontífice (Instagram)

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La visita del papa León XIV a la Argentina generó expectativa entre millones de fieles que se acercaron desde temprano a distintos puntos de la ciudad para intentar verlo de cerca. La misa prevista en el Monumento de los Españoles reúne a una multitud y también convoca a varias figuras del espectáculo. Valeria Mazza, Alejandro Gravier, Pampita, Yanina Latorre, Analía Franchín y Flor de la V son algunas de las celebridades que participan de la jornada.

Desde horas antes de que el Sumo Pontífice terminara su visita al Cottolengo Don Orione, los invitados comenzaron a ocupar sus lugares para presenciar la ceremonia. La organización había dispuesto filas de sillas y distintos sectores para el público, mientras un amplio operativo se desplegaba alrededor del predio. En medio de esa espera, las figuras compartieron imágenes y videos a través de sus redes sociales.

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Una de las primeras parejas en ser identificada fue la de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, quienes llegaron vestidos de acuerdo con el protocolo previsto para la ocasión. Ambos permanecieron sentados entre los invitados, con prendas oscuras y anteojos de sol, mientras aguardaban el comienzo de la misa. La modelo y el empresario seguirán la ceremonia desde uno de los sectores destinados a las personas especialmente invitadas.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier a la espera de la misa religiosa (Gustavo Gavotti)

La pareja, con alegría, en medio del multitudinario encuentro que llevará adelante el Sumo Pontífice (RSFotos)

Por su parte, la conductora Yanina Latorre y la panelista Analía Franchín también fueron vistas en el Monumento de los Españoles, donde se prepararon para la misa. Ambas llegaron con anticipación y compartieron el momento previo a la ceremonia desde el lugar. La conductora mostró su entusiasmo por la invitación y destacó la organización del evento.

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“A las 11.30 empieza la misa. Bueno, tenemos dos horas y media para tomar café. No hubo tráfico, perfecta la entrada...”, comentó Latorre en una de sus publicaciones. Con ese mensaje, contó cómo había sido el traslado hasta el predio y transmitió su buen humor durante la espera. Además, dejó ver que el ingreso se había desarrollado sin inconvenientes y que los invitados pudieron instalarse con tiempo.

Yanina Latorre asiste a la misa en el Monumento de los Españoles vestida con un saco negro y gafas de sol (Instagram)

Pampita también llegó al Monumento de los Españoles y compartió parte de su experiencia en sus historias de Instagram.

En las redes mostró el folleto que recibió como invitación, que llevaba la inscripción “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien” e informaba que las actividades se desarrollarían entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, en el marco del viaje apostólico del papa León XIV a la Argentina. También indicaba que la celebración correspondía a la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. En la parte inferior se leía “Santa misa presidida por el Santo Padre León XIV”.

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Pampita a tan solo metros del altar donde se realizará la ceremonia religiosa (Instagram)

La modelo mostró el folleto que le dieron a los presentes en la misa (Instagram)

El programa compartido por Pampita también consignaba el lugar y la fecha de la celebración: “Monumento de los Españoles. Buenos Aires, 9 de noviembre de 2026”. Pampita sostuvo el folleto frente a la cámara y permitió ver los datos impresos en la portada. La imagen funcionó como una confirmación de su presencia en una de las ceremonias centrales de la visita papal.

Flor de la V fue otra de las figuras que confirmó su presencia en la misa. La conductora publicó una fotografía junto a su marido, Pablo Goycochea, ambos vestidos de negro, frente a las vallas instaladas para separar a los asistentes del recorrido y del área central. Detrás de ellos se observaban árboles, parte del operativo de seguridad y una gran cantidad de personas que también aguardaban la llegada del Papa.

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Flor de la V anunció su asistencia a la multitudinaria misa a través de las redes (X)

La conocida conductora asistió en compañía de su familia (RS Fotos)

“Un día inolvidable junto a mi familia”, escribió De la V junto a la imagen. Luego, agregó: “La emoción de participar de la misa del papa León XIV y compartir un momento tan especial con las personas que más amo. Un recuerdo que nos acompañará para siempre”.

Georgina Barbarossa compartió su cobertura desde la misa

De cara a la misa en el Monumento a los Españoles, Georgina Barbarrossa expresó su alegría por poder vivir la experiencia como parte de su labor (Instagram)

Georgina Barbarossa también estuvo presente en la misa del papa León XIV y compartió con sus seguidores la expectativa por la llegada del papamóvil. Desde el lugar, la conductora mostró la gran cantidad de personas que se acercaron desde temprano y contó que se encontraba en una ubicación privilegiada para seguir la ceremonia.

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“Estamos esperando el papamóvil, ¿podés creer? Mirá la cantidad de gente que hay, es tempranísimo. Bueno, chicos, la alegría que tengo, no les puedo explicar. Ahí lo vamos a poder ver al Papa. Estamos súper bien ubicados”, expresó en el video. Además, publicó una imagen en la que había aseguró: “Ya estoy lista para recibir al Papa. Hoy hago #alabarbarossa desde acá. ¡Qué felicidad más grande!”.

La ceremonia reunirá a millones fieles que llegaron con anticipación para ocupar sus lugares y seguir de cerca la misa. La espera está marcada por el movimiento del público, el operativo dispuesto en el lugar y la expectativa por el paso del papamóvil. Entre fotografías, videos y mensajes compartidos desde el predio, quedó registrada la emoción de quienes participaron de la jornada.

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