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Los festejos íntimos del plantel de Boca Juniors tras conquistar el título: el muñeco cábala y la figura que celebró con una máscara

Los jugadores del Xeneize aprovecharon los días libres para celebrar el campeonato

El plantel Xeneize celebró la conquista de la tabla anual

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Boca Juniors se consagró campeón de la Tabla Anual 2026 al derrotar 1 a 0 a Defensa y Justicia con un gol de Enner Valencia en el último minuto. El título en La Bombonera puso fin a una extensa sequía y dejó al equipo de Rodolfo Arruabarrena ante una serie de definiciones nacionales e internacionales. Pese a esto, el plantel contó con tres días libres después de la consagración y celebró en el hotel Marriott de Ezeiza, habitual lugar de concentración.

Con el correr de las horas se conocieron videos de los íntimos festejos del plantel. La reunión incluyó música en vivo, familiares, allegados y trabajadores del club, antes de que varios jugadores continuaran la noche en el boliche Tropitango. La banda de cumbia La T y la M (integrada por Tobías Medrano y Matías Rapen) brindó un show especial para la celebración.

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Una de las particularidades del evento fue el protagonismo principal de un muñeco de Chucky, el personaje de terror que utiliza como cábala y que apareció vestido con la camiseta azul y oro. En los videos de la fiesta se lo ve al defensor Ayrton Costa alzando al muñeco y tomando el control de la cabina del DJ, mientras Milton Giménez y Sebastián Villa bailaban cerca.

El defensor Xeneize explicó el origen de esa presencia durante los festejos, ya que también estuvo presente en los festejos de los vestuarios de La Bombonera. “Me lo regaló un amigo hace bastante y nos trae bastante suerte, todo suma y hay que aportar todo lo que sume. Ya pensamos en que la semana que viene jugamos otra final”, confesó a TNT Sports.

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El muñeco ya había ganado protagonismo tras el triunfo en el Superclásico, cuando Miguel Merentiel bailó con una máscara del personaje en el vestuario. El delantaro xeneize volvió a usar el mismo elemento para la celebración y bailó en medio de la pista antes de subirse a cantar el escenario. La victoria ante River todavía estaba presente en la celebración, y el nuevo trofeo amplió a tres títulos la ventaja de Boca sobre su clásico rival en la tabla histórica.

La cábala del muñeco Chucky es similar a la que tuvo lugar en la selección argentina durante la Copa América de 2021, la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América de 2024, cuatro torneos que terminaron con títulos para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Ellos van a festejar y ya después bajaremos un poquito a tierra. Lo va a escuchar siempre, cuando se da un resultado está todo muy bonito, pero es verdad, tenés que tener todas las patas de la mesa ordenadas. Yo creo que los triunfos, los entrenamientos, los viajes fueron ayudando a eso. Lo que pasa es que no hay que bajar los brazos, hay que seguir”, comentó el Vasco Arruabarrena en la conferencia de prensa del sábado a la noche.

La conquista terminó un período de 1.347 días sin campeonatos, equivalente a tres años, ocho meses y seis días. El Xeneize todavía afronta cuatro objetivos durante 2026: la final de la Copa Sudamericana, las semifinales de la Copa Argentina, los playoffs del Torneo Clausura y, si los resultados lo permiten, el Trofeo de Campeones.

Boca jugará la final de la Copa Sudamericana el 21 de noviembre frente a Atlético Mineiro, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Una victoria le devolvería al club un título continental después de casi dos décadas y le permitiría disputar en 2027 la Recopa Sudamericana ante el ganador de la Copa Libertadores, que definirán Estudiantes de La Plata y Palmeiras. Antes del viaje a Colombia, el equipo de Arruabarrena enfrentará a Banfield el 14 de noviembre, en Mendoza, por las semifinales de la Copa Argentina.

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