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Uno por uno, qué famosos verán entre las primeras filas la misa del papa León XlV en el Monumento de los Españoles

De Flor de la V a Valeria Mazza, pasando por Pampita o Yanina Latorre, diversas celebridades se congregaron para escuchar el Sumo Pontífice

A casi dos horas del comienzo de la ceremonia religiosa, la conductora y la panelista mostraron su llegada a las inmediaciones del Monumento a los españoles, donde se llevará a cabo la misa presidida por el Sumo Pontífice (Instagram)
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La visita del papa León XIV a la Argentina generó expectativa entre millones de fieles que se acercaron desde temprano a distintos puntos de la ciudad para intentar verlo de cerca. La misa prevista en el Monumento de los Españoles reúne a una multitud y también convoca a varias figuras del espectáculo. Valeria Mazza, Alejandro Gravier, Pampita, Yanina Latorre, Analía Franchín y Flor de la V son algunas de las celebridades que participan de la jornada.

Desde horas antes de que el Sumo Pontífice terminara su visita al Cottolengo Don Orione, los invitados comenzaron a ocupar sus lugares para presenciar la ceremonia. La organización había dispuesto filas de sillas y distintos sectores para el público, mientras un amplio operativo se desplegaba alrededor del predio. En medio de esa espera, las figuras compartieron imágenes y videos a través de sus redes sociales.

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Una de las primeras parejas en ser identificada fue la de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, quienes llegaron vestidos de acuerdo con el protocolo previsto para la ocasión. Ambos permanecieron sentados entre los invitados, con prendas oscuras y anteojos de sol, mientras aguardaban el comienzo de la misa. La modelo y el empresario seguirán la ceremonia desde uno de los sectores destinados a las personas especialmente invitadas.

Visita del papa León XIV a la Argentina - Valeria Mazza
Valeria Mazza y Alejandro Gravier a la espera de la misa religiosa (Gustavo Gavotti)
Uno por uno, los famosos que asistieron a la misa del papa León XlV en el Monumento a los Españoles
La pareja, con alegría, en medio del multitudinario encuentro que llevará adelante el Sumo Pontífice (RSFotos)

Por su parte, la conductora Yanina Latorre y la panelista Analía Franchín también fueron vistas en el Monumento de los Españoles, donde se prepararon para la misa. Ambas llegaron con anticipación y compartieron el momento previo a la ceremonia desde el lugar. La conductora mostró su entusiasmo por la invitación y destacó la organización del evento.

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A las 11.30 empieza la misa. Bueno, tenemos dos horas y media para tomar café. No hubo tráfico, perfecta la entrada...”, comentó Latorre en una de sus publicaciones. Con ese mensaje, contó cómo había sido el traslado hasta el predio y transmitió su buen humor durante la espera. Además, dejó ver que el ingreso se había desarrollado sin inconvenientes y que los invitados pudieron instalarse con tiempo.

Uno por uno, los famosos que asistieron a la misa del papa León XlV en el Monumento a los Españoles
Yanina Latorre asiste a la misa en el Monumento de los Españoles vestida con un saco negro y gafas de sol (Instagram)

Pampita también llegó al Monumento de los Españoles y compartió parte de su experiencia en sus historias de Instagram.

En las redes mostró el folleto que recibió como invitación, que llevaba la inscripción “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien” e informaba que las actividades se desarrollarían entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, en el marco del viaje apostólico del papa León XIV a la Argentina. También indicaba que la celebración correspondía a la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. En la parte inferior se leía “Santa misa presidida por el Santo Padre León XIV”.

Uno por uno, los famosos que asistieron a la misa del papa León XlV en el Monumento a los Españoles
Pampita a tan solo metros del altar donde se realizará la ceremonia religiosa (Instagram)
Uno por uno, los famosos que asistieron a la misa del papa León XlV en el Monumento a los Españoles
La modelo mostró el folleto que le dieron a los presentes en la misa (Instagram)

El programa compartido por Pampita también consignaba el lugar y la fecha de la celebración: “Monumento de los Españoles. Buenos Aires, 9 de noviembre de 2026”. Pampita sostuvo el folleto frente a la cámara y permitió ver los datos impresos en la portada. La imagen funcionó como una confirmación de su presencia en una de las ceremonias centrales de la visita papal.

Flor de la V fue otra de las figuras que confirmó su presencia en la misa. La conductora publicó una fotografía junto a su marido, Pablo Goycochea, ambos vestidos de negro, frente a las vallas instaladas para separar a los asistentes del recorrido y del área central. Detrás de ellos se observaban árboles, parte del operativo de seguridad y una gran cantidad de personas que también aguardaban la llegada del Papa.

Uno por uno, los famosos que asistieron a la misa del papa León XlV en el Monumento a los Españoles
Flor de la V anunció su asistencia a la multitudinaria misa a través de las redes (X)
Uno por uno, los famosos que asistieron a la misa del papa León XlV en el Monumento a los Españoles
La conocida conductora asistió en compañía de su familia (RS Fotos)

Un día inolvidable junto a mi familia”, escribió De la V junto a la imagen. Luego, agregó: “La emoción de participar de la misa del papa León XIV y compartir un momento tan especial con las personas que más amo. Un recuerdo que nos acompañará para siempre”.

Georgina Barbarossa compartió su cobertura desde la misa

De cara a la misa en el Monumento a los Españoles, Georgina Barbarrossa expresó su alegría por poder vivir la experiencia como parte de su labor (Instagram)

Georgina Barbarossa también estuvo presente en la misa del papa León XIV y compartió con sus seguidores la expectativa por la llegada del papamóvil. Desde el lugar, la conductora mostró la gran cantidad de personas que se acercaron desde temprano y contó que se encontraba en una ubicación privilegiada para seguir la ceremonia.

“Estamos esperando el papamóvil, ¿podés creer? Mirá la cantidad de gente que hay, es tempranísimo. Bueno, chicos, la alegría que tengo, no les puedo explicar. Ahí lo vamos a poder ver al Papa. Estamos súper bien ubicados”, expresó en el video. Además, publicó una imagen en la que había aseguró: “Ya estoy lista para recibir al Papa. Hoy hago #alabarbarossa desde acá. ¡Qué felicidad más grande!”.

La ceremonia reunirá a millones fieles que llegaron con anticipación para ocupar sus lugares y seguir de cerca la misa. La espera está marcada por el movimiento del público, el operativo dispuesto en el lugar y la expectativa por el paso del papamóvil. Entre fotografías, videos y mensajes compartidos desde el predio, quedó registrada la emoción de quienes participaron de la jornada.

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